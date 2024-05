Lukašenko ulovil poľského sudcu. Platil ho ako špióna? Vo Varšave sú v šoku, hovoria o darebákovi a zradcovi

Szmydt sa objavil v Minsku na tlačovke v budove štátnej mediálnej agentúry BelTA. „Vítam nášho hrdinu," povedal televízny moderátor Jurij Grojerov a Poliakovi odovzdal slovo. „V Poľsku sa robí nespravodlivá politika vo vzťahu k Bielorusku a Rusku," tvrdil. Szmydt. Celý čas rozprával ako z učebnice protizápadnej propagandy. Spochybnil Poľsko ako samostatný štát: „Naši politici zastupujú záujmy Ameriky a Británie."

Svoj odchod z vlasti označil za jediný spôsob, ako získať možnosť otvorene hovoriť o situácii v Poľsku. Napriek tomu, že nikto vo Washingtone nemá záujem vtiahnuť do bojov na Ukrajine ďalších aktérov, Szmydt sa snažil presviedčať o opaku: „USA si želajú zavliecť Poľsko do vojny."

Už bývalý sudca, pretože na tlačovke oznámil, že sa vzdáva funkcie na protest proti politike poľskej vlády, pokračoval v nelogických výrokoch: „Chcem vzdať hold prezidentovi Lukašenkovi za ochranu mieru a pokoja." Szmydt ho pochválil napriek tomu, že ruským vojakom umožnil vo februári 2022, aby napadli Ukrajinu aj z bieloruského územia. O Lukašenkovi ešte poznamenal, že ho považuje za veľmi múdreho lídra. Szmydt, ktorý pôsobil ako sudca vo Varšave, dodal, že čo sa týka budúcnosti, najprv si chce oddýchnuť, neskôr ešte plánuje porozprávať viac o politike Západu.

Vo Varšave zostali v nemom úžase. „Nemôžem to komentovať. Je to absolútne šokujúci prípad. Som v šoku, úprimne," citoval server Onet šéfa diplomacie Radoslawa Sikorskeho, keď sa od novinárov dozvedel, čo Szmydt urobil. Stanislaw Žaryn, poradca prezidenta Andrzeja Dudu, označil Szymdta za darebáka a zradcu. „Nikto so zdravým rozumom by neutiekol do Bieloruska, aby sa stal bábkou v rukách Lukašenka," napísal na sociálnej sieti X.

Zbalil si veci, aby zadarmo poslúžil Lukašenkovi ako takzvaný užitočný idiot alebo už dostával peniaze za špionáž? Premiér Donad Tusk sa podľa Onetu nazdáva, že Szmydt už dlhšiu dobu udržiaval styky s Bieloruskom.

Onet, ktorý sa odvoláva na svoje zdroje v poľskej tajnej službe, napísal, že Szmydt bol v kontakte s bieloruskými agentmi. „Kontrarozviedka zbierala informácie, aby ho mohli zatknúť pre obvinenie zo špionáže pre zahraničné spravodajské služby, ale z nejakého dôvodu sa ho nepodarilo zadržať," tvrdí server.

Na súde vo Varšave Szmydt prichádzal do styku aj s utajovanými skutočnosťami a jeden prípad mal teraz na stole: tento mesiac mal rozhodovať v prípade tajných informácií súvisiacich s fungovaním NATO. Poľské médiá píšu, že bezpečnostné zložky skúmajú, čo všetko prešlo cez jeho ruky. Zároveň poukazujú na to, že ak ho kontrarozviedka naozaj sledovala, treba objasniť, ako bolo možné, že dokázal utiecť do Bieloruska. Szmydt zdúchol z Varšavy do Minsku v čase, keď čerpal dovolenku. Server Wyborcza, ktorý citoval nemenovaný zdroj, napísal, že zrejme letel do Turecka, odkiaľ sa dostal do Minsku.

Redaktori finančného portálu Money sa pozreli na majetkové priznanie Szmydta, z ktorého vyplynulo, že prípadná odmena za špionáž by mu mohla výrazne pomôcť. Zarábal síce v prepočte viac ako 5-tisíc eur, mesačne ale na krku má dlhy vo výške takmer 140-tisíc eur.

Mimochodom: trafená hus zagágala? Szmydt na tlačovke v Minsku povedal, že očakáva, že vo Varšave začnú hovoriť o ňom ako o špiónovi, čo podľa neho nie je pravda. Dokonca naznačil, že by mohol mať strach o vlastný život, keď vravel o riziku fingovanej autonehody, pri ktorej by zahynul.

Poľsko už zažilo jeden ostro sledovaný prípad emigrácie do Bieloruska. V januári 2021 utiekol vojak Emil Czeczko, ktorý pomáhal strážiť hranice pred náporom ilegálnych migrantov. (Lukašenko ich púšťal na bieloruské územie, aby im následne poskytol možnosť pokúsiť sa preniknúť cez Poľsko ďalej do západnej Európy, čo bola jeho pomsta za sankcie, ktoré na jeho režim uvalila EÚ.) Aj Czeczko poslúžil na účely propagandy, keď si napríklad vymýšľal, že Poliaci pozabíjali stovky migrantov v pohraničí. V Bielorusku získal politický azyl, ale zomrel veľmi predčasne: v marci 2022 našli 25-ročného Czeczka obeseného v jeho byte v Minsku. Spáchal samovraždu alebo ho niekto zabil? Odpoveď na otázku zostala neznáma. Aj preto môže byť zaujímavé všímať si, čo bude s veľkou rybou, ktorú Lukašenko ulovil v poľskom súdnictve.