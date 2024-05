Nepálsky šerpa Kami Rita pokoril vlastný rekord, na Mount Evereste stál už 29-krát

Nepálsky Šerpa Kami Rita opäť zlepšil vlastné maximum v počte výstupov na najvyššiu horu planéty, za sebou má úspešný 29. výstup na Mount Everest (8849 m n. m.). Podarilo sa mu to v nedeľu ráno o 7.25 h miestneho času so skupinou ďalších horolezcov. Už 54-ročný veterán vlani pokoril Everest dvakrát v rozpätí necelého týždňa. Kami Rita už je na ceste do nižších táborov a je pravdepodobné, že sa v aktuálnej sezóne pokúsi o výstup ešte minimálne raz.