Nepokoje na amerických univerzitách: Polícia zatkla už vyše 2000 protiizraelských aktivistov

mReportér: Demonštrácia na podporu Palestíny Video Demonštrácia na podporu Palestíny sa konala v nedeľu 12. novembra 2023 v nemeckom Osnabrücku a prebiehala pokojne. / Zdroj: mReportér / Luboš Janotka

Súčasnú vlnu študentského aktivizmu začal incident z 18. apríla, keď vedenie Kolumbijskej univerzity v New Yorku poslalo políciu na študentov, ktorí sa utáborili uprostred jej kampusu na protest proti vojne v Pásme Gazy. Podobné stanové mestečká potom vyrástli na školách naprieč USA, na Kolumbijskej univerzite aj inde demonštranti v posledných dňoch zablokovali akademické budovy.

Čítajte aj Proti demonštrantom, ktorí sa zabarikádovali na Kolumbijskej univerzite, zasiahli ťažkoodenci

Agentúra AP od 18. apríla zaznamenala 56 policajných zásahov na 43 školách, ktoré vyústili do zatýkania. Podľa denníka The New York Times (NYT) na šiestich univerzitách policajti zadržali 100 a viac ľudí, najvyšší počet, konkrétne 217, eviduje portál na Kolumbijskej univerzite.

Približne 200 ľudí zatkli policajti, ktorí v noci na štvrtok vykľuli protestný tábor v areáli Kalifornskej univerzity v Los Angeles (UCLA). Vedenie školy políciu privolalo po tom, ako tábor postavený minulý týždeň predchádzajúcu noc napadli proizraelskí demonštranti. Na tento incident polícia reagovala veľmi pomaly, čo spustilo kritiku od niektorých študentov aj kalifornských politikov.

V noci potom polícia niekoľko hodín vyzývala demonštrantov, aby sa rozišli, a neskôr začala odstraňovať barikády z dreva či kovových plotov postavené okolo stanového mestečka. Použila pri tom omračovacie granáty a gumové projektily, zatiaľ čo niektorí demonštranti na policajtov striekali penu z hasiacich prístrojov. Zásah sa ale obišiel bez výraznejších násilností a väčšina zadržaných podľa médií čelí iba obvineniam z priestupkov, ako je účasť na nezákonnom zhromaždení.

Študentka druhého ročníka z UCLA menom Ella hovorila o vyčerpávajúcej a neuspokojivej noci, keď dopoludnia opúšťala väzenie v centre Los Angeles. „Nie je to nič v porovnaní s tým, čím prechádzajú deti v Gaze,“ dodala v rozhovore s portálom Los Angeles Times.

Čítajte aj USA: Na univerzite UCLA zadržali najmenej 200 propalestínskych demonštrantov

Univerzitné protesty odrážajú znechutenie veľkej časti Američanov nad izraelským ťažením proti teroristickému hnutiu Hamas, ktoré sprevádza zabíjanie civilistov. Protestujúci študenti počínanie Izraela označujú za genocídu Palestínčanov a vyzývajú svoje školy, aby prerušili akékoľvek väzby na Izrael aj na firmy, ktoré tam pôsobia. Manifestácia sprevádza antisemitské prejavy niektorých účastníkov aj vyjadrenia proti konceptu židovského štátu.

Útok teroristov z Hamasu na účastníkov hudobného festivalu v Izraeli 7. októbra Video Zdroj: IDF

Protestné tábory sa stretávajú s rôznymi reakciami akademických lídrov, pričom na niektorých miestach zasahuje polícia ihneď, inde, ako napríklad na UCLA, sú tieto akcie niekoľko dní tolerované. Šéfovia mnohých škôl ale skôr alebo neskôr dochádza k záveru, že táto forma protestu je príliš rušivá a vytvára nepriateľskú atmosféru. Niektoré školy v posledných dňoch zaviedli dištančnú výučbu či inak upravili bežný chod.

Kým na UCLA alebo Portlandskej štátnej univerzite v Oregone sa vo štvrtok zatýkalo, tábor na Rutgersovej univerzite v New Jersey ukončil kompromis, informoval NYT. Líder študentského protestu uviedol, že škola prijala väčšinu požiadaviek a súhlasila s ďalším vyjednávaním ohľadom väzieb na Izrael. Podobné dohody boli tento týždeň uzavreté na Brownovej univerzite v štáte Rhode Island alebo na Severozápadnej univerzite v Illinois.