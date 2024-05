Izrael mení operáciu v Rafahu, aby nerozhneval USA. Porážka Hamasu tadiaľ nevedie, tvrdí Washington

Ako Izrael zostreľoval iránske drony a rakety Video

Americký prezident Joe Biden tento týždeň pohrozil zastavením dodávok útočných zbraní Izraelu, ak izraelská armáda spustí v najjužnejšom meste Pásma Gazy rozsiahlu ofenzívu. Pred bojmi v iných častiach pásma sa v Rafahu ukryl viac ako milión Palestínčanov, čo vyvoláva obavy z vysokých civilných strát v prípade vpádu do mesta.

Libanonský denník Al-Achbár citoval egyptského činiteľa, podľa ktorého sa situácia v Rafahu zhoršuje. Podľa Izraela sa v Rafahu skrývajú štyri prápory Hamasu, čo z neho robí poslednú baštu tejto teroristickej skupiny v Pásme Gazy.

V pondelok začal Izrael vyzývať civilistov vo východnej časti Rafahu, aby odišli k pobrežiu, kde je podľa izraelskej armády „bezpečná humanitárna zóna“. Podľa Úradu OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) ale táto oblasť už nie je schopná pojať ďalších utečencov a ľudia tam prežívajú v núdzových podmienkach. Časť tejto oblasti, kam sa majú civilisti presunúť, je aj v Chán Júnise, ktorý je zničený masívnym bombardovaním a bojmi z predchádzajúcich mesiacov. Izrael v utorok začal operáciu, ktorej cieľom je obsadiť palestínsku stranu hraničného priechodu Rafah na hranici s Egyptom.

Operácia v Rafahu nebude znamenať porážku Hamasu, tvrdia USA

Americký prezident Joe Biden sa domnieva, že veľká vojenská operácia Izraela v meste Rafah by neprispela k cieľu poraziť palestínske militantné hnutie v Hamas v Pásme Gazy. Uviedol to vo štvrtok Biely dom, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru Reuters.

„Vtrhnutie do Rafahu podľa jeho názoru k tomuto cieľu neprispeje,“ povedal hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby novinárom.

Izrael podľa jeho slov vyvíja na Hamas už značný tlak a proti zvyšným lídrov tejto skupiny možno zasiahnuť lepšími spôsobmi ako operáciou, ktorý významne ohrozí civilistov.

„Tvrdenie, že sa nejako odkláňame od Izraela alebo že nie sme ochotní mu pomôcť poraziť Hamas, jednoducho nezodpovedá faktom,“ zdôraznil Kirby.

Najnovšie kolo rokovaní o dohode o prímerí a prepustení rukojemníkov v Gaze sa v Káhire skončilo bez vyriešenia rozporov, uviedol vo štvrtok vysokopostavený izraelský predstaviteľ. Izrael podľa neho naďalej mieni uskutočniť operáciu v Rafahu podľa plánu.

„Stále si myslíme, že existuje cesta vpred, bude si to však vyžadovať určité vodcovské schopnosti na oboch stranách,“ uviedol Kirby. „A bude si to na oboch stranách vyžadovať trocha morálnej odvahy konečne sa stretnúť pri stole a podpísať dohodu,“ dodal s tým, že americko-izraelské konzultácie o alternatívach k pozemnej operácii v Rafahu pokračujú.

Izrael a Hamas musia byť „flexibilní“, odkazuje Egypt

Egyptský minister zahraničných vecí Sámih Šukrí a šéf americkej diplomacie Antony Blinken sa zhodli, že Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas musia konať „flexibilne“ v záujme dosiahnutia prímeria vo vojne v Pásme Gazy, uviedlo v piatok vo vyhlásení egyptské ministerstvo zahraničných vecí.

Šukrí a Blinken sa v telefonickom rozhovore zhodli, že „je dôležité naliehať na (obe) strany, aby preukázali flexibilitu a vynaložili potrebné úsilie na dosiahnutie dohody o prímerí a ukončili tak humanitárnu tragédiu v Gaze“.

Hamas v piatok ráno uviedol, že tím jeho vyjednávačov odišiel z mierových rozhovorov, ktoré sa konali v egyptskej Káhire, a odcestoval do katarskej Dauhy. Militantné hnutie to okomentovalo tak, že Izrael „odmietol návrh, ktorý vyjednávači predložili a mal proti nemu námietky“. Vyjednávači Hamasu odmietli svoj návrh zmeniť a dodali, že „rozhodnutie majú v rukách okupanti“.

Webová stránka Al-Qahera News, ktorá je napojená na egyptskú vládu, vo štvrtok informovala, že z Káhiry už odišli aj izraelskí vyjednávači.

V piatkovom vyhlásení egyptského ministerstva zahraničných vecí sa dalej uvádza, že vyjednávanie je v „citlivej fáze“. Káhira zároveň vyjadrila obavy, že ak Izrael naplno vojensky vpadne do civilistami preplneného mesta Rafah, ktoré leží na hranici s Egyptom na juhu Pásma Gazy, mohlo by to ohroziť „stabilitu a bezpečnosť“ regiónu.