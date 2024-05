Izrael otvoril priechod do Gazy Kerem Šalom. Po takmer 20 rokoch ovláda všetky vstupy

„Kamióny s pomocou už prichádzajú na priechod (Kerem Šalom). Po dôkladnej prehliadke budú vpustené do Gazy,“ uviedol úrad COGAT, ktorý má na starosti palestínske civilné záležitosti a ktorý spadá pod izraelské ministerstvo obrany. Na sieti X tiež napísal, že otvorený je aj prechod Erez na severe Pásma Gazy.

Kerem Šalom, ktorý je na hranici Izraela a Pásma Gazy, Izrael pre humanitárnu pomoc do Gazy otvoril vlani v decembri. Medzinárodné spoločenstvo a charitatívne organizácie vtedy naliehali, že dodávky potravín a liekov pre civilistov sú nedostatočné. Od konca októbra fungoval len prechod Rafah.

Uplynulú nedeľu Izrael prechod Kerem Šalom uzavrel, keď príslušníci palestínskeho hnutia Hamas ostreľovali izraelských vojakov pri tomto priechode a štyria z nich zabili.

Sporadický boj

V utorok izraelská armáda obsadila z palestínskej strany prechod Rafah, ktorý je na hranici s Egyptom a cez ktorý sa do Gazy dostávalo najviac humanitárnej pomoci, aj po kontrole izraelskými úradmi. Podľa AP tento priechod zostáva od utorka zatvorený. Novinári AP uviedli, že dnes ráno počuli v oblasti sporadické explózie a streľbu.

Rafah je dôležitý aj preto, že sa cez neho do Egypta dostávalo denne niekoľko desiatok zranených, a tiež preto, že sa do Gazy cez neho vozilo palivo. To je dôležité pre generátory elektriny, ktorej dodávky Izrael po teroristickom útoku Hamasu z minuloročného 7. októbra na jeho území zastavil, a tiež pre distribúciu pomoci do Pásme Gazy.

Obsadením priechodu Rafah dostal Izrael pod kontrolu všetky priechody do Pásma Gazy prvýkrát od roku 2005, kde sa z tohto územia, rozlohou menšieho ako Praha a teraz s asi 2,3 miliónmi obyvateľov, na základe mierových dohôd stiahol. Dva roky nato sa tam vlády násilím ujalo hnutie Hamas.

Izrael v noci na utorok začal pozemnú operáciu v časti Rafahu, čo je oblasť, kam pred bojmi od októbra utiekol vyše milióna ľudí z ďalších časti Pásma Gazy. Ani nie deň pred tým, v pondelok ráno, izraelská armáda začala vyzývať civilistov vo východnej časti Rafahu, aby sa evakuovali k pobrežiu do oblasti Mavási, ktorá už je ale úplne zastavaná stanmi s utečencami, či do blízkeho mesta Chán Júnis. To je ale zničené skorším izraelským bombardovaním.