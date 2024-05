Lekári sa báli, že už nikdy chodiť nebude. Malý ukrajinský tanečník dokázal, že je silnejší, ako bola ruská raketa

V prvých chvíľach po ruskom útoku bolo otázne, či ukrajinský chlapec vôbec prežije. A keď sa už nenachádzal v kritickom stave, vyhliadky ešte stále nevyzerali nádejne: lekári sa obávali, že až do konca svojho života zostane na invalidnom vozíku. Romčik, ako ho volajú, mal však také silné odhodlanie, že sa dokázal už takmer celkom zotaviť. O niekoľko mesiacov sa dostane do kín dokumentárny film o jeho príbehu.

Foto: Facebook/Roman Oleksiv romcik a tanecnica 2 Romanko sa znovu venuje spoločenským tancom.

Malý Ukrajinec sa stal obeťou útoku, ktorý prežil s obrovským šťastím, v polovici júli 2022. Z Ľvova pricestoval do mesta Vynnycia, kde žijú rodičia jeho matky. Navštívil s ňou babku a dedka, ďalší deň sprevádzal mamu v klinike, kde mala dohodnutý termín vyšetrenia. Ten deň Rusi vystrelili na Vynniciu štyri rakety s plochou dráhou leta, jedna z nich zasiahla súkromné zdravotnícke stredisko. O život prišlo až 29 civilistov. „Romanko videl, ako mu zomrela mamička. V sanitke bol ešte pri vedomí a lekárom stihol povedať, ako matku zavalilo. Na internete je video, ako muž bez košele nesie na rukách zakrvavené dieťa. Toto dieťa – to je Romčik. Teraz sa nachádza v umelom spánku," pre server Fakty vtedy povedala Anna Butrovská, ktorá sa priatelila s chlapcovou matkou .

Pôvabná Galina Oleksivová mala jediné dieťa. Romčik zostal po jej smrti živým pokladom svojho otca Jaroslava Oleksiva. Záchranári previezli ťažko zraneného chlapca do nemocnice v Ľvove a predpokladalo sa, že sa o neho potom postarajú špecialisti niekde v zahraničí. Napokon sa dostal do rúk lekárov v Nemecku. „Utrpel popáleniny, hlavu mu poranili šrapnely, mal zlomenú ruku" povedal jeho otec pre server Nastojaščeje vremja. Existovali pritom obavy, že transport by Romčikovi už nepomohol: „Lekári mali veľmi nepriaznivé prognózy – neboli si istí, či chlapec prežije prevoz do zahraničia," upozornila televízna stanica Kanal 24.

O Romčika sa po prevoze z Ukrajiny starali lekári v Drážďanoch. „Podstúpil veľa operácií. Transplantovali mu kožu na popálenom tele. V Nemecku urobil prvé kroky po ťažkých zraneniach," ozrejmil Jaroslav Oleksiv. Romčik absolvoval až 32 chirurgických zákrokov. Základná rehabilitácia malého pacienta trvala až jeden rok. Otec si nakrúcal synčeka, ako napreduje. S videokamerou napríklad zaznamenal, ako už znovu dokáže stáť nielen na vlastných nohách, ale aj kráčať.

Romčik rehabilitoval húževnato ako zranení vrcholoví športovci, ktorí sa chcú vrátiť do vynikajúcej formy. „Je silný chlapec," zdôraznil jeho otec. Dodal o ňom, že mal zvlášť motiváciu, pretože sa chcel naďalej venovať spoločenským tancom a hrať na akordeón. Na jeseň minulého roku sa mohol konečne vrátiť z Nemecka na Ukrajinu, kde opäť chodí do školy. Nemal to ľahké, lebo po zranení pravej ruky sa musel znovu učiť písať.

V Ľvove Romčik pokračuje v ďalšej fáze rehabilitácie. Pravidelne sa mu venujú fyzioterapeuti v Nemocnici sv. Nikojala. „Snaží sa zlepšiť fungovanie svojich popálených rúk. Sníva o tom, že sa vráti k hre na akordeón a urobí koncert pre lekárov. Máme z nášho pacienta úprimnú radosť. Romčik, prajeme ti veľa zdravia. Veríme, že dokážeš všetko," napísala nemocnica na svojej webovej stránke.

Foto: Facebook/Roman Oleksiv romcik a papez Keď bol vlani Romanko vo Vatikáne, v Bazilike svätého Petra ho objal pápež František.

Chlapec utrpel aj zranenia dolných končatín. Zvlášť boli obavy, čo bude s jeho pravou nohou.„Nemeckí lekári povedali, že nevedia, či sa mu táto noha zotaví. Môj syn však už zase tancuje, chodieva do tanečného krúžku trikrát do týždňa a zakaždým tancuje viac ako hodinu," uviedol jeho otec pre server TSN.

Kto nepozná Romčika a zbadá ho, možno si v prvej chvíli v duchu povie, že sa hrá na filmového Fantomasa. Špeciálnu masku však nosí na tvári ešte stále kvôli popálením, ktoré utrpel. Potrebuje ju pre spoľahlivé hojenie jaziev. Keď mu lekári oznámia, že masku už nepotrebuje, urobia mu transplantáciu vlasov.

Príbeh Romčika zvečnia filmári. V druhej polovici tohto mesiaca začnú nakrúcať o ňom dokumentárny film. Predpokladajú, že ho dokončia v júli. Radi by ho potom prihlásili na viaceré svetoznáme filmové festivaly.

Sny nespáliš. Tieto slová plánujú tvorcovia použiť v názve filmu. O Romankovi to nepochybne platí: veď obrazne sa dá povedať, že jeho vôľa uzdraviť sa je silnejšia, ako bola ruská raketa.