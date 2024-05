ONLINE: Kinžal, Iskander i Kalibr. Rusi masívne útočili na ukrajinskú energetiku. Zničené sú tri elektrárne

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 805 dní

Rusko v noci útočilo na ukrajinskú energetiku

Útok vážne poškodil tri tepelné elektrárne

Kyjev: Rusi útočili 55 raketami a 21 dronmi

13:19 Rusko varovalo Francúzsko pred nasadením svojich jednotiek na Ukrajine. Ruské sily by ich v takom prípade vnímali ako legitímne ciele, uviedla hovorkyňa ruskej diplomacie Marija Zacharovová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron nedávno potvrdil svoje vyhlásenie z februára, že nevylučuje vyslanie vojakov na Ukrajinu. Táto otázka by podľa neho „legitímne“ vznikla, ak by Rusko prerazilo frontovú líniu a Kyjev by o takúto pomoc požiadal.

Jeho vyjadrenia vyvolali v Európe rozruch a dištancovali sa od nich viacerí európski predstavitelia.

„Je príznačné, že sám Macron vysvetľuje túto rétoriku snahou vytvoriť akúsi "strategickú nejednoznačnosť“ pre Rusko. Musíme ho sklamať – pre nás je táto situácia viac než jasná," povedala Zacharovová.

Ak sa francúzski vojaci ocitnú na frontovej línii, nevyhnutne sa stanú cieľmi pre ruské ozbrojené sily, dodala hovorkyňa s tým, že Paríž už vraj má o takýchto incidentoch dôkazy. Rusko podľa nej totiž eviduje rastúci počet Francúzov medzi obeťami vojny na Ukrajine.

Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok nariadil vojenské cvičenie, ktoré bude zahŕňať nácvik použitia taktických jadrových zbraní. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov neskôr spresnil, že Moskva cvičeniami reaguje na zámery Západu vyslať na Ukrajinu vojenský personál.

Macron považuje Rusko za „regionálnu destabilizujúcu mocnosť“ a hrozbu pre bezpečnosť Europánov". „Mám jasný strategický cieľ: Rusko nemôže na Ukrajine vyhrať… Ak Rusko zvíťazí na Ukrajine, v Európe nebude bezpečie,“ vyhlásil.

11:41 Poľská pohraničná stráž zadržala 41-ročného ruského vojaka, ktorý sa do krajiny pokúšal nelegálne vstúpiť z Bieloruska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.

Ako prvá o zadržaní v stredu informovala komerčná rozhlasová stanica RFM FM. Neskôr to potvrdil aj hovorca hlavného veliteľa pohraničnej stráže Andrzej Juzwiak.

„Našli sa u neho ruské vojenské doklady vrátane zmluvy s ozbrojenými silami, ktorá sa týkala účasti na vojne proti Ukrajine,“ uviedla stanica RFM FM.

Podľa nej mal občan Ruska na sebe civilné oblečenie a nebol ozbrojený, pričom zrejme dezertoval z ruskej armády a do Poľska sa snažil dostať cez Bielorusko priamo z frontovej línie na Ukrajine.

Muž sa vraj pokúšal využiť ilegálnu migračnú trasu, ktorú zriadil režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka s cieľom nahnať migrantov z Blízkeho východu, severnej Afriky a strednej Ázie do Európy.

Agentúra PAP dodala, že zadržaný je v súčasnosti vo väzbe poľskej pohraničnej stráže a prebieha s ním administratívne konanie, v ktorom sa rozhoduje o tom, či môže v Poľsku požiadať o medzinárodnú ochranu.

**9:07 Ruský vzdušný útok v noci na dnešok vážne poškodil tri ukrajinské tepelné elektrárne, uviedol ich prevádzkovateľ, firma DTEK. Dnešnú noc podnik označil za mimoriadne ťažkú pre energetický sektor. Rusko za noc celkom vyslalo na ukrajinské územie viac ako 50 striel a 20 dronov, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa ukrajinského letectva sa ich väčšiu časť podarilo zostreliť.

Zelenskyj vo vyhlásení na telegrame podotkol, že Rusko spustilo masívny útok v deň, keď si Ukrajina podobne ako ďalšie európske krajiny vrátane Slovenska pripomína Deň víťazstva a koniec druhej svetovej vojny. „Cez 50 striel a viac ako 20 dronov,“ uviedol ukrajinský prezident.

Ukrajinské letectvo následne upresnilo, že Rusko v noci na dnešok zaútočilo 55 strelami vrátane hypersonickej rakety Kinžal, dvoch balistických rakiet Iskander-M a štyroch striel Kalibr a vyslalo 21 bezpilotných lietadiel. Ukrajinskej protivzdušnej obrane sa podľa jej oznámenia podarilo zostreliť 59 vzdušných cieľov – 39 striel a 20 dronov.

Rusko sa k najväčšiemu útoku na ukrajinskú infraštruktúru minimálne od začiatku tohto mesiaca nevyjadrilo. Jednotlivé oznámenia znesvárených strán obvykle nemožno vo vojnových podmienkach bezprostredne nezávisle overiť.

7:42 Ruský vzdušný útok v noci na stredu vážne poškodil tri ukrajinské tepelné elektrárne, uviedol ich prevádzkovateľ, firma DTEK. Túto noc podnik označil za mimoriadne ťažkú pre energetický sektor.

„Ďalšia mimoriadne ťažká noc pre ukrajinský energetický sektor. Nepriateľ ostreľoval tri naše tepelné elektrárne. Zariadenia boli vážne poškodené. Energetici v súčasnosti pracujú na odstránení následkov útoku,“ uviedla spoločnosť DTEK na sieti Telegram.

Za jeden a pol mesiaca ide podľa nej už o piaty rozsiahly útok na jej energetické zariadenia. Firma nespresnila, aké elektrárne sa stali terčom ruských útokov, podľa ruskojazyčného serveru BBC je ale na základe správ z upozornenia a sociálnych sietí pravdepodobné, že jednou z nich je zariadenie v Dobrotvire. Ide o najväčšiu elektráreň v západoukrajinskej Ľvovskej oblasti.

6:40 Rusko v noci na stredu podniklo ďalší rozsiahly vzdušný útok na Ukrajinu, použilo pri ňom riadené strely a drony. Ukrajinský minister energetiky Harman Haluščenko uviedol, že cieľom bola opäť ukrajinská energetická infraštruktúra.

„Boli napadnuté zariadenia na výrobu a prenos elektriny v Poltavskej, Kirovohradskej, Záporožskej, Ľvovskej, Ivano-Frankivskej a Vinnyckej oblasti,“ uviedol Haluščenko vo vyhlásení, ktoré zverejnilo jeho ministerstvo.

„Následky sa objasňujú. Energetici už pracujú na ich odstránení,“ dodal s tým, že ľudia by mali šetriť elektrinou.

Server RBK-Ukrajina predtým s odvolaním sa na miestne úrady aj vojenských činiteľov uviedol, že výbuchy sa ozývali v Kyjeve, v Ľvovskej a Ivano-Frankivskej oblasti na západe krajiny a tiež v Charkovskej, Poltavskej a Záporožskej oblasti. Nie je však jasné, čo ich spôsobilo ani či explózie spôsobili nejaké škody.

Poplach bol podľa denníka Ukrajinska pravda v stredu v noci vyhlásený vo všetkých ukrajinských oblastiach. Ukrajinské letectvo uviedlo, že rad Ruskom vypustených striel s plochou dráhou letu nad ukrajinským územím menil smer.