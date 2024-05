Žiadať kalifát nie je trestné, tvrdia odborníci. Aj to je sloboda prejavu

Čo všetko patrí pod slobodu prejavu? Možno zakázať demonštráciu, kde spochybňujú ústavu a základné práva, alebo by to nebolo demokratické? V Nemecku už týždeň riešia dilemu, ktorú vyvolalo zhromaždenie moslimských radikálov v Hamburgu, kde asi 1 250 zúčastnených požadovalo vyhlásenie kalifátu (islamskej diktatúry). Opoziční politici sú presvedčení, že úrady nemali akciu povoliť, no polícia tvrdí, že by to bolo protiprávne.