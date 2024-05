Kedysi by ani mravcovi neublížil. Teraz slávny ukrajinský spevák hovorí, že ruským vojakom odsekáva hlavy, ruky i nohy

Svoje prvé skladby zverejnil v lete 2011 na ruskej sociálnej sieti VKontakte. O niekoľko mesiacov vystrelil ako hudobná raketa: v decembri toho roku si jeho videoklip na kanáli YouTube prehralo počas jednej noci 50-tisíc zvedavcov. O dva týždne sa mohol tešiť dokopy až z milióna zhliadnutí.

Počas revolučných udalostí na kyjevskom Majdane na prelome rokov 2013 a 2014 stál na námestí nielen ako odporca režimu Viktora Janukovyča, ktorý nakoniec utiekol do Ruska. Naspieval text piesne s názvom 22. Hovorilo sa o nej, že je neoficiálnou hymnou Majdanu. Jarmak v nej spieval o Ukrajine ako o mladej žene, ktorá sa niekedy ešte správa ostýchavo, ale nikdy sa jej pred nikým nepodlamujú kolená. Názov pesničky symbolizoval v tom čase 22 rokov existencie nezávislého štátu.

Svet sa Jarmakovi obrátil naruby 24. februára 2022, keď ruskí vojaci vtrhli na ukrajinské územie. Ani chvíľu neváhal, prihlásil sa do armády. „Hneď ma nevzali. V prvom rade brali tých, ktorí mali bojové skúsenosti," citovala ho agentúra UNIAN s tým, že druhý problém spočíval v nedostatku zbraní.

Jarmak to však nevzdal. Kým tisíce mužov vzali nohy na plecia, aby aj za úplatok pohraničníkom utiekli do zahraničia v obave, že dostanú povolávací rozkaz, naopak, spevák využil svoje známosti v ozbrojených silách, aby odišiel na front. Prijali ho do čaty, v ktorej všetci vojaci už vedeli zaobchádzať so zbraňami (Jarmak sa nezmienil tom, prečo v mladosti nešiel na vojenčinu). Spočiatku bol granátometčík, neskôr ho začali využívať v rozviedke slúžiacej potrebám vzdušných síl.

Vo vojne sa ľudia často menia na nepoznanie. Je to aj prípad 32-ročného Jarmaka. Smrť tých, ktorých nenávidí, pretože v nich vidí okupantov, vníma ako normálnu skutočnosť. Počas svojej prvej bojovej operácie bol najprv v rozpakoch, ale zdôraznil, že na fronte nemá vojak na výber: odstráni nepriateľa on alebo sám zahynie. „Keď sme zabili prvých chlapíkov, navečerali sme sa a ľahli sme si spať. Nemali sme nočné mory. Cítime sa ako pri počítačovej hre. Vidím, ako mu odtrhlo ruku a zomiera… Neľutujem však vôbec," povedal Jarmak reportérovi Slavovi Deminovi, ktorý zverejnil rozhovor s ním na YouTube.

V tomto interview sa ešte raz zmienil o tom, ako sa stal z neho na fronte úplne iný človek: „U seba doma som mravce na papieriku von vynášal… Ale teraz nemáme na výber. Jednoducho skartujeme Rusov s dronmi, odsekávame im hlavy, ruky, nohy."

Raper Jarmak mal doteraz zakaždým šťastie: Rusi mu ani vlas na hlave neskrivili. Naopak, zlý zážitok si odniesol z vlaku, keď vlani využil priepustku, aby navštívil svoje ženu s malou dcérou. Počas jazdy v noci niekto prenikol do kupé, v ktorom spal a ukradol mu ruksak. Zmizli mu notebook, kamera a zápisník. Najviac smútil za videonahrávkami z bojiska a za poznámkami, ktoré si robil.

Keď sa Jarmak občas ozve, Ukrajinci sa môžu znovu a znovu presvedčiť, je neľútostný vojak bez štipky zľutovania. Úplne inú podobu mohli vidieť, keď na sociálnu sieť Instagram umiestnil krátku videonahrávku jednej z mála príležitostí stretnúť sa s rodinou. Svoju dcéru, ktorá spala postieľke, prekvapil s krásnou kyticou, keď oslavovala štvrté narodeniny. Dojaté dievčatko ho objalo a vybozkávalo.

Jarmak sa na fronte osvedčil. Nazbieral už dosť skúseností, preto na jeseň minulého roku z neho spravili veliteľa oddielu, ktorý nasadzuje do boja takzvané samovražedné drony. „Je to veľká zodpovednosť za život 28 ľudí, za výsledky, ale niekto to musí robiť," povedal hercovi a scenáristovi Jevhenijovi Janovičovi, ktorý interview umiestnil na YouTube. Dodal, že s dronmi začal manipulovať už na konci roku 2022.

Najnovší rozhovor Jarmak poskytol pre program Tur zirkami na YouTube: „Prešli sme si cestou, keď sme napríklad vôbec nemali drony, keď sme dronom neverili, teraz drony máme, teraz treba len ľudí." Zdôraznil, že chce byť vzor pre ostatných ukrajinských mužov, aby si uvedomili význam obrany vlasti.