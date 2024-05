Ukrajinci skáču do rieky smrti, aby sa vyhli frontu. Koľko sa ich už utopilo a čo čaká mužov, ktorých pohraničníci chytia?

Dlhé prírodné hranice v podobe riek má Ukrajina s dvomi štátmi: na západe v susedstve s Poľskom tečie Západný Bug a na juhu pozdĺž Rumunska prúdi voda v Tise. Od vyhlásenia vojnového stavu vo februári 2022 nesmú bez povolenia cestovať do zahraničia ukrajinskí muži vo veku 18 – 60 rokov.

Tisa dostala prezývku rieka smrti. Utopilo sa v nej totiž už veľa brancov, ktorí majú strach, že by ich poslali do boja na ukrajinsko-ruský front. Tisu treba preplávať, nedá sa prebrodiť, lebo človek cez ňu neprejde s hlavou nad hladinou; má hĺbku približne 2,5 metra v oblasti, kde preteká pri Rumunsku. „Niekde môžu byť víry, niekde sa môžu nachádzať korene zo stromov. A niektorí ľudia nemajú dostatok sily, aby prekonali rieku," citoval server RBK-Ukrajina hovorcu pohraničnej stráže Andrija Dimčenka.

Ukrajinské médiá informujú, že tí, čo chcú utiecť do zahraničia cez tečúcu vodu, sú ochotní zaplatiť prevádzačom najmenej 5-tisíc amerických dolárov. Záujemcov o emigráciu dovezú na miesto pri brehu, o ktorom im tvrdia, že tam uniknú pozornosti pohraničníkov, a poskytnú im nafukovaciu vestu a neoprénový plavecký oblek. Istotu zdolania rieky však nemajú, nie je to plavba na člne… Ak ich strážcovia hraníc chytia, čakajú ich opletačky. „Za pokus o nelegálne prekročenie hraníc počas vojnového stavu im hrozí pokuta až do výšky 45-tisíc hrivien," upozornil server TSN. V prepočte to vychádza na 1050 eur.

Doteraz sa v Tise utopilo približne tridsať Ukrajincov, ktorí sa chceli vyhnúť odchodu na front. Tragický údaj je orientačný, pretože o presnom počte obetí nikto nevie. V smutnej bilancii sú len nájdené telá, ďalšie mŕtvoly mohlo odplaviť a je otázne, či ich voda vôbec niekedy vydá. Nedávno v Tise našli mŕtveho Ukrajinca, ktorý mal dvadsať rokov. Pohraničná stráž to považuje nepochopiteľné: na tohto mladého muža sa síce vzťahoval zákaz cestovania do zahraničia bez povolenia, ale mobilizácii nepodliehal, lebo rukujú tí, čo teraz majú najmenej 25 rokov (nedávno bola najnižšia veková hranica o dva roky vyššia).

O Západnom Bugu sa síce nehovorí ako o rieke smrti, ale kto unikne pozornosti ukrajinských strážcov hraníc, ešte neuspel. Poľskí pohraničníci totiž na základe readmisnej dohody medzi Varšavou a Kyjevom vracajú na Ukrajinu mužov, ktorých pri pokuse o nelegálne prekročenie hraníc zadržia.

Vyskytujú sa však aj úsmevné prípady pokusu o nelegálne prekročenie hraníc. Ukrajinská pohraničná stráž zverejnila krátku videonahrávku z výsluchu so zadržanou osobou, ktorá nebola žena, ale muž. Prestrojený Ukrajinec, ktorý má 44 rokov, si myslel, že obalamutí pohraničníkov. Obliekol si sukňu, nasadil si parochňu, nalíčil si tvár a k hraničnému prechodu s Rumunskom zamieril s pasom svojej sestry. Mužov v uniforme presviedčal, že je žena, ale neuverili mu. Komicky pôsobia zábery, ako im odpovedal na otázky: snažil sa hovoriť ženským hlasom, ale mal ho taký hrubý, že pohraničníkom by aj so zaviazanými očami bolo jasné, že sa rozprávajú s mužom.

Je pochopiteľne, že tí, čo nechcú riskovať vlastný život v rozbúrenej vode, uprednostnia pokus dostať sa preč z Ukrajiny cez pozemné hraničné prechody. „Pohraničníci zabránia každý deň 100 – 120 ľuďom prejsť hranice," poznamenala agentúra UNIAN. Mnohí z nich predložia dokumenty, ktoré ich neoprávňujú opustiť územie vlasti, prípadne majú so sebou sfalšované potvrdenia. Iní dúfajú, že sa im na mieste podarí podplatiť strážcov hraníc.

Niektorí pracovníci vojenských komisariátov sa snažia kšeftovať s vydávaním osobných dokumentov. O jednom z prípadov sa zmienil server TSN. Napísal, že polícia odhalila mužov v Odeskej oblasti, ktorý záujemcovi ponúkali potvrdenie, ktoré by mu umožnilo odcestovať do zahraničia. Mohol si vybrať, že sa zosobášil s invalidnou ženou, alebo jeho zdravotný stav mu nedovoľuje slúžiť v armáde. Pýtali si od neho 7-tisíc amerických dolárov. „Mužov zatkli pri odovzdávaní peňazí," ozrejmil TSN.