Izrael dal Hamasu ultimátum: Máte týždeň, potom vstúpime do Rafahu

Izrael dal palestínskemu radikálnemu hnutiu Hamas týždeň na to, aby prijal dohodu o prímerí a prepustení rukojemníkov. Ak tak neurobí, izraelská armáda začne pozemnú operáciu v Rafahu na juhu Pásma Gazy. S odvolaním sa na nemenovaných egyptských predstaviteľov to napísal americký denník The Wall Street Journal (WSJ).

Káhira podľa egyptských predstaviteľov spolupracovala s Izraelom na upravenom návrhu prímeria, ktorý cez uplynulý víkend predložila Hamasu. Očakávalo sa, že sa politické vedenie Hamasu o návrhu poradí so svojim vojenským krídlom v Pásme Gazy. Vodca Hamasu v Pásme Gazy Jahjá Sinvár, ktorý sa pravdepodobne ukrýva v tuneloch a robí konečné rozhodnutia, však podľa zdrojov WSJ nereagoval.

Hamas sa podľa egyptských zdrojov usiluje o dlhodobé prímerie a záruky od USA, že Izrael bude pokoj zbraní rešpektovať. Predstavitelia Hamasu zároveň vyjadrili obavy, že najnovší návrh prímeria je stále príliš všeobecný a dáva Izraelu možnosť boje obnoviť.

Posledný návrh vyzýva na pokoj zbraní, ktorý by trval 40 dní a počas ktorého by Hamas prepustil 33 rukojemníkov. Následne by bola možnosť rokovať o dlhodobom prímerí. V ďalšej fáze, ktorá by zahŕňala najmenej šesťtýždňový pokoj zbraní, by sa Hamas s Izraelom mal dohodnúť na prepustení väčšej skupiny rukojemníkov a ďalším prímerím, ktoré by mohlo trvať až rok.

Prišiel aj šéf CIA

Egyptskí predstavitelia uviedli, že pozvali vysokých predstaviteľov Hamasu, aby sa v nadchádzajúcich dňoch vrátili do Káhiry a pokračovali v rokovaniach. Hamas vo štvrtkovom vyhlásení uviedol, že jeho vyjednávači sa čoskoro vydajú do Egypta, aby prerokovali podmienky. Podľa izraelského spravodajského webu The Times of Israel (ToI) dnes do Egypta na rokovania o prepustení rukojemníkov dorazil šéf americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns. Web sa odvoláva na egyptský bezpečnostný zdroj a tri zdroje z káhirského letiska.

Rokovania o dohode o prímerí od novembrového krátkeho pokoja zbraní niekoľkokrát stroskotali a boli znovu obnovené, pričom Hamas a Izrael sa rozchádzajú v kľúčových bodoch, vrátane možnosti návratu civilistov na sever pásma a cesty k ukončeniu vojny. Obe strany sa naopak podľa zdrojov WSJ viac-menej zhodli na podmienkach výmeny izraelských rukojemníkov držaných Hamasom a palestínskych väzňov zadržiavaných v Izraeli.

Podľa Izraela je v Pásme Gazy stále 129 rukojemníkov, z ktorých najmenej 35 je po smrti. Izraelskí a americkí predstavitelia ale súkromne podľa WSJ odhadujú, že počet mŕtvych rukojemníkov môže byť podstatne vyšší.

Milión civilistov

Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua odmietol vývoj komentovať. Vyjadriť sa k veci odmietol aj Hamas. Americké ministerstvo zahraničia na žiadosť WSJ o komentár bezprostredne nereagovalo.

Netanjahu uviedol, že vyšle pozemné sily do Rafahu, mesta na juhu Pásma Gazy, kde sa ukrýva viac ako milión palestínskych civilistov, bez ohľadu na to, či bude uzavretá dohoda. Podľa izraelskej armády je Rafah poslednou baštou Hamasu. Izraelskí predstavitelia podľa WSJ ale za zatvorenými dverami uvažujú o odložení invázie do Rafahu na neurčito, pokiaľ bude uzavretá dlhodobá dohoda.

Predstavitelia Hamasu vyjadrili obavy, že sa Netanjahu snaží skupinu vyprovokovať k odmietnutiu návrhu, aby mohol vykonať inváziu do Rafahu a pripísať vinu za zlyhanie rokovaní Hamasu. Podľa egyptských predstaviteľov možno očakávať, že Hamas na návrh dohody zareaguje skôr protinávrhom, než že by ho priamo odmietol.

Húsíovia hrozia eskaláciou útokov na lode

Jemenskí húsíjski povstalci v piatok pohrozili eskaláciou svojich útokov na lode smerujúce do izraelských prístavov ako odvetu za prípadnú izraelskú ofenzívu do Rafahu. „Zameriame sa na všetky lode v našom dosahu smerujúce do stredomorských prístavov okupovanej Palestíny," varoval vojenský hovorca húsíov Jahjá Sarí.

Húsíovia zároveň prisľúbili, že budú útočiť na všetky lode, ktoré vlastnia firmy poskytujúce zásoby Izraelu, a to bez ohľadu na to, kam tieto lode budú smerovať.

Povstalci tvrdia, že útoky na lode v Červenom a Arabskom mori či Adenskom zálive podnikajú od novembra 2023 na znak solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy. Povstalci podľa šéfa milícií Abdala Malika al-Húsího dosiaľ zaútočili na 107 plavidiel, na čo použili 606 rakiet a dronov.

Izrael vedie v Pásme Gazy proti Hamasu vojnu v odvete za teroristický útok z minulého 7. októbra, keď ozbrojenci tejto skupiny a jej spojencov v izraelskom pohraničí povraždili viac ako 1200 ľudí a ďalších 253 uniesli na palestínske územie. Pri doteraz jedinom pokoji zbraní na konci novembra bola prepustená viac ako stovka rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov.

Masívne odvetné izraelské bombardovanie Pásma Gazy a následná pozemná operácia si podľa úradov ovládaných Hamasom od októbra vyžiadali viac ako 34 600 palestín­skych životov.