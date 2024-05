Rusi pripravovali útok v Nemecku, chceli odpáliť vojenskú pomoc Ukrajine. Boli odhalení

Rusko chcelo zničiť vojenskú pomoc Ukrajine, útok plánovalo na nemeckom území. V piatok to na tlačovej konferencii s českým ministrom vnútra vyhlásila nemecká ministerka Nancy Faeserová.

Na základe servera Novinky.cz o tom informuje spravodajkyňa TASR.

Faeserová podľa servera povedala, že zámer ruskej strany, ktorá chcela zničiť nemeckú vojenskú pomoc Ukrajine, sa podarilo odhaliť a útoku zabrániť. „Budeme aj naďalej pokračovať v masívnej podpore Ukrajiny,“ dodala.

Podobných akcií sa podľa nej deje málo, oveľa častejšími z ruskej strany sú kyberútoky, v piatok o nich informovalo Nemecko aj Česko. Zodpovednou za ne je podľa úradov oboch krajín skupina APT28 spájaná s ruskou vojenskou rozviedkou GRU.

V Nemecku okrem koaličnej strany SPD útočila podľa Faeserovej aj na IT spoločnosti a firmy v oblasti logistiky, zbrojenia či letectva. V ČR bola podľa šéfa českého rezortu vnútra Víta Rakušana cieľom kritická infraštruktúra, niektoré verejné inštitúcie, aj politické strany a hnutia. Nemecko si už v tejto súvislosti predvolalo ruského diplomata. Česko uviedlo, že je odhodlané reagovať spoločne s medzinárodnými partnermi.

Rakušan na tlačovej konferencii povedal, že české úrady registrujú vyššie desiatky útokov, ktorým čelia už dlhší čas. Česko sa však bude podľa jeho slov všetkým druhom útokov brániť, a to napríklad aj zaradením ďalších osôb na sankčný zoznam. Dodal, že ČR si v tejto téme s Nemeckom denne vymieňa informácie.

Faeserová tiež vyzdvihla spoluprácu s ČR, vďaka nej sa podľa ministerky podarilo odhaliť kauzu okolo servera Voice od Europe. Česká Bezpečnostná informačná služba (BIS) ako prvá upozornila na to, že niekoľko europoslancov vzalo úplatky za šírenie ruskej propagandy cez už zrušenú webovú stránku Voice of Europe so sídlom v Prahe.

Pripravovali sabotáž aj v Nórsku

Ruskí spravodajskí agenti podľa Nórskej policajnej bezpečnostnej služby (PST) pôsobia na západe Nórska. Znamenať by to podľa nej mohlo, že Moskva pripravuje sabotážne operácie proti kritickej infraštruktúre. Povedal to šéf PST v západnom Nórsku Torgils Lutro pre vysielaciu spoločnosť NRK. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

Lutro uviedol, že niekoľkých ruských agentov v Nórsku odhalili, ale ich počet nespresnil. Podľa PST ruské spravodajské aktivity na nórskom území sa zintenzívnili od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu, ktorú Moskva odštartovala vo februári 2022. Nórske úrady odvtedy pre podozrenie zo spravodajskej činnosti vyhostili viac ako 15 zamestnancov ruského veľvyslanectva.