Obyvatelia Litvy hlasujú vo voľbách prezidenta i referende o dvojakom občianstve

Tento 59-ročný ekonóm je na čele krajiny od roku 2019 a v nedeľu sa usiluje získať svoje druhé päťročné funkčné obdobie. Okrem neho sa o post uchádza ďalších sedem kandidátov.

Nauséda by mal podľa nedávnych prieskumov získať približne 29 percenta hlasov, uviedla Reuters. Jeho najväčšou súperkou by mala byť úradujúca premiérka Ingrida Šimonyté so 14-percentnou podporou.

V prípade, ak žiaden kandidát v nedeľu nezíska aspoň 50 percent hlasov, uskutoční sa 26. mája rozhodujúce druhé kolo, kde sa stretnú dvaja najúspešnejší kandidáti.

V krajine je približne 2,5 milióna oprávnených voličov. Volebné miestnosti sa otvorili o 7.00 h miestneho času (6.00 h SELČ) a hlasovať bude možné do 20.00 h (19.00 h SELČ). Prvé výsledky sa očakávajú krátko po ukončení hlasovania.

Spolu s voľbami prezidenta sa v Litve koná aj ústavné referendum o povolení dvojakého občianstva, pripomína DPA.

Funkcia prezidenta je v Litve prevažne reprezentatívna; hlava štátu však má aj isté právomoci v oblasti zahraničnej politiky a obrany. Ústrednými témami volebnej kampane boli vojna na Ukrajine a jej vplyv na národnú bezpečnosť Litvy, i záležitosti v oblasti sociálnej politiky.

Litva je členom Európskej únie a NATO a patrí medzi najvýraznejších podporovateľov Ukrajiny, pripomína DPA. Má spoločné hranice s ruskou exklávou Kaliningrad i s Bieloruskom, ktoré je spojencom Moskvy.