ONLINE: Môže Ukrajina ešte vojnu vyhrať? Šéf vojenského výboru NATO sa domnieva, že áno

7:37 Indická polícia v stredu zatkla štyroch ľudí napojených na medzinárodnú sieť pašerákov ľudí, ktorí pod falošným prísľubom lukratívneho vzdelania na univerzitách a zamestnania lákala mladých Indov, ktorí mali nakoniec skončiť v boji proti Ukrajine za Rusko. O prípade informovala agentúra Reuters. Indický Ústredný úrad pre vyšetrovanie (CBI) uviedol, že skupina takto zlákala okolo 35 indických mužov.

Medzi štyrmi zatknutými v južných indických štátoch Kérala a Tamilnádu boli prekladateľ, človek spracovávajúci víza a letenky a dvaja hlavní „verbovači“. Vyšetrovatelia okrem zatknutých preverujú aj ďalšie osoby.

Reuters hovorila s rodinami dvoch indických mužov, ktorí v boji na Ukrajine za Rusko zomreli. Muži podľa nich očakávali, že v armáde budú pracovať ako „pomocná sila“.

Indické ministerstvo zahraničia uviedlo, že prípady s Ruskom prejednáva, a Moskva na opakované žiadosti novinárov o komentár nereagovala.

India pod vedením premiéra Naréndry Módího patrí medzi krajiny, ktoré neodsúdili Rusko po napadnutí Ukrajiny, a Moskvu naďalej berie ako strategického partnera, udržiava však vzťahy aj so Spojenými štátmi a Britániou. Najľudnatejšiu krajinu sveta koncom marca navštívil ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba, aby získal podporu pre ukrajinský mierový plán. India zdôrazňuje, že na ukončenie vojny je potrebná diplomacia a dialóg, a vyjadrila ochotu podieľať sa ako vyjednávač na prípadných mierových rozhovoroch.

7:00 Má nádhernú manželku a krásnu dcéru, ale odišiel od nich. Nie však za inou ženou, ale na front. Dobrovoľne. Hneď po ruskej invázii. Na Ukrajine poznajú jeho meno všetci. Oleksandr Jarmak je totiž obľúbený spevák.

6:35 Admirál Rob Bauer, predseda Vojenského výboru NATO, sa domnieva, že napriek postupu ruských síl na bojisku môže Ukrajina vojnu stále vyhrať, pričom pripúšťa, že pauza v podpore ovplyvnila udalosti na frontovej línii, uviedol to v rozhovore s belgickou stanicou VRT. Z rozhovoru cituje Ukrainska Pravda.

Bauer povedal, že pre Ukrajinu ešte „nie je neskoro“ na to, aby vyhrala vojnu, keďže "Rusi urobili pokrok, ale stále je to dosť obmedzené a stále nie strategické“. Poukázal však na to, že pauza v západnej vojenskej podpore mala skutočne vplyv na ukrajinský front.

„Najdôležitejšie je, že pokračujeme v posielaní pomoci. A čím dlhšie vojna trvá, tým je to ťažšie. Mnohé krajiny už dva roky poskytujú zbrane a strelivo zo svojich rezerv, ale tie nie sú nekonečné,“ dodal najvyšší generál NATO.

Podľa jeho názoru môžu západné krajiny naďalej zásobovať Kyjev zbraňami buď ďalším čerpaním z vlastných zásob, alebo ešte väčším tlakom na obranný priemysel, „aby vyrábal oveľa viac a rýchlejšie“.

„Pravdepodobne bude trvať minimálne rok, kým naozaj dosiahneme zvýšenú produkciu na Západe. Toto obdobie budeme musieť prekonať, aby sa Ukrajina mohla pripraviť na ďalšiu protiofenzívu. Nebude to však jednoduché. V okupovanej časti Ukrajiny je 450 000 Rusov,“ uviedol Bauer.

6:30 Najmenej osem ľudí utrpelo zranenia v ruskej Belgorodskej oblasti po dronovom útoku, ktorý tamojšia správa pripisuje ukrajinskému letectvu. Gubernátor Belgorodskej oblasti Vjačeslav Gladkov na sieti Telegram píše o siedmich zranených dospelých a zranenej 11-ročnej dievčine, 37 poškodených vozidlách a niekoľkých bytových domoch. Väčšina škôd pripadá na mesto Belgorod. Ukrajinské letectvo zase hlási zostrelenie 17 z 20 Ruskom vyslaných dronov nad Odeskou oblasťou.

Iný údajne ukrajinský dronový útok poškodil niekoľko zásobníkov ropy v rafinérii v ruskom Krasnodarskom kraji, informovala agentúra Reuters. Ruské sily podľa svojich slov šesť prilietajúcich dronov zničili a ich trosky spadli neďaleko dediny asi 60 kilometrov vzdialenej od Ruskom okupovaného Krymu.

Ruské prihraničné regióny v súvislosti s ruskou inváziou do susednej krajiny čelia ostreľovaniu a útokom dronov, ktoré ruské úrady pripisujú Ukrajine. Kyjev sa k nim nevyjadruje. Ukrajina sa ruskej vojenskej invázii bráni už viac ako dva roky.