Izrael vyzval na ďalšie evakuácie na východe Rafahu, aj na severe Pásma Gazy

Podľa izraelských médií dnes armáda tiež uviedla, že podľa jej odhadu už oblasť Rafahu opustilo 300 000 Pales­tínčanov. Úrad OSN pre palestínskych utečencov UNRWA dnes odhadol počet evakuovaných z tejto oblasti pri egyptských hraniciach na 150 000.

V oblasti Rafahu bolo ešte minulý týždeň 1,4 milióna ľudí, z ktorých väčšina tam utiekla od októbra z iných častí Pásma Gazy pred bojom a masívnym izraelským bombardovaním. Niektorí sa predtým na základe výziev armády k evakuáciám postupne premiestňovali niekoľkokrát, aj štyrikrát či päťkrát, často pešo či na povozoch ťahaných oslami.

Izraelská armáda už v pondelok, deň pred začatím operácie v Rafahu, vyzvala asi stotisíc ľudí na východe tejto oblasti, aby sa presunuli do oblasti Mavásí pri pobreží, ktorá už je ale preplnená utečencami prebývajúcimi tam v núdzových podmienkach v stanoch aj pod šírym nebom, a tiež do neďalekého Chán Júnisu, mesta zničeného bombardovaním.

Pre rozsiahlu pozemnú operáciu varovali v posledných niekoľkých mesiacoch Izrael Spojené štáty aj ďalšie krajiny, podľa ktorých by to spôsobilo humanitárnu katastrofu. Izrael tvrdí, že jeho operácia je „obmedzená“ a zatiaľ nepostupuje hlbšie do mesta Rafah. Už v utorok ale obsadil prechod Rafah, ktorým sa do Pásma Gazy dostával najväčší objem humanitárnej pomoci, hoci podľa úradov OSN bolo množstvo stále nedostatočné. Teraz tak Izrael ovláda všetky prechody do Pásma Gazy a podľa viacerých zdrojov sa tam tento týždeň nedostala takmer žiadna humanitárna pomoc.

Dnes izraelská armáda podľa denníka Haarec vyzvala tiež obyvateľov dvoch území na severe Pásma Gazy – utečeneckého tábora Džabálija a dediny Bajt Lahíja, aby sa premiestnili do západnej časti mesta Gaza. Hovorkyňa armády na sieti X napísala, že obe územia sú „nebezpečnou bojovou zónou“ a že "Hamas sa tam snaží obnoviť svoju bojaschopnosť.

Denník Haarec už v piatok napísal, že Hamas sa chystá zintenzívniť boje na severe Pásma Gazy a v jeho centrálnej časti, aby ukázal Izraelu, že má stále funkčné veliteľské štruktúry aj inde ako v Rafáhu. Takisto izraelský spravodajský server Ynet vo štvrtok uviedol, že „kým sa oči sveta a Izraela sústredia na Rafáa“, v inej časti Pásma Gazy sa Hamas vojensky obnovuje.

Server The Times of Israel (ToI) dnes s odvolaním sa na svoje dva zdroje napísal, že líder Hamasu v Pásme Gazy Jahjá Sinvár sa zrejme neskrýva v oblasti Rafahu, kde Izrael tento týždeň začal pozemnú operáciu. Izraelský premiér Benjanim Netanjahu tvrdí, že bez operácie v Rafahu nemožno úplne zničiť hnutie Hamas, čo si vytkol ako cieľ tejto vojny.

Podľa zdroja ToI ale mnoho veliteľov Hamasu z oblasti Rafahu už utieklo v predchádzajúcich týždňoch, keď sa ku dlho avizovanej izraelskej operácii v tejto lokalite výraznejšie schyľovalo. Izraelská armáda tvrdí, že už zničila 18 z 24 jednotiek Hamasu. Podľa serveru ToI aj niektorých ďalších izraelských médií sa tomuto hnutiu podarilo reorganizovať bojové jednotky v oblastiach, ktoré už armáda označila za „vyčistené“.

Líder Hamasu v Pásme Gazy Sinvár je považovaný za strojcu teroristického útoku na Izrael zo 7. októbra, ktorým sa táto vojna začala. Podľa serveru ToI sa ale pravdepodobne neskrýva v Rafahu, ale podľa skorších informácií tajnej služby by mohol byť v tuneloch pod Chán Júnom, alebo sa skrýva stále pod mestom Gaza. Izraelskej armáde sa v tejto vojne podarilo zabiť niekoľko vyšších veliteľov Hamasu, ale Sinvára a šéfa vojenského krídla Hamasu Muhammada Dífa stále nedopadla, hoci podľa serveru ToI niekoľkokrát tvrdila, že ich má na dosah.