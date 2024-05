Izrael môže prísť o americké zbrane. Biden: Bomby od USA zabíjali civilistov

Izrael podľa amerického prezidenta Joea Bidena použil bomby dodávané Spojenými štátmi na útoky, pri ktorých v Pásme Gazy zomierali palestínski civilisti. Biden to v stredu podľa agentúr AP a Reuters povedal v rozhovore stanici CNN.

Americká administratíva v uplynulých dňoch podľa médií pozastavila dodávku bômb, z ktorých zhruba polovicu tvoria silné bomby vážiace okolo jednej tony. USA podľa Bidena nebudú Izraelu dodávať ďalšie bomby ani delostreleckú muníciu, ktorú Izrael v posledných mesiacoch v Pásme Gazy použil, ak sa jeho vláda rozhodne rozšíriť inváziu do husto obývaného mesta Rafah na juhu oblasti, kde sa podľa Izraela ukrývajú posledné väčšie zoskupenia Hamasu. V takom prípade by USA podľa Bidena dodávali len obrannú muníciu, napríklad do izraelského systému protivzdušnej obrany Iron Dome (Železná kopula).

„Jasne som povedal, že ak vstúpia do Rafahu – to ešte neurobili – nebudem dodávať zbrane, ktoré boli v minulosti v Rafahu použité, ktoré boli použité v mestách,“ cituje CNN amerického prezidenta.

Agentúry podotýkajú, že tieto Bidenove vyhlásenia sú od začiatku súčasnej vojny v Pásme Gazy doteraz najsilnejším prejavom nesúhlasu s izraelským spôsobom vedenia vojny proti palestínskemu hnutiu Hamas. V Pásme Gazy od vlaňajšieho októbra, keď sa Hamas dopustil v južnom Izraeli krvavých teroristických útokov a zaálil tak konflikt, zahynulo následkom bojov 34 844 Palestín­čanov. Vyplýva to zo stredajších údajov zdravotníckych úradov v Gaze; čísla zahŕňajú bojovníkov Hamasu aj civilistov, ktorých je väčšina.

Teraz pozastavená dodávka americkej munície podľa nemenovaného zdroja Reuters zahŕňa 1800 kusov bômb s hmotnosťou 900 kilogramov a 1700 kusov bômb s hmotnosťou 225 kilogramov. Prvé spomínané, ťažšie bomby sú podľa investigatívnosti denníka The New York Times (NYT) z konca minulého roka jednými z „najničivejších“ konvenčných zbraní v arzenáloch západných armád. Izrael ich podľa NYT aspoň v prvých šiestich týždňoch operácií v Pásme Gazy pravidelne používal v obývaných oblastiach, a to aj tých, ktoré predtým palestínskym civilistom vyznačil ako bezpečné.

„Civilisti v Gaze zomierali následkom (výbuchov) týchto bômb a ďalších prostriedkov, ktoré (Izraelčania) používajú v obývaných oblastiach,“ uviedol Biden; podľa CNN pritom odkázal na predmetné 900-kilogramové bomby.

„Momentálne prehodnocujeme niektoré dodávky bezpečnostnej pomoci v krátkodobom horizonte v kontexte diania, ktoré sa odohráva v Rafahu,“ povedal v stredu pri vypočutí v Senáte americký minister obrany Lloyd Austin.

Izraelskí činitelia v zákulisí dali Američanom najavo silné rozhorčenie z ich kroku, informujú americké médiá s odvolaním sa na svoje zdroje. Vyjadrujú pri tom obavu, že obmedzenie vojenskej podpory ohrozí rokovania o prepustení izraelských rukojemníkov z Gazy. Vo verejných vyjadreniach Izraelčania správu o zastavenej dodávke bômb bagatelizovali.

S krokom administratívy demokratického prezidenta Bidena dávali najavo nesúhlas republikánski kongresmani. Predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson a šéf republikánov v Senáte Mitch McConnell Bidenovi poslali list, kde pozastavenie dodávkok kritizujú. Podľa nich krok vyvoláva otázku, či je prezidentov záväzok voči bezpečnosti Izraela naozaj nepriestrelný, ako predtým Biden tvrdil.