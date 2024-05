ONLINE: Vytvoria štáty NATO protidronový dáždnik nad Ukrajinou? Navrhujú to nemeckí poslanci

Niektorí nemeckí poslanci - z CDU, Strany zelených a FPD - sú za zostreľovanie ruských dronov nad západnou Ukrajinou raketami, ktoré by štartovali z členských štátov NATO, susediacich s napadnutou krajinou. Boli by za podobná pomoc, akú poskytol Západ Izraelu, keď zostrelil iránske rakety. Ostro to odmietol líder poslaneckého klubu SPD.