Fatálne zlyhanie Ukrajiny, či falošná ruská ofenzíva? Čo sa deje v Charkovskej oblasti

Ruské bojové vozidlo skončilo v plameňoch Video Ruskí agresori majú na Ukrajine o bojové vozidlo menej. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Viacerí analytici očakávali, že ruská armáda spustí novú ofenzívu práve v Deň víťazstva, čo je pre Rusov veľmi symbolický dátum. Ich zjavný cieľ bol zabezpečiť, aby v tento deň „bolo niečo, čo by bolo možné predstaviť Putinovi,“ vysvetlil Artur Rehi, estónsky vojak a analytik pre portál Forbes.

Čítajte aj Zelenskyj priznáva, že majú problém odraziť Rusov tlačiacich do Charkova

Problém s plánovaním ofenzívy okolo symbolického dátumu je v tom, že všetci majú prístup k rovnakým kalendárom. Ukrajinci vedeli, že Rusi prídu 9. mája. Nepomohlo ani to, že ruské letectvo zintenzívnilo svoje bombardovanie severne od Charkova v dňoch pred pozemným útokom, uvádza magazín. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v deň útoku uviedol, že obrancovia boli pripravení a podnikajú protiútoky. krajinské jednotky musia zničiť ruskú techniku a „neutralizovať“ ruských okupantov. „Okupant musí cítiť, že nikde na Ukrajine to nebude mať ľahké,“ povedal prezident.

Ukrajinský generálny štáb tvrdí, že ich armáda pokračuje v „stabilizácii situácie“ a že jednou z hlavných priorít pre ňu zostáva zachovanie životov vojakov, na rozdiel od Rusov. „Bojuje sa o prihraničné mesto Vovčansk. Nepriateľ do útoku nasadil značné sily v počte až do piatich práporov a nepozerá sa na vlastné straty,“ citovali z oznámenia ukrajinského generálneho štábu ukrajinské médiá.

Kyjev tvrdí, že za jeden deň ruská armáda v tomto úseku frontu prišla o sto ľudí. Rusko počas uplynulého víkendu informovalo o dobytí niekoľkých dedín a postupe pár kilometrov južne od dediny Pyľna. Tieto údaje ale nemožno nezávisle overiť.

Fínsky analytik Joni Askola uviedol, že existujú dva potenciálne scenáre ruskej ofenzívy pri Charkove. „Buď majú (Rusi) väčší počet vojakov, ako sa predpokladalo, alebo sú na pokraji iniciovania mobilizácie."

Je tu však ešte tretia možnosť. „Je tiež možné a dosť pravdepodobné, že operácie na severe majú za cieľ prinútiť Ukrajinu premiestniť jednotky do tejto oblasti, čím sa zníži dostupnosť záloh na boj proti primárnej ofenzíve Ruska na východe.“ Askola teda pripustil možnosť, že by išlo o ruskú fintu, ktorá má odlákať pozornosť a poslúžiť na presun ukrajinských jednotiek preč od Avijivky a Časiv Jaru – hlavný smer ruského tlaku.

Ukrajinské centrum pre obranné stratégie podporilo Askolovu ‚teóriu finty‘. Cieľom Rusov je „rozptýliť velenie ukrajinských obranných síl a zabrániť použitiu záloh, najmä strategických, v kritickejších oblastiach.“

Ak je to ruská stratégia, do určitej miery to funguje. „Na posilnenie obrany na tejto časti frontu boli vyslané záložné jednotky,“ oznámil Zelenskyj. Ale na výrazné oslabenie ukrajinských pozícií v okolí Avdijivky a Časiv Jaru budú musieť Rusi prinútiť veliteľov v Kyjeve, aby presunuli celé brigády. Nič nenasvedčuje tomu, že by to Ukrajinci plánovali urobiť, vysvetľuje Forbes.

Išlo o zlyhanie, Rusi tam len tak prišli, tvrdí veliteľ

Oveľa pesimistickejšiu rétoriku priniesol Denys Jaroslavskij, veliteľ špeciálnej prieskumnej jednotky, ktorý sa počas jesene 2022 podieľal na oslobodení Charkova od Rusov. Vojakom sa v prekvapujúcej ukrajinskej ofenzíve podarilo v Charkovskej oblasti zatlačiť okupantov späť na hranicu. Teraz ale Denysovi a jeho spolubojovníkom hrozí, že to budú musieť urobiť znova povedal v rozhovore pre BBC.

Postup Rusov je len niekoľko kilometrov do hĺbky ukrajinského územia, celkovo ale ide už o asi 100 kilometrov štvorcových. Na tvrdo bránenom východe Ukrajiny Rusom trvalo celé mesiace, kým dosiahli to isté.

