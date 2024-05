Múzeum Čechov a Slovákov v USA má štedrých darcov, pomohli aj po záplavách. Aké sochy skrášlia jeho orloj?

Uchováva históriu krajanov za veľkou mlákou, patrí Čechom a Slovákom. Národné české a slovenské múzeum a knižnica, ktoré sa nachádza v americkom štáte Iowa, oslavuje v tomto roku 50. výročie svojho založenia a na jeseň 2025 uplynú tri desaťročia od jeho presťahovania do novej i väčšej budovy.

Prví prisťahovalci z českých a slovenských území prichádzali od druhej polovice 19. storočia. „Začiatkom dvadsiatych rokov 20.storočia žilo v USA viac ako 600-tisíc Slovákov a takisto viac než 600-tisíc Čechov," hovorí Dalibor Mikuláš, viceprezident múzea a knižnice v meste Cedar Rapids. O niekoľko desaťročí si títo imigranti začali čoraz viac uvedomovať, že sa treba postarať o vlastné kultúrne dedičstvo. Združenie, ktoré si predsavzalo uchovať minulosť svojich predkov, vzniklo v roku 1974 v Cedar Rapids v Iowe. Jeho členmi boli príslušníci druhej a tretej generácie potomkov prisťahovalcov. Prvé priestory múzea vyzerali skromne: malo len tri izby.

Zbierka exponátov sa s pribúdajúcimi rokmi rozrastala, až nadobudla taký rozmer, že nevyhnutným krokom bolo vypracovanie projektu novej budovy. Jej základný kameň položili na jeseň 1993, rozloha priestorov dosiahla bezmála 1500 štvorcových metrov. Nové múzeum s knižnicou prišli v októbri 1995 slávnostne otvoriť prezidenti Česka a Slovenska (Václav Havel a Michal Kováč) spolu so šéfom Bieleho domu Billom Clintonom.

V delegácii slovenského lídra bol aj jeho poradca Pavol Demeš. „Odvážim sa povedať, že účasť troch prezidentov bola historická udalosť. Udialo sa to len krátko po rozdelení Česko-Slovenska a fakt, že Václav Havel a Michal Kováč prijali pozvanie v čase krvavých bojov v rozpadajúcej sa Juhoslávii a bolestivého zániku Sovietskeho zväzu, bolo niečo výnimočné. Svedčilo to o priateľstve medzi obidvomi národmi a štátmi," pripomína Demeš. Treba ešte podotknúť, že význam múzea s knižnicou sa zvýraznil už predtým: v roku 1992 ho Kongres USA oficiálne uznal za národnú kultúrnu inštitúciu Čechov a Slovákov žijúcich v Spojených štátoch. Má akreditáciu Americkej aliancie múzeí a je pridruženou súčasťou monumentálneho The Smithsonian (ide o výskumnú a vzdelávaciu inštitúciu v USA a jej komplex múzeí).

Bohužiaľ, v roku 2008 zasiahli Cedar Rapids rozsiahle záplavy. V meste, ktoré má zhruba 135-tisíc obyvateľov, živel zasiahol aj múzeum s knižnicou. Veľká voda vystúpila v budove až do výšky troch metrov. Rozvodnená rieka Cedar spôsobila výrazné škody dosahujúce 11 miliónov dolárov. „Českí a slovenskí krajania vyzbierali na rekonštrukciu dokopy až 25 miliónov dolárov," zdôrazňuje Mikuláš. Dodáva, že štedrosť darcov umožnila uskutočniť nielen kompletnú obnovu, ale aj rozšíriť až trojnásobne dovtedajšie priestory.

Amerika je známa filantropiou, čo platí aj o slovenskej a českej komunite. „Nedávno sme organizovali veľké podujatie Preciosa Gala, ktoré sa uskutočňuje jeden raz ročne. Lístky sa vypredali už mesiac pred samotným podujatím. Súčasťou akcie bola aj finančná zbierka s výborným výsledkom," hovorí Mikuláš a pochvaľuje si, že veľmi ústretovo sa správajú aj firmy vo vlastníctve Američanov, ktorých s Českom alebo so Slovenskom pritom nespája nijaké národné puto. Na zozname štedrých donorov sa preto nachádzajú aj významné americké firmy ako napríklad technologická spoločnosť Collins Aerospace, An RTX Business.

Múzeum s knižnicou majú jednu samostatnú dominantu. „Pred budovou stojí replika gotickej veže Staromestskej radnice s orlojom v Prahe," spomína si Demeš. Na jeseň tohto roku v rámci osláv 50. výročia založenia inštitúcie namontujú nové astronomické hodiny, ktoré vyrábajú majstri v Prahe. „Dvanásť sôch z dubového dreva vytvára slovenský sochár Andrej Haršány. Mal som možnosť ich vidieť v jeho ateliéri, vyzerajú skvelo. Nezobrazujú apoštolov ako v Prahe, ale prisťahovalcov s profesiami, keď do USA v minulosti prichádzali," hovorí Demeš.