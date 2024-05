Riziko zrážky francúzskych sudov s čínskymi autami. Macron robí záchranára vývozcom koňaku

Šéfovi Elyzejského paláca sa teraz naskytla skvelá príležitosť, aby sa pokúsil zabrániť pohrome: na jeho pozvanie pricestoval do Paríža čínsky prezident. Hostiteľ si dal záležať na detailoch, aby vytvoril príjemnú atmosféru. „Viem, že veľmi obľubujete Victora Huga, často ste mu vzdali hold," citovala agentúra AFP Emmamuela Macrona, keď daroval Si Ťin-pchingovi vzácnu knihu z roku 1861 od slávneho francúzskeho spisovateľa. Venoval mu aj prvé vydanie čínsko-francúzskeho slovníka z roku 1742. Hosť si odniesol tiež krásnu vázu a jeho manželka dostala luxusnú kabelku značky Chanel (aj Si Ťin-pching štedro obdaroval Macrona).

Čínsky líder uvidel medzi darmi ešte jeden, ktorý mal silnú symboliku: jeden z najlepších francúzskych koňakov. Macron mu daroval fľašu značky Louis XIII (výrobca Rémy Martin). Tento koňak zreje v dubových sudoch 40 až 100 rokov, najlacnejšia fľaša sa predáva za 3500 eur.

O koňaku potom prezidenti debatovali za zatvorenými dverami. Macron potreboval presvedčiť Si Ťin-pchinga, aby neuškodil francúzskym exportérom. Peking ich vystrašil v januári tohto roku, keď tamojšie úrady oznámili, že začnú preverovať podozrenie z dumpingových cien na čínskom trhu. Čiže sa podujali zistiť, či sa koňak nepredáva za nižšie ceny ako v tuzemsku, čo sa považuje za nekalú konkurenciu. Bol to účelový krok: zjavne súvisel s nevôľou Číny, ktorá dôrazne odmieta predstavu, že by EÚ zvýšila clo na dovoz jej automobilov na elektrický pohon. Revanšom sa začala vyhrážať Francúzsku, ktoré na pôde Bruselu presadzuje výrazne zdraženie čínskych elektromobilov na európskom trhu.

Francúzski výrobcovia koňaku vyvážajú do Číny až pätinu svojich exportovaných fliaš. Po oznámení o začatí vyšetrovania možného dumpingu klesla hodnota akcií firmy Rémy Martin o viac ako 16 percent a ďalšej významnej firmy Pernod takmer o 6 percent. „Z Francúzska sa v minulom roku vyviezlo do Číny viac ako 35 miliónov fliaš koňaku," poznamenal server Financial Review. Trend exportu je rastúci, podľa optimistických odhadov by o päť rokov mohli Francúzi dodávať na čínsky trh až 175 miliónov fliaš ročne.

Keby po uvalení cla Francúzi stratili zákazníkov v Čine, pocítili by silný úder: až 97 percent ich koňaku má v tomto roku smerovať na export, takže bezmála pätinu fliaš by nemohli vyviezť. „Francúzski výrobcovia ich vlani predali v zahraničí dovedna za 769 miliónov eur," upozornil serve Sud Ouest. Mimochodom, čelia ešte jednému problému: tento rok určite nebudú mať vysoké tržby z aktuálneho exportu do USA, pretože v amerických skladoch sa nahromadilo veľa koňaku, ktorého sa predalo málo počas pandémie koronavírusu, a preto v Spojených štátoch dovozcovia teraz nepotrebujú kupovať z Francúzska vo veľkom objeme. „Americký trh je pritom z pohľadu francúzskych výrobcov koňaku najvýznamnejší na celom svete," podčiarkla televízna stanica TF1.

Export koňaku prináša do Francúzska ročne výrazne viac ako tri miliardy eur. Uvalenie čínskeho cla by malo nepríjemný dopad na tisíce ľudí v krajine galského kohúta: „Toto odvetvie má 72500 zamestnan­cov," upozornila TF1.

Macron mal možnosť obmäkčiť Si Ťin-pchinga nielen počas rokovania v Elyzejskom paláci. Zobral ho na návštevu do Pyrenejí – do oblasti horského pásma, ktoré vytvára prírodné hranice medzi Francúzskom a Španielskom. Výber nádherného prostredia nebol náhodný. V Pyrenejách sa narodila Macronova babička (z matkinej strany), ku ktorej ako chlapec rád chodieval počas letných prázdnin.

Po spoločnom návrate s čínskym hosťom do Paríža mohol byť francúzsky prezident spokojný. „Rád by som sa poďakoval prezidentovi za jeho otvorenosť, pokiaľ ide o dočasné opatrenia týkajúce sa francúzskeho koňaku, a za jeho vôľu, aby sa neuplatňovali," zdôraznil Macron na tlačovke po boku Si Ťin-pchinga.

Je však takpovediac riziko zrážky francúzskych sudov s čínskymi elektromobilmi naozaj zažehnané? Hosť z Pekingu nekomentoval slová Macrona. Vypočul si šéf Elyzejského paláca želanie s trvalým prísľubom neuvaliť clo na import koňaku? Nevedno, zvlášť s prihliadnutím na to, že spor o prípadné clá na čínske autá s elektrickým pohonom nie je medzi Bruselom a Pekingom urovnaný.

Macron však určite dosiahol momentálne cenné víťazstvo. O predpokladanej záchrane exportu koňaku na čínsky trh hovoril totiž teraz mesiac pred voľbami do Európskeho parlamentu. V očiach voličov môže vyzerať ako štátnik, ktorý dokáže ochrániť národné hospodárske záujmy.

Keby slovo Si Ťin-pchinga bolo pevné, Macron by docielil to, čo vôbec nevyšlo Austrálčanom. Keď pred niekoľkými rokmi došlo k roztržke medzi Pekingom a Canberrou (hlavné mesto krajiny protinožcov), vývozcovia vína zaplakali. Medzištátne vzťahy sa vtedy zhoršili, keď austrálska vláda požadovala medzinárodné vyšetrovanie, ktoré by poskytlo odpoveď na podozrenie, či pandémiu koronavírusu zapríčinil únik vírusu z čínskych laboratórií.

Austrálska vláda sa snažila podobne ako Macron odvrátiť hrozbu, ale nepochodila. Výšku prvého trestu sa austrálski vývozcovia vína do Číny dozvedeli v novembri 2020: po uvalení cla ich fľaše na tamojšom trhu zdraželi viac ako o 200 percent. Peking fakticky knokautoval ich export. V marci 2021 ešte pritvrdil, keď clo stúplo až na 218 percent. Podobná sadzba by mala zničujúci dopad na francúzskych vývozcov. Čína síce neprezradila, aké vysoké clo by uvalila na koňak, ale je takmer isté, že následky by malo devastačné.