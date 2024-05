Podľa svedkov sú v okolí Zlína už tri medvede

V okolí českého mesta Zlín sú podľa svedkov už tri medvede. Vyplýva to aj zo záberov z fotopascí. Malo by ísť o jedného dospelého samca a medvedicu s mláďaťom. Podľa polície by mali byť obyvatelia regiónu pri pobyte v lese opatrní. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.