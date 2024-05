Napriek oficiálnym protestom Havany Rusko naďalej verbuje kubánskych občanov, aby sa pripojili k jeho inváznym silám na Ukrajine. Potvrdil to investigatívny tím BBC práve v čase, keď sa kubánsky prezident, ako jeden z nemnohých zahraničných hostí, zúčastnil pri príležitosti Dňa víťazstva na slávnostnej vojenskej prehliadke na moskovskom Červenom námestí.

Kubánka Marilin Vinentová ukazuje fotografiu svojho syna Dannysa Castilla oblečeného vo vojenskej uniforme, ktorú jej poslal v auguste 2023, mesiac potom, čo spolu s ďalšími Kubáncami odcestoval do Ruska, kde im pôvodne sľúbili prácu na stavbe, ale napokon ich naverbovali do ruských ozbrojených síl bojujúcich na Ukrajine.

Proukrajinská platforma InformNapalm zverejnila údaje z pasov viac ako 200 Kubáncov, ktorí podľa nej vstúpili do ruskej armády. Tie, ako tvrdí jej webová stránka získala hacknutím e-mailu ruského dôstojníka z Tuly, ktorý sa náborom Kubáncov zaoberal.

Vyhľadávanie na Facebooku ukázalo, že 31 mien spomenutých v úniku sa zhoduje s účtami spojenými s Ruskom alebo s ruskou armádou.

Niektorí z týchto ľudí napríklad zverejnili fotografie, na ktorých sú oblečení v ruských vojenských uniformách, alebo sú na miestach s ruskými tabuľami ulíc či ruskými poznávacími značkami. Iní uvádzajú ako svoje súčasné bydlisko Rusko.

Zmluva s diablom - Kubánci, ktorí na Ukrajine bojujú za ruskú armádu

Mnohí z týchto používateľov Facebooku začali uverejňovať obsah súvisiaci s Ruskom v auguste 2023, čo naznačuje, kedy pravdepodobne prišli do krajiny.

Po začatí totálnej invázie na Ukrajinu utrpelo Rusko na bojisku ťažké straty. Vyšetrovanie BBC potvrdilo mená viac ako 50-tisíc ruských vojakov, ktorí zahynuli na Ukrajine, ale skutočný počet bude s najväčšou pravdepodobnosťou oveľa vyšší. Podľa ukrajinských odhadov sa počet ruských vojakov zabitých a zranených vo vojne blíži k pol miliónu.

Kubánska strana mala záujem o stretnutie s Robertom Ficom. "Kubánska strana mala záujem o stretnutie s Robertom Ficom. Všetci vieme, že ako predseda najsilnejšej politickej strany na Slovensku vie Robert Fico veci rozhýbať," povedal v rozhovore pre TV Pravda Blaha.

Nábor cudzincov na aspoň čiastočné nahradenie strát pomáha Kremľu odsúvať potrebu vyhlásiť ďalšiu vlnu mobilizácie. Tá predchádzajúca na jeseň 2022 po odvedení 300-tisíc záložníkov vyvolala v Rusku negatívne reakcie verejnosti, pričom v snahe vyhnúť sa nasadeniu na bojisku krajinu opustili státisíce mužov.

Priviesť Kubáncov do Ruska je pomerne jednoduché, píše portál ukrajinskej redakcie svetovej služby BBC. Obe krajiny sú spojencami už od studenej vojny, Kubánci nepotrebujú na cestu do Ruska víza a priame lety do Moskvy uľahčujú cestovanie.

V deň výročia konca druhej svetovej vojny 8. mája Rusko zaútočilo na Ukrajinu viac ako 50 raketami a viac ako 20 dronmi Šáhid. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že takto sa správajú súčasní nacisti v Moskve.

Lukratívne vojenské kontrakty, ktoré ponúka Rusko, navyše lákajú Kubáncov. Mnohí sa zúfalo snažia uniknúť pred zhoršujúcou sa hospodárskou krízou na ostrove, na ktorý sa vzťahujú sankcie USA.

Dokumenty nájdené online a správy z médií naznačujú, že kubánskym mužom Rusi ponúkajú mesačný žold vo výške približne 2 000 dolárov (takmer rovnako v eurách) – čo je obrovská suma pre Kubu, kde je priemerný mesačný plat nižší ako 35 dolárov.

