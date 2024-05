ONLINE: Smer Charkov? Rusi otvorili nový front

Viac ako 800 bezpilotných lietadiel FPV umiestnených v tvare ukrajinského štátneho znaku, trojzubca, v Ľvove na západnej Ukrajine v piatok 10. mája 2024. Ľvovskí dobrovoľníci odovzdali ukrajinskej armáde v priebehu roka takmer 7 300 bezpilotných lietadiel v rámci projektu "Birds of Victory".

7:30 Ruské sily podnikli v piatok pozemný útok pri druhom najväčšom ukrajinskom meste Charkov na severovýchode krajiny a urobili menšie výpady, čím otvorili nový front vo vojne, ktorá sa dlho vedie na východe a juhu, uviedla agentúra Reuters.

Ukrajina tam vyslala posily, keďže v pohraničných oblastiach regiónu zúrili boje, uviedlo ministerstvo obrany a dodalo, že Rusko zaútočilo na pohraničné mesto Vovčansk riadenými leteckými bombami a delostrelectvom.

„Rusko začalo v tomto smere novú vlnu protiofenzívnych akcií,“ povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij na tlačovej konferencii v Kyjeve. „Teraz v tomto smere prebieha krutý boj.“

Ukrajina varovala pred hromadením ruských síl v oblasti, čo by mohlo signalizovať prípravy na ofenzívu alebo trik. Nebolo jasné, či Moskva aj zaútočí.

Hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby v piatok pripustil, že „je možné, že si Rusi pripravujú pôdu na rozsiahlejší útok smerom na Charkov“. Vtedy ale nebolo jasné, aký rozsah ruskej operácie v pohraničí Charkovskej oblasti bude, z vizualizácie ukrajinskej monitorovacej skupiny DeepStateMap vyplynulo, že v oblasti sa teraz pri hraniciach bojuje na dvoch miestach – v smere na Vovčansk, ktorý leží necelých desať kilometrov od ruských hraníc a zhruba 60 kilometrov severovýchodne od Charkova, a potom asi 25 kilometrov západne bližšie k Charkovu.

Ukrajinský generálny štáb vo svojej večernej aktualizácii z bojiska po prvý raz uviedol, že Rusko formuje sily aj severne od Charkova v blízkosti Sumskej oblasti a časti Černihiva.

Zelenskyj povedal, že Rusko by túto jar alebo leto mohlo pripraviť veľkú ofenzívu. Kyjevské sily boli pripravené čeliť piatkovému útoku, ale Moskva by mohla do oblasti poslať viac vojakov, povedal novinárom.

Ukrajinské ministerstvo obrany uviedlo, že Rusko spustilo piatkový obrnený útok okolo 5:00. V aktualizácii o 22:00 generálny štáb uviedol, že boje pokračujú, aby zabránili ruským ofenzívnym snahám o postup v Charkovskej oblasti. Vysokopostavený ukrajinský vojenský zdroj, ktorý odmietol byť menovaný, uviedol, že ruské sily prenikli jeden kilometer do ukrajinského vnútrozremia pri Vovčansku.

Zdroj uviedol, že ruské sily sa v rámci úsilia o vytvorenie nárazníkovej zóny snažia zatlačiť ukrajinské jednotky až 10 km do vnútrozemia Ukrajiny, ale že kyjevské jednotky sa ich snažia zadržať.

Najvyšší ukrajinskí predstavitelia opakovane uviedli, že neveria, že Rusko má k dispozícii ozbrojené sily na spustenie úspešnej operácie na dobytie mesta Charkov, kde žije 1,3 milióna ľudí.

Ukrajina vyhnala ruské jednotky z väčšiny Charkovského regiónu v roku 2022 po rozsiahlej ruskej invázii vo februári toho istého roku. Ale po minuloročnom odrazení ukrajinskej protiofenzívy sú ruské sily späť a pomaly postupujú v Doneckej oblasti, ktorá leží južnejšie.

Ukrajinské obavy vzrástli v marci v súvislosti so zámermi Kremľa v Charkovskej oblasti, keď ruský prezident Vladimir Putin vyzval na vytvorenie nárazníkovej zóny na ukrajinskom území. Povedal, že je to potrebné na ochranu Ruska pred ostreľovaním a vpádmi na hranice.

Odvtedy bol Charkov, ktorý je obzvlášť zraniteľný kvôli svojej blízkosti k Rusku, zasiahnutý leteckými útokmi, ktoré poškodili energetickú infraštruktúru regiónu.

Viac ako dva roky po invázii má Rusko iniciatívu na bojisku a Ukrajina čelí nedostatku vojakov a zásob delostreleckých granátov a protivzdušnej obrany, podotýka Reuters.