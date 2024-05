Šéf WHO vyzýva na uzavretie pandemickej dohody, prichádza záver rokovaní

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v piatok apeloval na uzavretie celosvetovej dohody o zvládaní budúcich pandémií. Členské krajiny sa teraz pripravujú na posledný týždeň rokovaní, informuje agentúra AFP.

Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Členské štáty WHO strávili posledné dva roky vypracovávaním medzinárodnej dohody o prevencii, pripravenosti a reakcii na pandémie. Rokovania sa však mimoriadne pretiahli.

Krajiny sa v pondelok po dohode vrátili k rokovaniam v ženevskom sídle WHO. Počas dvojtýždňových rozhovorov sa pokúšajú prekonať patovú situáciu v sporných otázkach, ako je spravodlivý prístup k vakcínam a spôsob výmeny údajov o nových patogénoch.

Šéf WHO po piatich dňoch rokovaní uznal, že pre niektoré zúčastnené strany je dohoda buď príliš alebo nedostatočne konkrétna. Iné ju zase považujú za priveľmi prísnu alebo naopak nedostatočnú. Tedros vyzval tie krajiny, ktoré s dohodou nesúhlasia, aby neblokovali ostatných v jej dosiahnutí.

„Mám jednu prostú požiadavku: prosím, dokončite to,“ vyhlásil Tedros. „Uvedomujem si, že to bol ťažký a niekedy bolestivý proces a že sa ešte neskončil. Oceňujem, že všetci robíte kompromisy, ktoré ste nechceli robiť.“

AFP píše, že každý z 37 článkov návrhu dohody sa postupne prerokúva. Vyjednávači jednotlivých krajín sa pritom rozdeľujú do pracovných skupín, aby sa pokúsili dospieť ku konsenzu. V piatok večer sa podarilo dokončiť prvý článok s číslom 18. Ide o krátke ustanovenie o posilnení komunikácie a informovanosti verejnosti.

Cieľom rokovaní, ktoré denne trvajú približne 12 hodín a budú pokračovať do 10. mája, je dohodu pripraviť pre schválenie každoročnému zasadnutiu členských štátov WHO. To sa začína 27. mája.