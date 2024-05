Fritzl sa zo zariadenia pre psychicky chorých presunie do bežného väzenia

Presun do bežného väzenia už v januári povolil súd v meste Krems an der Donau, odvolací súd vo Viedni však v marci rozhodnutie zrušil, pretože podľa neho nebolo dostatočne odôvodnené. Súd nižšej inštancie sa preto musel žiadosťou Fritzovej právnej zástupkyne zaoberať znovu. Neverejné vypočutie sa uskutočnilo koncom apríla, o rozhodnutí súd informoval v utorok.

Agentúra APA poznamenala, že Fritzl ešte musí počkať, kým rozhodnutie trojčlenného senátu nadobudne účinnosť. Kým sa tak stane, zostane v zariadení pre psychicky chorých. Ako dlho to bude trvať, APA nenapísala.

Advokátka Astrid Wagnerová, podľa ktorej už Fritzl nie je nebezpečný, dala predtým najavo, že zmena väzenského režimu je súčasťou stratégie, ktorej cieľom je dosiahnuť podmienečné prepustenie a presun Fritzla do domova pre seniorov. O to by Wagnerová rada požiadala do roka po presune do bežného väzenia.

Fritzl, ktorý od roku 1984 do roku 2008 väznil a sexuálne zneužíval svoju dcéru, bol v roku 2009 odsúdený na doživotný trest v špeciálnom oddelení väznice pre duševne narušených páchateľov s možnosťou preskúmania jeho stavu po 15 rokoch. Trest si doteraz odpykával v zariadení v Steine, kde musel podstúpiť terapiu.

Fritzl svoju dcéru Elisabeth uväznil vo zvukotesnej pivnici domu v dolnorakouskom Amstettene, keď mala 18 rokov. V nasledujúcich rokoch s ňou splodil sedem detí, z ktorých jedno skoro zomrelo. Prípad vyšiel najavo v roku 2008, keď jedno z väznených detí upadlo do bezvedomia a Fritzl súhlasil s jeho hospitalizáciou.