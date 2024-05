Trump prirovnal správanie Bidenovej vlády k metódam nacistického gestapa

Informovali o tom v nedeľu americké médiá, podľa ktorých sa tak Trump vyjadril na súkromnom stretnutí popredných členov Republikánskej strany a jej sponzorov.

„Títo ľudia vedú gestapácku administratívu… je to to jediné, čo majú. A jediný spôsob, akým si myslia, že vyhrajú,“ povedal Trump, ktorý sa v novembri pravdepodobne stretne s Bidenom opäť vo voľbách hlavy štátu. Podľa agentúry AP to exprezident vyhlásil v sobotu vo svojom floridskom rezorte Mar-a-Lago, keď opäť kritizoval Bidenovu vládu, ktorá podľa neho stojí za jeho početnými súdnymi kauzami.

Biely dom, ktorý popiera akýkoľvek podiel na Trumpových súdnych procesoch, výroky exprezidenta odsúdil. „Na rozdiel od opakovania otrasnej rétoriky fašistov, obedov s neonacistami a rozdúchavania vyvrátených konšpiračných teórií, ktoré stáli statočných policajtov život, prezident Biden stmeluje americký ľud okolo našich zdieľaných demokratických hodnôt a právneho štátu,“ povedal podľa agentúry AFP hovorca Bieleho domu Andrew Bates.

Hovorca Bidenovej kampane James Singer Trumpove výroky označil za ďalší dôkaz toho, že Trumpova kampaň je „o ňom, o jeho zúrivosti, pomste, klamstvách a odplate“.