Izraelská armáda začala evakuáciu časti Rafahu

Izraelská armáda v pondelok ráno začala evakuáciu časti Rafahu na juhu Pásma Gazy pred dlho chystanou ofenzívou v tejto oblasti, informoval o tom denník Haarec a server The Times of Israel (ToI). Izraelská armáda potvrdila, že začala vyzývať na evakuáciu civilistov vo východnej časti Rafahu v rámci operácie "obmedzeného rozsahu", ktorej cieľom je rozbiť palestínske radikálne hnutie Hamas.

Izraelský minister obrany Joav Galant povedal, že operácia je potrebná, keďže Hamas odmieta sprostredkované návrhy na prímerie v Pásme Gazy. Vysoký predstaviteľ Hamasu Samí abú Zuhrí povedal agentúre Reuters, že izraelský príkaz na evakuáciu Rafahu je „nebezpečnou eskaláciou, ktorá bude mať následky“.

Podľa ToI armáda nabáda civilistov, aby sa presunuli do „humanitárnej zóny“ na pobreží a do oblastí neďalekého Chán Júnisu. Denník Haarec uviedol, že detaily evakuácie majú k dispozícii medzinárodné a palestínske humanitárne organizácie. Izraelská armáda tvrdí, že v rámci evakuácie „obmedzeného rozsahu“ musí z Rafahu presunúť asi 100 000 ľudí, ale nepotvrdila, že ide o začiatok širšej invázie do mesta.

Izraelské letectvo začalo zhadzovať letáky vyzývajúce civilistov a utečencov, aby oblasť opustili a nepribližovali sa k hraniciam s Izraelom alebo Egyptom. Niektoré palestínske rodiny už začali opúšťať východný Rafah, povedali obyvatelia mesta agentúre Reuters. Úrad OSN pre palestínskych utečencov UNRWA varoval pred ničivými dôsledkami ofenzívy v Rafahu, vrátane ďalšieho utrpenia a úmrtia civilistov. Agentúra uviedla, že sa neevakuuje a zostane v Rafahu čo najdlhšie, aby mohla pokračovať v poskytovaní životne dôležitej pomoci.

O rozsiahlej operácii izraelskej armády v Rafahu, kam pred bojmi v iných častiach Pásma Gazy od októbra ušiel vyše milióna ľudí, sa hovorí už niekoľko mesiacov. Medzinárodné spoločenstvo a mnohé krajiny vrátane Spojených štátov naliehajú na Izrael, aby ofenzívu namierenú proti bojovníkom Hamasu v tejto oblasti neotváral, kým nedostane do bezpečia civilistov.

V piatok americký denník The Wall Street Journal (WSJ) napísal, že palestínskemu hnutiu Hamas, s ktorým vedie od októbra v Pásme Gazy vojnu, dal Izrael týždeň na prijatie dohody o prímerí a prepustenie izraelských rukojemníkov. Ak tak neurobí, izraelská armáda začne pozemnú operáciu v oblasti Rafahu. Tú armáda už od vlaňajška bombarduje, hoci nie tak intenzívne ako ostatné časti Pásma Gazy. Naposledy v nedeľu tam podľa agentúry AFP dva izraelské útoky zabili 16 ľudí z dvoch rodín.

V nedeľu Galant uviedol, že Izrael „vo veľmi blízkej budúcnosti“ začne vojenské operácie v Rafahu a v ďalších častiach Pásma Gazy. Reagoval tak na raketový útok na prechod Kerom Šalom, ku ktorému sa prihlásil Hamas a pri ktorom zomreli traja izraelskí vojaci. Dnes uviedol, že izraelská vojenská operácia je potrebná kvôli tomu, že Hamas odmieta sprostredkované návrhy na prímerie v Pásme Gazy, podľa ktorých by prepustil niektorých rukojemníkov. Ako ďalší dôvod minister uviedol práve útok na prechod Kerem Šalom.

Šéf izraelskej diplomacie Jisrael Kac na sociálnej sieti X vyhlásil, že Izrael pri vyjednávaní o prímerí „súhlasil s významnými ústupkami“, ale Hamas ich „opakovane odmietol“. "Každý chápe, že Jahjá Sinvár (vodca Hamasu v Pásme Gazy- pozn. ČTK) nemá v úmysle prepustiť všetkých rukojemníkov, a to ani výmenou za všetko,“ dodal Kac.

Denník Haarec dnes píše, že aktivita izraelskej armády v oblasti Rafahu môže byť len manévrom, ktorý má zatlačiť na Hamas, aby súhlasil s dohodou o prímerí. Ak by nastal pokrok v rokovaní, Izrael by vojenskú operáciu v Rafahu mohol zastaviť, napísal dnes Haarec.

Rozhovory medzi Hamasom a Izraelom sprostredkúvajú Katar, Egypt a Spojené štáty. Cez víkend rokovali zástupcovia Hamasu v Káhire, kde bol okrem iného šéf americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns. Ten potom odletel do Kataru, odkiaľ má zamieriť do Izraela.