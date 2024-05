Taiwanský predstaviteľ: Z nášho zastúpenia vo WHO by získala aj Čína

Do zdravia by sa nemala miešať politika. Tvrdí to šéf Tchajpejskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave David Nan-yang Lee. Taiwan by sa rád zapojil ako pozorovateľ do práce Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA), ktoré sa stretne v dňoch 27. mája až 1. júna. Lee vysvetlil, prečo na tom jeho krajine záleží. Zastúpenie Taiwanu však blokuje Čína, ktoré ho pokladá za svoje územie.

Prečo sa chce Taiwan zapojiť ako pozorovateľ do práce Svetového zdravotníckeho zhromaždenia, čo je vrcholný orgán Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)?

WHA je tu pre celé ľudstvo. Taiwan by preto nemal zostať mimo a môžeme prispieť. Máme technológie a iné zdroje, ktorými sme aj minulý rok pomohli mnohým krajinám sveta. Napríklad v Keni sme podporili fungovanie dodávok vody. Pomohli sme po prírodných katastrofách v Indonézii, Turecku či na Filipínach. Zabezpečili sme nutričné potreby pre deti a ženy na Haiti. Taiwan môže pomôcť a pomáha. Nie je to len slogan. Hlavnou témou stretnutia WHA je tento rok: Moje zdravie, moje právo. A je to aj právo Taiwanu. Pomáhame iným. Mali by sme mať právo sa podieľať na práci WHO. Nie je to politická organizácia, ale v prvom rade sa stará o zdravie ľudí.

Hoci v minulosti mal Taiwan v rámci WHA štatút pozorovateľa, teraz to Čína blokuje. Ako chcete presvedčiť partnerov, aby vás podporili? USA to urobili, ale Čína reagovala, že je jednoznačne proti.

Myslím si, že budeme mať podporu z USA, Japonska a niektorých európskych krajín. Každý rok v tom pokročíme. Pandémia covidu a dianie po nej ukázali, ako vie Taiwan pomôcť, a mnohé krajiny si to uvedomili. Nemala by sa do toho miešať politika. Dúfam, že si to uvedomí aj Čína. Máme medzi sebou veľa ľudských kontaktov a ona tiež získa, ak sa bude Taiwan podieľať na práci WHO.

Svetová zdravotnícka organizácia práve pracuje na tom, ako zlepšiť reakciu na prípadnú budúcu pandémie. Ako by mohol prispieť Taiwan?

Náš minister zdravotníctva už požiadal ľudí, aby boli ostražití a pripravili sa, ako sa bude blížiť koniec roka. Môže prísť ďalšia pandémia a s ostatnými krajinami sa chceme podeliť so svojimi skúsenosťami a informáciami. Samozrejme, Taiwan sa nemôže pripravovať sám. V prospech zdravia ľudí vo svete musíme spolupracovať s inými štátmi. Ak bude Taiwan mimo WHO, nikomu to neprospeje.

Ale asi neočakávate, že Peking ustúpi, však?

Zatiaľ sme nedostali pozvánku na WHA. Ale budeme sa o to usilovať, lebo potom to lepšie môžu pochopiť aj iné krajiny. Verím, že nás podporia podobne zmýšľajúce štáty. Ale dúfam, že to urobí aj Čína. Ako som vravel, máme veľa ľudských kontaktov. Keď budeme spolupracovať v zdravotníckych otázkach, získajú z toho obe strany.