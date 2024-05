Príliš drahí kaderníci. Za účesy nemeckých politikov platí štát tisíce eur

Do akej miery je v politike dôležitý účes? Niektorým predstaviteľom štátu na ňom tak záleží, že sa pravidelne zverujú do rúk kaderníkom, stylistom či vizážistom, a to za horibilné sumy. Napríklad členovia nemeckej vlády na to ročne minú desiatky tisíc eur, no nie zo svojho vrecka, ale z peňazí daňových poplatníkov. Opozícia to kritizuje ako zbytočný luxus, keďže krajina zápasí s narastajúcim dlhom a potrebuje šetriť.