ONLINE: Petr Pavel: Rusko chce obnoviť imperiálnu veľkosť ZSSR, ohrozuje naše hodnoty. Bude nám škodiť

7:00 Rusko nám bude škodiť a neuspokojí sa s tým, že získa len časť Ukrajiny, je presvedčený český prezident Petr Pavel. V rozhovore s rakúskym denníkom Die Presse tiež vyjadril názor, že Európa je na začiatku dlhšej konfrontácie s Ruskom, ktorá ale nemusí byť vojenského rázu.

„Chcú obnoviť imperiálnu veľkosť Sovietskeho zväzu, vrátane jeho sféry vplyvu, a hovoria to veľmi otvorene. Mali by sme to preto brať vážne. Musíme sa pripraviť na to, že Rusko nebude mierovým partnerom,“ myslí si Pavel. Moskva už sa podľa neho v mnohých európskych krajinách ukázala ako „ničivá sila“, ktorá sa snaží šíriť propagandu a často aj zjavné lži.

Vždy, keď sa Rusko bude správať konštruktívne, mala by Európa robiť rovnako. „Keď však Rusko koná proti našim záujmom, musíme sa mu postaviť. Pretože inak budú náš spôsob života a naše hodnoty ohrozené,“ uviedla tiež 62-ročná hlava štátu, podľa ktorej sa konfrontácia s Ruskom stane časťou nášho každodenného života.

Pavel v rozhovore ďalej vyjadril presvedčenie, že Rusko nevyhľadáva spoluprácu s Európou a považuje sa za superveľmoc, ktorá má právo diktovať pravidlá hry. Podporou Ukrajiny podľa neho podporujeme tiež vlastnú bezpečnosť. „Ak chceme v tejto časti Európy zachovať bezpečnosť a prosperitu, musíme Rusku stanoviť jasné hranice. Ak zlyháme, môže to v budúcnosti viesť k značným komplikáciám,“ poznamenal. Mieru s Ruskom podľa neho nie je možné dosiahnuť prijatím ruských cieľov.

Český prezident ale verí, že stále existuje možnosť, že Rusko zistí, že nie je schopné na Ukrajine dosiahnuť vojenské úspechy, čo by mohlo viesť k diplomatickým rokovaniam, namiesto „nezmyselného plytvania zdrojmi a ľudskými životmi“. Zároveň má za nepravdepodobné, že by Ukrajina v dohľadnej dobe získala späť celé svoje územie.

Nikto podľa Pavla neodporuje budúcemu členstvu Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii, Moskve sa ale musí dať jasne najavo, že to pre ňu nebude znamenať žiadne priame ohrozenie.

V neposlednom rade sa český prezident vyjadril k možnosti zvolenia Donalda Trumpa za amerického prezidenta. Európa, ktorá sa dlho voči USA správala ako „rozmaznané dieťa“, na to podľa neho musí byť pripravená a musí za seba prevziať viac zodpovednosti v oblasti bezpečnosti.

6:55 Nočný ukrajinský dronový útok spôsobil krátky požiar rafinérie vo Volgogradskej oblasti na juhu Ruska, informoval v nedeľu miestny gubernátor, uviedla agentúra Reuters.

„Požiar bol uhasený, nikto nezahynul,“ vyhlásil v nedeľu prostredníctvom sociálnej siete Telegram gubernátor Volgogradskej oblasti Andrej Bočarov.

Fotografie útoku zverejnil v sieti Telegram aj kanál Baza, ktorý má blízko k bezpečnostným službám.

Agentúre Reuters sa informácie nepodarilo nezávisle overiť. Ukrajinská vláda ani spoločnosť Lukoil ako vlastník rafinérie na žiadosť o informácie bezprostredne nereagovala.

Ruské ministerstvo obrany hlásilo tiež zostrelenie šiestich dronov a dvoch ukrajinských rakiet.

Zostrelenie dvoch konvenčných sovietskych balistických rakiet Točka nad Belgorodskou oblasťou ruské ministerstvo ohlásilo prostredníctvom sociálnej siete Telegram.

Tri ukrajinské drony zneškodnila protivzdušná obrana nad Brianskou oblasťou, dva nad Lipeckou oblasťou a jeden dron bol zostrelený nad Volgogradskou oblasťou, dodáva ministerstvo. Agentúre Reuters sa tieto informácie nepodarilo bezprostredne overiť. Zároveň nie je jasné ani to, či dron zostrelený nad Volgogradskou oblasťou spôsobil požiar rafinérie.

Počet ukrajinských útokov dronmi na energetickú infraštruktúru na území Ruska počas niekoľkých uplynulých mesiacov stúpol. Kyjev uvádza, že útočí na rafinérie v snahe podkopať ruské vojnové úsilie a v rámci odvety za ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.