Rusko tvrdí, že jeho jednotky vstúpili na hranicu mesta Vovčansku, čo Ukrajina spochybňuje. Mesto je v posledných dňoch cieľom silného bombardovania a niekoľko tisíc jeho obyvateľov ukrajinské úrady evakuovali.

Denysa zaujíma, čo sa stalo s ukrajinskou obranou. „Prvá línia obrany tam nebola. Videli sme to. Rusi tam jednoducho vošli. Jednoducho tam vošli, bez akýchkoľvek mínových polí. Ukazuje pri tom zábery vyhotovené pred niekoľkými dňami dronom, na ktorých skupiny ruských vojakov bez odporu prechádzajú hranicu. Podľa Denysa úrady tvrdia, že sa obranná infraštruktúra buduje za veľké peniaze, on ju však nevidel. "Buď išlo o zanedbanie alebo korupciu. Išlo o zlyhanie, bol to podvod,“ sťažuje sa.

Všetci vedeli, že ruský vpád v Charkovskej oblasti je pravdepodobný. Ukrajinské i západné tajné služby vedeli, že Rusko pri hraniciach zhromažďuje vojakov, niektoré odhady hovorili až o 30-tisíc. Prezident Vladimir Putin tiež verejne povedal, že jeho cieľom je vytvoriť vo vnútri Charkovskej oblasti nárazníkovú zónu, ktorá by ruské územie ochránila pred ukrajinskými raketovými útokmi. Ale vyzerá to, že Ukrajina bola napriek oficiálnym tvrdeniam zle pripravená.

Ukrajinská armáda tvrdí, že kvôli neustálemu ostreľovaniu sú opevnenia najlepšie pripravené v určitej vzdialenosti od frontovej línie. Najbližšie hranice podľa šéfa podporných síl ukrajinskej armády Oleksandra Jakovca vojaci zriadili kryty, ďalšia časť obranných systémov je 15 až 17 kilometrov od frontu a najlepšie je pripravená tretia línia vo vzdialenosti 17 až 35 kilometrov, kde sú opevnení s železobetónovou konštrukciou.

Zelenskyj sa prišiel pozrieť na kopanie zákopov v Charkovskej oblasti Video

Rusko na postup v Charkovskej oblasti využíva už dobre známu taktiku: z ukrajinských dedín a miest po jeho útokoch zostávajú hromady sutín. Policajt menom Oleksij odhaduje, že na Vovčansk čo hodinu dopadne 50 až 60 granátov. A potom tu sú kĺzavé bomby odpaľované z ruských lietadiel vzdialených desiatky kilometrov od frontovej línie, ktoré sú mimo dosahu obmedzenej ukrajinskej protivzdušnej obrany. Rusko ich na 1000-kilometrový front denne odpaľuje asi stovku.

Jedna z nich zničila Serhijov dom. Stojí v doutnajúcich troskách a hovorí, že jeho žena Svjatlana utrpela ťažké zranenia. On sám si ošetril ruky popálené pri výbuchu. Zveruje sa, že by rád odišiel, ale „čo môže robiť“. Ukazuje pritom na tri kozy, ktoré nechce zabiť. Ako zázrakom prežili, mačka tiež.

Čítajte aj Macron vysvetlil, či sa Francúzsko chystá do vojny s Ruskom

Väčšina z tých, ktorí vo Vovčansku zostali, sú starí alebo chudobní ľudia. 65-ročný Oleksandr sa zveruje, že už toho má dosť. Pri dome, v ktorom vyrástol, sa pokrižoval, s nehou sa dotkol zeme, zobral dve tašky a nastúpil do policajného auta. Rád by odišiel do Nemecka, ale netuší, ako by sa tam dostal.

Denys si myslí, že ruská armáda sa skôr zameria na východné časti Ukrajiny a ovládnutie celého Donbasu. Podotýka však, že sa snaží využiť každú ukrajinskú slabinu a v Charkovskej oblasti sa jej to podarilo. „Som samozrejme nahnevaný,“ hovorí. "Keď sme v roku 2022 bojovali, aby sme dobyli späť naše územie, stratili sme tisíce ľudí. Riskovali sme vlastné životy. A teraz, pretože niekto nevybudoval opevnenie, ich riskujeme znovu, "dodáva.

Zdá sa, že existujú problémy s neúplnými alebo chýbajúcimi ukrajinskými opevneniami severne od Charkova. Rusko získalo kontrolu nad niekoľkými dedinami v šedej zóne, ale celková situácia zostáva stabilná, uviedol neskôr fínsky analytik Askola.