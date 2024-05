Litva navrhuje vyslať vojenský personál na Ukrajinu. Má pre nich jasný cieľ

Litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis podporuje britského ministra zahraničných vecí Davida Camerona a francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorí sa postavili ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi. Ako referuje web The Guardian, Landsbergis navrhuje koalíciu západných krajín, ktorá by vyslala na Ukrajinu vojenský výcvikový personál podporovaný pozemnou protivzdušnou obranou.

Vojenský výcvik Ukrajincov v Británii Video

Landsbergis tiež podporil vyjadrenie britského ministra zahraničných, že Ukrajina by mohla použiť zbrane vyrobené v Británii proti Rusku. Macron zasa šokoval niektorých európskych politikov a rozzúril Rusko, keď povedal, že Západ by nemal vylúčiť vyslanie vojakov na Ukrajinu.

„Naši vojaci cvičili Ukrajincov na Ukrajine už pred vojnou a robili sme to už mnoho rokov. Takže návrat k tejto tradícii by mohol byť celkom uskutočniteľný. Toto by mohol byť prvý krok v iniciatíve prezidenta Macrona,“ poznamenal Landsbergis, ktorý dlhodobo vyzýva na tvrdšie kroky voči Rusku.

Čítajte aj Macron: Keby Rusko prelomilo front, je možné vyslať na Ukrajinu vojakov. Fico reaguje

Tvrdí, že návrh na výcvik Ukrajincov v ich vlastnej krajine je „praktickejší“ ako výcvik, ktorý prebieha na území členov NATO. „Nemusíte ich prepravovať celú cestu. Máte tam všetko, čo potrebujú. Mohlo by sa stať, že tréneri, ktorí sú súčasťou koalície na výcvik Ukrajincov na Ukrajine, by mohli byť bránení protivzdušnou obranou, a to zase znamená, že časť ukrajinského neba by sa dala brániť,“ priblížil Landsbergis.

Šéf litovskej diplomacie uviedol, že tento krok „Putinovi povie, že nie je na ňom, aby rozhodol o spôsobe, akým pomôžeme Ukrajine. Namiesto toho uvidíme, čo je potrebné, a prispôsobíme sa situácii, pretože situácia sa nezlepšuje.“