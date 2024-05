Odborník na národnú bezpečnosť: Viem, kto vedie náš svet do záhuby

OUR MEDIA SR - ADteam (špeciálny projekt)

OUR MEDIA SR - ADteam (špeciálny projekt) 14.05.2024 00:00

Cholakian, ktorý počas svojej kariéry pracoval so štyrmi americkými prezidentami a mal prístup k utajovaným spravodajským informáciám, vo vyše trojhodinovom videu hovorí o tretej sile, ktorá tajne operuje po celom svete a je sponzorom a príjemcom výhod z vyvolávania vojen a vytvárania napätia a konfliktných situácií.

Po 30-ročnom vyšetrovaní, Egon Cholakian odhaľuje skrytú silu pôsobiacu od roku 1993, ktorá ohrozuje demokraciu na celom svete. Táto tretia sila nepatrí žiadnej krajine a jej činnosť je podľa jeho slov založená na riadení povedomia spoločnosti, a to uplatňovaním zakázaných manipulačných techník prostredníctvom dezinformácií. Video so slovenským prekladom nájdete na internete pod názvom „Neviditeľná vojna. Kto vedie náš svet do záhuby?“

Dezinformačná kampaň

Aké sú plány a metódy pôsobenia tejto tretej sily a ako sa to podľa odborníka na národnú bezpečnosť týka každého z nás? Cholakian uvádza príklad desaťročného vyšetrovania prípadu objednaného šikanovania Medzinárodného dobrovoľníckeho hnutia ALLATRA predstaviteľmi organizácií, ktoré sú pod kontrolou tejto tretej sily.

ALLATRA, ktorá má pobočky aj na Slovensku a v Českej republike, sa zaoberá štúdiom klimatických zmien a spolu s dobrovoľníkmi nezávislého projektu Tvorivá spoločnosť organizuje medzinárodné konferencie, rozhovory s odborníkmi, vedcami s cieľom upozorniť ľudí na globálnu klimatickú krízu, ako aj skúmať jej príčiny a hľadať riešenia.

Praktiky tretej sily sú podľa neho jasné. Zorganizuje dezinformačnú kampaň, ktorá bude mať vplyv na vedomie más a naprogramuje určité správanie prostredníctvom ohováračských článkov v médiách. Spolieha sa na to, že ľudia si poväčšine informácie neoverujú, ale budú im bezhranične veriť a publikované názory si osvoja.

„Všetky tieto metódy sú zamerané na zmenu a formovanie naratívov v politickom a spoločenskom diskurze s cieľom ovplyvniť vnímanie a správanie spoločnosti smerom priaznivým pre tento tajný subjekt,“ tvrdí Cholakian.

E. Cholakian navyše túto sobotu 11.5. vystúpil ako hlavný rečník na celosvetovom stretnutí účastníkov ALLATRA v pražskej Lucerne “ALLATRA CLIMATE CRISIS EVENT” a zdôraznil potrebu diskusie o hrozbách pre demokraciu a šírenie informácií o klimatických katastrofách a možnostiach riešenia.

Viac informácií nájdete na stránke www.egonreport.org.