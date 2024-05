Škoda ukrajinských zbraní na zničenie Krymského mosta? Rusi si už našli iné vojenské trasy

Organizácia Molfar, ktorá robí analýzy na základe verejne dostupných dát, sa pozrela na železničnú dopravu prúdiacu po Krymskom moste. Veľa sa špekuluje o tom, že Ukrajinci by sa mohli pokúsiť zničiť túto spojnicu medzi Ruskom a okupovaným Krymom, ale vyzerá to tak, že z vojenského hľadiska to nie je významný terč. Hoci by sa deštrukcia mosta dala vnímať ako symbolické víťazstvo pre Ukrajinu, otázkou je, či to stojí stojí za námahu a míňanie zbraní.

Ukrajinci na proteste v Mníchove požadovali od nemeckej vlády dodávky rakiet Taurus. Tie by mohli byť použité aj na Krymský most.

Ukrajinci na proteste v Mníchove požadovali od nemeckej vlády dodávky rakiet Taurus. Tie by mohli byť použité aj na Krymský most.

„Podľa analýzy satelitných snímok spoločnosti Maxar analytici Molfaru skúmali dve obdobia: od mája 2023 do septembra a od februára 2024 do apríla. Jediný prípad spozorovaného vojenského vybavenia sa vyskytol v júli 2023, keď boli v stanici Taman videné nákladné vlaky a vojenský materiál,“ píše sa v analýze Molfaru.

Cieľ je jasný. Ukrajinskí špeciáli majú Krymský most na dosah Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Most spája Tamanský polostrov v ruskom Krasnodarskom kraji s Kerčským polostrovom na Kryme. Posledný väčší útok proti nemu sa Ukrajincom podaril v júli 2023. Keďže však cez most nepremávajú vojenské vlaky, ako vidieť aj z tabuľky nižšie, Molfar tvrdí, že snaha zničiť túto stavbu je v tejto chvíli zbytočná.

O útoku na Krymský most sa opätovne začalo hovoriť po schválení veľkého balíka americkej vojenskej pomoci. Washington už dodal Kyjevu aj rakety ATACMS. Práve tie by mohli Ukrajine pomôcť most zničiť. Má však zmysel naň míňať zbrane?

„Zničenie Krymského mosta by skomplikovalo ruskú logistiku na Kryme a na južnom fronte, ale Rusko sa aktívne snaží vybudovať železničnú sieť cez Doneck smerom na Krym, čo znamená, že Krymský most už nie je taký dôležitý, ako mohol byť predtým. Ukrajina tiež momentálne nemá kapacitu na koordináciu protiofenzívy v plnom rozsahu, takže ak by sa jej aj podarilo narušiť ruskú logistiku, nedokázala by to dostatočne efektívne využiť. Najmä v prípade, keď Kyjev nebude mať príliš veľa rakiet ATACMS, bude lepšie, keď sa zameria na iné dôležité ciele, ktorých zničenie môže výraznejšie ovplyvniť situáciu,“ reagoval pre Pravdu fínsky vojenský analytik Emil Kastehelmi.

Čítajte viac Austrálsky generál pre Pravdu: Ukrajina čelí pochmúrnym scenárom, Západ musí zmeniť ruskú stratégiu

Ako pripomenul Molfar, v marci šéf Bezpečnostnej služby Ukrajiny Vasyl Maliuk s odkazom na útok v júli 2023 povedal, že pred ostreľovaním mosta cezeň prešlo denne 42 až 46 vlakov so zbraňami a muníciou, ale teraz tam jazdia štyri pre osobnú dopravu a jeden pre zásobovanie. Rusi totiž budujú alternatívne logistické vojenské cesty.

„Konkrétne rýchlo stavajú nové trasy na okupovaných územiach, čím spájajú anektovaný Krym s ruským územím,“ zdôraznil Molfar a pripomenul, že už v novembri 2023 správy naznačovali, že Rusi stavajú železnicu z Akimivky do Berďanska. Táto trasa tiež vedie do Mariupoľa a potom do Rostova. Železnica je zatiaľ jednokoľajová a nemá elektrickú trakciu, ktorú je jednoduchšie zničiť. Po novej trase už podľa portálu Sevastopol.su začali v marci premávať prvé nákladné vlaky.