Moldavsko si chce pred vstupom do EÚ pričleniť Podnestersko, prezradila Sanduová

Moldavská prezidentka Maia Sanduová vyhlásila, že jej cieľom je pripraviť krajinu pre vstup do Európskej únie do roku 2030. Dovtedy chce k Moldavsku pričleniť aj odštiepenecký región Podnestersko.

NATO v Moldavsku na Rusov vytiahlo rýchly trojzubec Video Vojaci z Moldavska, Rumunska a US cvičením Rapid Trident 2023 (Rýchly trojzubec) posilnili vzťahy medzi spojencami z NATO a Kišiňovom, ktorý je dlhodobým partnerom v Severoatlantickej aliancie. / Zdroj: NATO

Samozvaná Podnesterská republika sa nachádza prevažne na ľavom brehu Dnestra pri hraniciach s Ukrajinou. V marci 1992 vypukla krátka vojna medzi separatistami a prozápadnou moldavskou vládou, ktorá si vyžiadala stovky mŕtvych. Od roku 1995 je tam rozmiestnených okolo 1500 ruských vojakov.

„Chceme pripraviť krajinu na začlenenie do EÚ do roku 2030. V ideálnom prípade by sme chceli, aby sa reintegrácia krajiny uskutočnila ešte pred vstupom, a na tom pracujeme, ale nezávisí to len od nás,“ uviedla Sanduová počas návštevy Nórska, ktorej cieľom je posilniť bilaterálnu spoluprácu.

Čítajte aj Pripojí sa Podnestersko k Rusku? Separatistický región požiadal Putina o „ochranu“

Súčasťou moldavskej delegácie je aj minister energetiky Victor Parlicov, ktorý pre Reuters povedal, že Kišiňov nebude brániť dodávkam ruského zemného plynu do Podnesterska, keď koncom tohto roka vyprší tranzitná dohoda s Ukrajinou.

Zaútočí Rusko z Podnesterska na Ukrajinu a Moldavsko? Video V moldavskom separatistickom regióne Podnestersko je podľa odhadov 1 500 ruských vojakov. Od začiatku veľkej invázie na Ukrajinu sa špekuluje, že Moskva by mohla využiť jednotky v oblasti, aby zaútočila na Odesu. Nakoľko je tento scenár pravdepodobný? A môže Rusko použiť Podnestersko na podkopanie pozícií moldavskej vlády?

Vláda v Kyjeve totiž neplánuje takúto dohodu o preprave ruského plynu do Európy cez Ukrajinu predĺžiť, čo znamená, že by sa mohli zastaviť aj dodávky do Podnesterska.

Na stretnutí s nórskymi predstaviteľmi Parlicov povedal, že ak sa zastaví tok plynu, Podnestersko sa „zrúti“.

Čítajte aj Len vstup do EÚ zabezpečí budúcnosť a suverenitu: Moldavský parlament pokračuje v úsilí vstúpiť do únie

Moldavsko sa v minulosti spoliehalo takmer výlučne na ruský zemný plyn na základe dohody s ruskou štátnou spoločnosťou Gazprom. Od začiatku vojny na Ukrajine však zintenzívnilo úsilie na diverzifikáciu zdrojov a v súčasnosti dováža plyn cez Rumunsko.

Sanduová v tejto súvislosti ocenila Nórsko za to, že pomohlo Moldavsku nakupovať plyn z alternatívnych zdrojov ako z Ruska.