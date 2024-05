Trump schválil platbu za mlčanie pornoherečke, povedal kľúčový svedok Cohen

Niekdajší americký prezident Donald Trump schválil platbu za mlčanie, ktorú odovzdal jeho vtedajší právnik Michael Cohen pornoherečke Stephanii Cliffordovej. Trump sa obával dôsledkov, ktoré by mohlo mať zverejnenie jeho údajného sexuálneho pomeru na jeho prezidentskú kampaň. Cohen to povedal na súde na Manhattane, kde v pondelok vystúpil ako kľúčový svedok v procese s Trumpom usilujúcim sa o návrat do Bieleho domu.