ONLINE: Ukrajinci vedia, čo potrebuje ich energetika - Patrioty

6:00 Oleh, šéf technického oddelenia ukrajinskej elektrárne, ktorá sa opakovane stala terčom ruského útoku, má jasnú odpoveď na otázku, čo ťažko skúšaný ukrajinský energetický sektor najviac potrebuje: „Patrioty“.

Ukrajinskí energetici sa snažia opravovať škody spôsobené silnejúcimi ruskými vzdušnými útokmi, ktorých účelom je zdemolovať ukrajinskú energetickú infraštruktúru, podkopať ekonomiku a podlomiť morálku spoločnosti. Obávajú sa, že nezvládnu krajinu pripraviť na zimu, ak spojenci Kyjevu nedodajú systémy protivzdušnej obrany, ako sú americké Patrioty, ktoré by pomohli prekaziť snahy Rusov napáchať ďalšie škody na beztak zničených elektrárňach, napísala agentúra AP.

„Rakety udrú rýchlo. Opravy trvajú dlho,“ poznamenal Oleh.

Spojené štáty nejaké systémy Patriot Ukrajine dodali a pred pár dňami po naliehavých prosbách ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského oznámili, že pošlú ďalšie.

V elektrárni, ktorá patrí spoločnosti DTEK, najväčšiemu súkromnému dodávateľovi elektrickej energie na Ukrajine, po nedávnom raketovom útoku v jednej časti zostal neporiadok tvorený rozbitým sklom, roztlčenými tehlami a skrúcanými kusmi kovu. Táto uhoľná elektráreň je jedným zo štyroch podnikov patriacich DTEK, ktoré boli pri útoku zasiahnuté. Miesto, kde sa elektráreň nachádza, technické podrobnosti škôd a plné mená zamestnancov nemožno z bezpečnostných dôvodov zverejniť. Počas návštevy elektrárne pracovníci štátnej služby pre mimoriadne udalosti v helmách a istením sa šplhali po skrútenej streche obrej budovy, hodnotili rozsah škôd a občas odhadzovali kusy trosiek.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba magazínu Foreign Policy povedal, že v dôsledku ruských útokov bola poškodená polovica ukrajinského energetického systému.

Spoločnosť DTEK uviedla, že od začiatku ruskej invázie predvlani vo februári prišla o 80 percent výrobnej kapacity. Na jej podniky smerovalo skoro 180 vzdušných útokov. Odhaduje, že opraviť všetky poničené elektrárne by zabralo šesť mesiacov až dva roky, aj keby Rusko proti nim nepodniklo ďalšie útoky.

Vedúci smeny menom Ruslan bol vo velíne, keď sa ozvali sirény. Svojich ľudí poslal do krytu v pivnici, no sám zostal na mieste. Miesto zásahu bolo vzdialené len niekoľko metrov. Vyrazil do tmy, prachu a ohňa. Tvrdí, že nemal strach, pretože „vedel, čo musí urobiť“ – uistiť sa, že jeho tím je v poriadku a potom sa snažiť zapojiť do hasenia požiaru.

V zime 2022–23 Rusko devastovalo ukrajinskú energetickú infraštruktúru a tento rok v marci začalo novú vlnu útokov, počas ktorých bola kompletne zničená Trypilská elektráreň neďaleko Kyjeva, ktorá patrí k najväčším v krajine.

Ruský prezident Vladimir Putin vysvetlil, že útoky sú odplatou za ukrajinské údery proti ruským ropným rafinériám.

Oleh hovorí, že Rusi „sa neustále učia“ a prispôsobujú svoju taktiku. Pôvodne sa zameriavali na transformačné stanice, teraz si so čoraz väčšou presnosťou berú na mušku samotnú infraštruktúru pre výrobu elektrickej energie. Na rovnaké ciele pritom útočia opakovane.

Výkonný riaditeľ DTEK Dmytro Sacharuk v marci povedal, že z desiatich objektov, ktoré firma opravila po skorších útokoch, boli dve tretiny zasiahnuté znovu.

Ukrajinské spoločnosti pôsobiace v energetike takmer vyčerpali peniaze, vybavenie a náhradné diely potrebné na nápravu škôd spôsobených Ruskom. Elektrárne naliehavo potrebujú špeciálne vybavenie, ktoré na Ukrajine nie je možné vyrábať dostatočne rýchlo a v dostatočnom množstve.

Vyše 50 pracovníkov DTEK bolo pri ruských útokoch od začiatku invázie zranených, traja prišli o život. Zamestnanci firmy hovoria, že pracujú napriek nebezpečenstvu, pretože vedia, aká dôležitá je ich práca.

Dmytro, ktorý bol v službe pri nedávnom útoku a s kolegami ho prečkal v pivničnom kryte, sa zveruje, že mu krvácalo srdce, keď videl rozsah škôd. „Bolo to zničené v sekunde, v momente,“ hovorí. Predtým pracoval v Záporožskej jadrovej elektrárni, ktorú krátko po vpáde na Ukrajinu ovládli Rusi. Ubezpečuje, že do práce plánuje chodiť každý deň, „kým toho bude schopný“.