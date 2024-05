Obor na mori sa vydal na skúšobnú plavbu. Spoznajte najväčšiu čínsku lietadlovú loď

Čínska lietadlová loď Video

Čína drží veľa vecí v tajnosti, podobne to vyzeralo v poradí s jej treťou vojenskou lietadlovou loďou. Západní experti sa nazdávajú, že čínski robotníci začali s prvými prácami v lodenici v Šanghaji niekedy v období rokov 2015 – 2016. Satelitné snímky odhalili, že hotové stavebné časti presunuli do suchého doku v lete 2020. O niekoľko týždňov bol trup plavidla už v pokročilej fáze záverečných prác. Fu-ťien potom spustili na vodu v júni 2022.

Čítajte aj Čo chce Peking od Moskvy? Čínsky expert: Rusko vojnu prehrá

Keď už bolo všetko takmer dokončené, v novembri minulého roku mohli vykonať testy systému elektromagnetického katapultu. Toto zariadenie umožňuje lietadlám dosiahnuť vzletovú rýchlosť na krátkej vzdialenosti štartovacej plochy. „Základom tohto systému je lineárny indukčný motor, ktorý je elektrickou energiou napájaný zo štyroch kotúčových alternátorov," objasnil časopis Quark s tým, že za dve až tri sekundy sa podarí uvoľniť obrovskú energiu.

Pretože Číňania sú skúpi na informácie o tejto lietadlovej lodi, nie je jasné ani to, aký počet lietadiel sa môže nachádzať na palube. Japonské ministerstvo obrany odhaduje, že to môže byť 60 – 70 strojov rôzneho typu. „Keď Fu-ťien nasadia do prevádzky, čínske námorné sily získajú veľkú silu v tichomorskej oblasti," poznamenal server The Diplomat. Predpokladá sa, že loď začne v plnom nasadení slúžiť vojenskému námorníctvu niekedy od budúceho roku. Liao-ning, čo je prvá čínska lietadlová loď, absolvovala kedysi desať testovacích plavieb (rovnako sa volá provincia na severovýchode Čí­ny).

Foto: SITA/AP, Li Yun China Aircraft Carrier Pohľad na lietadlovú loď Fu-ťien v prístave v Šanghaji pred jej prvou skúšobnou plavbou. Foto: SITA/AP/Li Yun/Xinhua via AP

Viac-menej jediná podstatná vec, o ktorej Peking informoval v súvislosti s prvou testovacou plavbou, je táto informácia: „Námorné skúšky preveria predovšetkým spoľahlivosť a stabilitu pohonných a elektrických systémov lietadlovej lode," napísala štátna tlačová agentúra Nová Čína.