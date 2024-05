Trump má nad Bidenom navrch v piatich zo šiestich kľúčových štátov, uvádza nový prieskum

V piatich zo šiestich štátov USA, ktoré podľa analytikov zohrajú rozhodujúcu úlohu v novembrových prezidentských voľbách, by dnes exprezident Donald Trump zvíťazil nad súčasnou hlavou štátu Joeom Bidenom.

Vyplýva to z nových prieskumov vypracovaných pre denník The New York Times (NYT ). Podľa denníka Biden stráca podporu medzi mladými voličmi a etnickými menšinami pre nespokojnosť s ekonomickou situáciou a vojnou v Pásme Gazy.

Jediný z kľúčových štátov, kde si Biden viedol lepšie, je Wisconsin, kde v prieskume medzi registrovanými voličmi zvíťazil pomerom 47 percent ku 45. V Pensylvánii, Arizone a Michigane mal mierne navrch Trump, zatiaľ čo v Georgii a Nevade jeho prevaha dosiahla desať, respektíve 12 percentuálnych bodov, čo už presahuje maximálnu štatistickú chybu. Vo všetkých týchto štátoch v roku 2020 Trump s Bidenom prehral.

Za necelých šesť mesiacov sa títo dvaja muži podľa všetkého v súboji o Biely dom stretnú znova. Dvadsaťosemročný Biden má už od marca isté víťazstvo v primárkach Demokratickej strany, podobne ako 77-ročný Trump na strane republikánov.

Prieskumy preferencií na úrovni celých Spojených štátov sú dlhodobo pomerne vyrovnané, v americkom systéme sú ale rozhodujúce výsledky v jednotlivých štátoch. Tie prideľujú víťazným kandidátom hlasy voliteľov, ktorých súčty určujú celkového víťaza. Vo väčšine amerických štátov dlhodobo dominuje jedna či druhá strana, pozornosť sa tak spravidla zameriava na hŕstku „bojových polí“, kde výsledok nie je vopred jasný. V roku 2020 si v spomínanej šestke štátov pripísal Biden svoje najtesnejšie víťazstvá, čo je dôvod, prečo sa tento rok objavujú v nespočte sondáží.

V piatich z nich Biden prehrával aj vo variante nového prieskumu, ktorá započítavala len „pravdepodobných hlasujúcich“ v novembrových voľbách. Rozdiely medzi ním a Trumpom však boli za tohto scenára tesnejšie, uviedol NYT. Podobné boli podľa neho výsledky aj pri variante, kde mohli respondenti hlasovať aj za nezávislého kandidáta Roberta Kennedyho, ktorý sa snaží zabezpečiť si pozíciu na hlasovacích lístkoch naprieč USA.

Denník podotýka, že zistenia expertov z vysokej školy Siena College sa príliš nelíšia od série prieskumov v daných štátoch z konca minulého roka. Odvtedy Bidenova kampaň v týchto oblastiach minula na reklamy desiatky miliónov dolárov, zatiaľ čo Trumpovi začal prvý zo štyroch možných trestných procesov a na občianskoprávnej úrovni exprezident dostal finančné tresty v celkovej výške stoviek miliónov dolárov za ohováranie a finančné podvody.

„Prieskumy príliš nenasvedčujú tomu, že by ktorákoľvek z týchto okolností pomohla Bidenovi, poškodila Trumpa alebo potlačila nevôľu voličstva,“ napísal NYT. „Namiesto toho sondáže ukazujú, že životné náklady, imigrácia, vojna Izraela v Gaze a túžba po zmene zostávajú otázkami, ktoré pozíciu prezidenta podkopávajú,“ pokračuje list.

Demokratickú stranu naopak môžu tešiť výsledky prieskumov pred štvoricou súbojov o posty v americkom Senáte za Arizonu, Nevadu, Pensylvániu a Wisconsin. Vo všetkých týchto súbojoch majú podľa nových dát navrch kandidáti demokratov. Ak by takto dopadli novembrové voľby, mala by Bidenova strana šancu udržať kontrolu nad menšou z dvoch komôr Kongresu.