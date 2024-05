Neposlušným ukrajinským brancom sprísnili tresty, čaká sa už len na podpis Zelenského. Kto zaplatí pokutu a koho pošlú za mreže?

Vojna na Ukrajine z vlastného pohľadu: boje pri meste Lyman Video Ukrajinská brigáda Chartia v nasadení proti ruským okupantom pri meste Lyman. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Jadro novely tvoria sadzby trestov hroziace brancom, ktorí by ignorovali vojenské úrady: „Schválili sme všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré predložil príslušný parlamentný výbor. Odstránili sme viacero negatív," napísal na sociálnej sieti Telegram poslanec Jaroslav Železňak. Novelizovaný zákon nadobudne platnosť, keď ho podpíše prezident Volodymyr Zelenskyj.

Mužom, ktorí sa vyhýbajú povinnostiam v armáde, sa na Ukrajine hovorí uklonisti (slangový výraz používajú aj médiá, voľne by sa dal do slovenčiny preložiť ako „vyhýbači"). Podľa doteraz platnej úpravy môžu uložiť pokutu 3400 – 8500 hrivien tomu, kto po výzve nepríde na vojenský komisariát (vzťahuje sa to aj na mužov, ktorí si nezmenia osobné údaje v databáze armády, ako je napríklad miesto trvalého bydliska). V prepočte to vychádza na 80 – 200 eur. Počas mierových časov sa dolná hranica pokuty o niečo zvýši, čo je však aktuálne nepodstatné, pretože na Ukrajine platí vojnový stav. Počas neho bude finančná sankcia vo výške v prepočte zhruba od 400 do 600 eur.

Foto: SITA/AP, Andriy Andriyenko Russia Ukraine War Ukrajinskí vojaci vzdávajú poslednú poctu kamarátovi, ktorý padol v boji proti ruskej armáde. Foto: SITA/AP/Andriy Andriyenko

Vláda navrhovala prísnejšie pokuty: 153-tisíc hrivien až 204-tisíc hrivien (približne 3600 – 4800 eur). Tvrdo chcela postupovať nielen vo finančnej rovine, pretože presadzovala, aby v krajnom prípade súd mohol takzvaných uklonistov poslať do väzenia. Konkrétne vtedy, keby branec odmietol absolvovať lekársku prehliadku, ktorá slúži na posúdenie, či ho nakoniec povolajú do armády. Poslanci s tým však nesúhlasili.

Prvé ignorovanie výzvy vyjde previnilca na 17-tisíc hrivien (800 eur). „Opakované porušenie zákona bude znamenať pokutu 25000 hrivien," ozrejmil server RBK-Ukrajina, čo vychádza na 600 eur. V súčasnosti pokuty pre tzv. uklonistov potvrdzujú súdy, po novom to už takto nebude fungovať. „Vojenský komisariát získa samostatné právo pokutovať ich. Je to niečo podobné, ako keď policajti dajú pokutu motoristovi," poznamenal RBK-Ukrajina.

Na mobilizovaných ukrajinských mužov, ktorí odmietnu rukovať, pamätá ustanovenie v trestnom zákone. Hrozí im odsúdenie na tri až päť rokov. Určite sa nájde veľa takých, ktorí budú radšej platiť pokuty, či dokonca sa zmieria s tým, že niekoľko rokov strávia za mrežami. Usúdiť sa to dá z najnovšieho prieskumu verejne mienky, ktorý uskutočnila agentúra Info Sapiens. Ide o Ukrajincov vo veku 25 – 59 rokov, ktorí podliehajú mobilizácii. „Do armády nechce vstúpiť 63 percent opýtaných. Opačný názor má 20 percent respondentov. Jasný názor neuviedlo zvyšných 17 percent," informoval o výsledkoch ankety server Strana. Zelenskyj a jeho generáli pritom potrebujú posily do armády, takže prieskum ich nemohol potešiť.