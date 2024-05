Vladimir Putin pri okázalej slávnosti zložil prezidentský sľub

Vladimir Putin zložil v Moskve prezidentský sľub a ujal sa svojho piateho funkčného obdobia na čele Ruskej federácie. Vo funkcii bude šesť rokov – do 7. mája 2030.

Putin pri okázalej inaugurácii v Kremli začne svoj piaty mandát na čele krajiny. Voľby hlavy štátu vyhral tento rok v marci po tom, čo v roku 2022 začal inváziu na Ukrajinu a v podstate zničil akúkoľvek politickú opozíciu.

Slávnostná ceremónia sa začala o 12:00 moskovského času (11:00 SELČ) a potrvá približne hodinu. Putina najprv do Veľkého kremeľského paláca podľa ruských médií priviezlo luxusné vozidlo, prezidenta potom privítali hostia v Andrejavskej sále – na rovnakom mieste, kde sa inaugurácia koná už od roku 2000. Putin tu zložil prísahu a vystúpi s prejavom.

Inaugurácie sa zúčastnili členovia ruskej vlády, poslanci, sudcovia, príslušníci ústrednej volebnej komisie i osobnosti ruskej vedy a kultúry či slávni športovci. Prítomní naopak nebudú predstavitelia niektorých západných krajín, ktorí v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu a kritikou stavu ruskej demokracie svoju účasť odpovedali.

Svojich zástupcov na ceremónii nebude mať Európska únia, Nemecko, Británia, Kanada či Estónsko a Česká republika. Naopak, Francúzsko bude aj napriek nesúhlasným komentárom Paríža ohľadom ruských prezidentských volieb reprezentovať veľvyslanec. Na slávnostnom podujatí má zastúpenie aj Slovensko, ktoré na rozdiel od viacerých západných spojencov pozvanie prijalo.

Putin vo svojom príhovore vytýčil hlavné ciele svojho pôsobenia na poste hlavy štátu, pričom uviedol, že prioritou budú predovšetkým záujmy a bezpečnosť ruského národa, zachovanie jeho hodnôt a tradícií.

Je potrebné zabezpečiť spoľahlivú kontinuitu vo vývoji Ruska na ďalšie desaťročia, vyhlásil tiež Putin v príhovore.

Uviedol, že Rusko neodmieta dialóg o bezpečnosti a strategickej stabilite so Západom. Dodal, že od Západu závisí, či chce hľadať cestu k spolupráci. Podľa Putina dialóg môže nastať len na základe princípu rovnosti.

Putin ukončil svoju inauguračnú reč slovami: „Spolu zvíťazíme.“

Je to klamár, zlodej a vrah, odkázala Navaľná

Exilová líderka ruskej opozície Julija Navaľná v utorok apelovala na svojich priaznivcov, aby nepoľavovali v boji proti režimu šéfa Kremľa Vladimira Putina, ktorého označila za klamára, zlodeja a vraha. Urobila tak krátko predtým, ako Putin zložil prezidentský sľub a ujal sa svojho piateho funkčného obdobia na čele Ruskej federácie, uvádza TASR.

Navaľná je vdova po zosnulom ruskom opozičnom lídrovi Alexejovi Navaľnom, ktorý podľa ruských úradov zomrel vo februári v trestaneckej kolónii. Podľa úmrtného listu zomrel prirodzenou smrťou, Navaľného priaznivci sú však presvedčení o tom, že ho zavraždili.

Vo videodkaze zverejnenom na platforme YouTube politička kritizovala, že Putin za posledných vyše 20 rokov vládnutia nesplnil sľuby a vízie, medzi ktoré patrí zlepšenie životných podmienok ruských občanov.

Tvrdila, že Putinovo uplynulé funkčné obdobie bolo poznačené „krvavou a nezmyselnou vojnou“ na Ukrajine a politickými represiami v Rusku.

Ruské tajné služby obvinila z neschopnosti zabrániť marcovému teroristickému útoku na predmestí Moskvy, pritom podľa nej každý deň zatýkajú nevinných ľudí vrátane novinárov a občianskych aktivistov.

„V Rusku je niekoľko stoviek politických väzňov, ktorí sú vystavení neľudským podmienkam. Každý deň sa otvárajú nové prípady,“ dodala.

Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk medzičasom vyjadril znepokojenie nad stúpajúcim počtom novinárov, ktorých v Rusku obviňujú a väznia. Vyzval preto na okamžité zastavenie represií ruskými orgánmi a zachovanie práva na slobodu prejavu.

Zlý signál pre spojencov

Učasť na inaugurácii prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina považuje poslankyňa parlamentu Vladimíra Marcinková (SaS) za zlý signál pre našich spojencov a partnerov v Európskej únii (EÚ). Uviedla to pre agentúru SITA a dodala, že Slovensko si týmto postojom ctí nedemokraticky zvoleného prezidenta. „Je pre mňa dôležité, aby zo Slovenska zaznievalo, že Robert Fico a Juraj Blanár nie je celé Slovensko. Je tu aj časť Slovenska a politickej reprezentácie, ktorá si ctí našu účasť a členstvo v EÚ. Chceme byť predvídateľným partnerom a chceme chrániť demokratické dedičstvo. Ako napríklad Milana Rastislava Štefánika, ktorého radi používajú predstavitelia vládnej koalície. Nech teda jeho obraz nezneužívajú len ako kulisu, ale nech sa aj držia hodnôt, ktoré on presadzoval. A to bolo spájanie zo západným svetom a zo západnými demokraciami,“ konštatovala Marcinková.

„Ja som rád, že aspoň chargé d'affaires (diplomatický zamestnanec dočasne poverený vedením zastupiteľského úradu, pozn.red.) zastupoval Slovensko na inaugurácie prezidenta Putina na rozdiel napríklad od Českej republiky,“ povedal pre agentúru SITA poslanec NR SR Dušan Jarjabek (Smer-SD). Dodal, že Ruská federácia je nezanedbateľný štát s nezanedbateľným prezidentom. „A myslím si, že situácia z dnes, môže vyzerať o štyri mesiace úplne inak. Stále prichádzajú nové informácie a myslím si, že je veľkou chybou, ak by sa na takúto inauguráciu neposlal štát svoje zastúpenie,“ uviedol Jarjabek.

Ruská vláda podala demisiu

Ruská vláda v utorok podala demisiu. Stalo sa tak v súlade s ústavou krátko po inaugurácii staronového prezidenta Vladimira Putina, informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).

Súčasný kabinet premiéra Michaila Mišustina bude pracovať do vymenovania novej vlády.

Foto: SITA/AP, Ramil Sitdikov putin, mišutin Ruský prezident Vladimir Putin a ruský premiér Michail Mišustin kráčajú na stretnutie medzivládnych predstaviteľov Eurázijskej medzivládnej rady a Rady Spoločenstva nezávislých štátov v letovisku Soči v Rusku 9. júna 2023.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok pripustil, že Putin by mohol predsedu vlády vymenovať už v utorok. Predpokladá sa, že na tomto poste bude aj naďalej pôsobiť Mišustin.

Ruské médiá v tejto súvislosti poznamenali, že po posledných prezidentských voľbách v roku 2018 Putin vymenoval predsedu vládu hodinu po svojom nástupe do úradu.