Niektorých Kubáncov môže lákať aj prísľub ruského občianstva.

Od začiatku vojny proti Ukrajine Moskva podniká kroky na uľahčenie získania ruského občianstva pre cudzincovm ktorí slúžili v jej armáde. BBC zaznamenala na sociálnych sieťach príspevky naznačujúce, že niektorí kubánski bojovníci dostali ruské pasy v priebehu niekoľkých mesiacov po podpise zmluvy.

Ruský pas umožňuje bezvízový styk do 117 krajín, zatiaľ čo držitelia kubánskeho pasu sú obmedzení na 61 krajín.

Miestne ruské médiá z mesta Riazan tieto domnienky potvrdili a zverejnili fotografie kubánskych regrútov podpisujúcich zmluvy s ruskou armádou.

Kubánci chceli „pomôcť našej krajine dosiahnuť ciele špeciálnej vojenskej operácie“, uvádza sa v správe s tým, že "niektorí z nich by sa chceli v budúcnosti stať občanmi Ruska“.

BBC pripúšťa, že je ťažké spraviť spoľahlivý odhad počtu Kubáncov, ktorí vstúpili do radov ruskej armády.

Štyristo regrútov spomenul osobitný predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí Ukrajiny v Latinskej Amerike a Karibiku Ruslan Spirin v rozhovore pre Wall Street Journal .

Lázaro González, kubánsky dôstojník slúžiaci v Rusku, povedal rozhlasovej stanici kubánskych emigrantov, že on sám velí deväťdesiatim Kubáncom.

S najväčšou pravdepodobnosťou budú podľa neho slúžiť v už okupovaných častiach východnej Ukrajiny, a nie na frontových líniách.

„Keďže ruská armáda ovláda územia na Ukrajine, my Kubánci podporujeme armádu v tých mestách a na tých územiach, ktoré má pod kontrolou, a to je všetko,“ povedal González pre rozhlasovú stanicu v Miami.

Kubánci často uzatvárajú kontrakt ruskou armádou po komunikácii s náborovými pracovníkmi na sociálnych sieťach. „Zdá sa však, že nie všetci si uvedomovali skutočnú povahu ponúkanej práce,“ poznamenala BBC..

Populárny kubánsky vloger na YouTube rozpovedal príbeh o dvoch 19-ročných Kubáncoch, ktorí tvrdili, že im ponúkli stavebné práce v Rusku, ale napokon ich poslali na front.

Ich prípad pripomína skúsenosti iných cudzincov, ktorí BBC povedali, že ich zlákali do Ruska s prísľubom vyšších miezd a potom skončili na bojisku.

Pokiaľ ide o účasť svojich občanov vo vojne na Ukrajine, kubánske úrady sa stavajú proti.

Po prvej vlne správ o Kubáncoch bojujúcich na Ukrajine kubánske úrady v septembri 2023 uviedli, že zatkli 17 ľudí zapojených do ich náboru.

Krátko na to však kubánsky veľvyslanec v Rusku Julio Antonio Garmendia Peña vyhlásil, že jeho vláda nemá nič proti tomu, ak Kubánci chcú „podpísať zmluvu a legálne sa zúčastniť tejto operácie spolu s ruskou armádou“.

O niekoľko hodín neskôr ale minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez Parrilla povedal, že Havana je proti „účasť kubánskych občanov na akýchkoľvek konfliktoch“.

Ukrajinské úrady medzitým v posledných mesiacoch zaznamenali nárast počtu zahraničných bojovníkov, ktorí sa pridali k ruským silám, ako aj cudzincov medzi vojakmi zajatými ukrajinskou armádou na bojisku.

Hovorca ukrajinskej agentúry pre vojnových zajatcov Petro Jacenko pre BBC povedal, že mnohí z nich pochádzajú z krajín s nízkymi príjmami, ako sú Kuba, India a Nepál, či z niektorých štátov Afriky a Strednej Ázie.

„Každý týždeň vezmeme v prvej línii do zajatia až päť ľudí z cudzích krajín,“ povedal.

Ich bojové schopnosti sú nízke, dodal, čo znamená, že ich životnosť na bojisku trvá len niekoľko dní, či dokonca iba hodín.