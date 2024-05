Rus s modro-žltými vlasmi, ktorého okradli a vybili mu zub, sa na polícii dozvedel, že v zákopoch má bozkávať rodnú zem

Stal sa obeťou prepadnutia, ale strážcovia zákona mu dali najavo, že ako zločinec sa správa on. Rusi, ktorí akýmkoľvek spôsobom naznačia, že nesúhlasia s inváziou na Ukrajinu, riskujú opletačky. Od februára 2022, keď Putinove vojská vtrhli do susedného štátu, sa o tom presvedčili tisíce z nich. Často ide o tragikomické prípady.

Jedným z najnovších previnilcov v očiach ruských bezpečnostných zložiek sa stal Stanislav Netesov, ktorý žije v Moskve. Keď sa neskoro večer vracal z práce domov, zaútočili na neho neznámi muži. Okradli ho o mobilný telefón a vybili mu zub. Netesov prišiel na policajnú stanicu, aby oznámil lúpežné prepadnutie. Mladý Moskovčan však zostal v nemom úžase. „Na polícii o ňom vypracovali zápisnicu o diskreditácii armády, pretože mal zafarbené modro-žlté vlasy," napísal server OVD-Info, ktorému sa Netesov zdôveril, čo zažil. Policajti usúdili, že účes symbolizuje Ukrajinu a znevažuje ruskú armádu. „Odobrali mu odtlačky prstov a povedali, že ho prinútia, aby v zákopoch bozkával rodnú zem," uviedol OVD-Info. (Či polícia prijali trestné oznámenie, ktoré prišiel podať Netesov, server nenapísal.)

Nevedno, či policajti mali iba silácke slová o tom, že sa pokúsia, aby ho mobilizovali a poslali na rusko-ukrajinský front (o povolávaní do armády rozhodujú vojenské komisariáty). Nie je však vylúčené, že pre účes v ukrajinských farbách sa postaví pred súd. Nebol by prvým obžalovaným z tragikomického porušenia zákona. Server Mediazona, ktorý monitoruje prípady takzvanej diskreditácie armády, tvrdí, že od marca 2022 do apríla tohto roku narátal viac ako 9-tisíc príslušných súdnych protokolov.

Verdikty ruských súdov sú prístupné na ich webových stránkach, ich obsah často býva zarážajúci. Presvedčila sa o tom napríklad obyvateľka Tulskej oblasti, ktorá sa nachádza južne od Moskvy. Prezidentské voľby, ktoré sa konali v polovici marca tohto roku, využila na nenápadný protest, ktorý však nezostal bez povšimnutia. Ljubov Fiľakinová napísala na hlasovací lístok hanlivé slová: „Hor v pekle večne!!! Odpusť nám, Ukrajina!!! Zlodej a zabijak!!!" Urobila to pri mene Vladimira Putina.

Keď Fiľakinová vyšla spoza plenty, vhodila hlasovací lístok do sklenej urny (na Slovensku voliči vhadzujú volebné lístky do veľkých kartónových škatúľ). Nevložila ho do obálky a spadol tak, že bolo vidieť, čo naň napísala. Predsedovi okrskovej volebnej komisie to padlo do oka a privolal policajtov. Tí dospeli k názoru, že volička verejne prejavila svoj názor a preto musí niesť zodpovednosť.

Sudkyňa Olesia Nikiforová rozhodovala vo veci obžaloby Fiľakinovej už o necelé dva týždne po voľbách. „Dopustila sa verejných skutkov zameraných na diskreditáciu Ozbrojených síl Ruskej federácie, ktorá chráni záujmy Ruskej federácie a jej občanov, podporuje medzinárodný mier a bezpečnosť," zdôvodnila, prečo je podľa nej vinná. Pokračovala, že volička podkopala dôveru v realizáciu takzvanej špeciálnej vojenskej operácie.

Nikiforová síce konštatovala, že Fiľakinová prejavila ľútosť, pričom povedala, že vo volebnej miestnosti konala pod náporom emócií, ale spod obžaloby ju to nezbavilo. Sudkyňa jej uložila pokutu 30-tisíc rubľov, čo vychádza v prepočte na 300 eur (priemerná mesačná mzda v Rusku dosahuje 750 eur). Fiľakinovú poučila, že ju musí zaplatiť do 60 dní. Keby to nestihla v stanovenej lehote, mohla by sa finančná sankcia zvýšiť až dvojnásobne, prípadne by ju súd mohol poslať na 15 dní do väzenia.