Dodali tisíce a 3 500 ich bolo na ceste. USA stopli dodávky bômb pre Izrael

„Od začiatku sme veľmi jasne hovorili, že Izrael by nemal spúšťať veľký útok na Rafah bez zohľadnenia a ochrany civilistov, ktorí sú v tomto bojovom priestore,“ povedal Austin na zasadnutí senátneho výboru vo Washingtone.

„Budeme naďalej robiť to, čo je potrebné na zaistenie, že Izrael má prostriedky, aby sa bránil,“ zdôraznil šéf Pentagónu. „Ale v súčasnosti v kontexte s udalosťami v Rafahu prehodnocujeme niektoré dodávky krátkodobej bezpečnostnej pomoci“ Izraelu, doplnil Austin. Konečné rozhodnutie, čo bude s pozastavenou dodávkou bômb, podľa neho ešte nepadlo.

Nemenovaný predstaviteľ americkej vlády predtým podľa agentúr AFP a AP povedal, že USA minulý týždeň pozastavili jednu dodávku zbraní, pozostávajúcu z 1800 bômb s hmotnosťou 907 kilogramov a 1700 bômb s hmotnosťou 226 kilogramov.

Izrael podľa predstaviteľa nereagoval na obavy USA z plánov na ofenzívu v Rafahu. „Keď sa zdalo, že izraelskí politici sa blížia k rozhodnutiu o takejto operácii, začali sme starostlivo skúmať navrhované dodávky konkrétnych zbraní do Izraela, ktoré by mohli byť použité v Rafahu. Začalo sa to v apríli,“ konštatoval predstaviteľ.

Washington sa podľa neho zameral najmä na najťažšie bomby a následky, ktoré môže mať ich nasadenie v husto obývanom mestskom prostredí.

Prvú informáciu o odklade dodávky zbraní priniesol už v nedeľu spravodajský web Axios, v utorok potom niekoľko médií informovalo, že príčinou tohto kroku sú obavy z použitia daných bômb práve v Rafahu. Podľa tlače o veci rozhodol priamo prezident Biden, Biely dom sa ale zatiaľ k vývoju odmieta vyjadriť.

Spojené štáty od začiatku vojny dodali Izraelu tisíce tonových bômb, ktoré dokážu zrovnať so zemou celé bytové domy a ktoré posielajú úlomky do vzdialenosti stoviek metrov. Analýza denníka The New York Times na konci minulého roka zistila, že Izraelčania používali bomby tohto druhu pomerne bežne, pričom časť zhodili aj na juh Pásma Gazy, kam odporúčali odísť civilistom zo severu.