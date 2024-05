Putin nariadil jadrové cvičenie pri hraniciach s Ukrajinou: Západ nás provokuje

Rusko začalo prípravy na vojenské cvičenie, ktoré plánuje uskutočniť vo svojom Južnom vojenskom okruhu a ktoré bude zahŕňať prípravu na rozmiestnenie a použitie taktických jadrových zbraní. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Do cvičenia sa zapoja letectvo aj námorné sily, informuje s odvolaním sa na ministerstvo agentúra Reuters.

Cieľom cvičenia je podľa oznámenia ministerstva zabezpečiť bezpečnosť Ruska. Manévre sa zamerajú na zabezpečenie územnej celistvosti a suverenity Ruska „v reakcii na provokatívne vyhlásenia a hrozby zo strany niektorých západných predstaviteľov voči Ruskej federácii“, uviedlo ministerstvo.

Cvičenie sa bude konať s cieľom zvýšiť úroveň pripravenosti ruských nestrategických jadrových síl na plnenie bojových úloh, uviedla s odvolaním sa na ministerstvo obrany agentúra TASS. Cvičenie by sa malo konať v najbližšom čase a zúčastní sa na ňom raketová formácia Južného vojenského okruhu.

Účastníci cvičenia vykonajú súbor činností na precvičenie prípravy a použitia nestrategických jadrových zbraní, píše TASS. Cvičenie nariadil prezident Vladimir Putin a zúčastnia sa na ňom najmä sily rozmiestnené blízko Ukrajiny, píše agentúra AFP.

Moskva musí odstrašiť Západ, tvrdí ruský diplomat

Rusko bude musieť rozšíriť svoj raketový arzenál, aby tak odstrašilo Západ, s ktorým je v „otvorenej konfrontácii“, povedal v pondelok ruský diplomat Grigorij Maškov. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.

„Sme teraz v štádiu otvorenej konfrontácie, ktorá, ako dúfam, nevyústi do priameho ozbrojeného konfliktu,“ povedal ruský veľvyslanec so zvláštnym poslaním Maškov pre ruskú agentúru RIA Novosti. Podľa jeho slov je práve preto potrebné, aby Moskva ďalej posilňovala svoju obranyschopnosť, a to „vrátane budovania raketového arzenálu“ v snahe odradiť akéhokoľvek potenciálneho nepriateľa od testovania jej sily.

Maškov uviedol, že Rusko už v tejto oblasti robí veľa. Vzhľadom na narastajúcu hrozbu zo Západu a technologický pokrok vo väčšine typov rakiet, od taktických až po medzikontinentálne, je však podľa neho potrebné urobiť viac.

Podľa Štokholmského inštitútu pre mierový výskum (SIPRI) plánuje Rusko v tomto roku vynaložiť na armádu 7,1 percenta zo svojho HDP, a teda vyše tretinu z celkového štátneho rozpočtu.

Podľa ruských aj amerických diplomatov spôsobila ruská invázia na Ukrajinu najväčšie vyhrotenie vo vzťahoch Moskvy so Západom od tzv. kubánskej krízy z roku 1962.

Rusko po napadnutí Ukrajiny výrazne zvýšilo produkciu zbraní, pričom v súčasnosti vyrobí viac delostreleckých zbraní než všetkých 32 členov NATO dohromady.