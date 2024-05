Ukrajinská protivzdušná obrana už proti ruským raketám nestíha

Mali uzavrieť nebo nad Ukrajinou. No systémy protivzdušnej obrany, ktoré má Kyjev k dispozícii, už len s námahou odolávajú ruským raketám. Vyplýva to zo štatistiky, ktorú má z Veliteľstva ukrajinských vzdušných síl k dispozícii denník Wall Street Journal.



Strely a drony

Dáta hovoria jasnou rečou (viď aj graf nižšie). Ukrajinci stále dokážu pomerne efektívne zachytávať Rusmi vyslané drony, teda najmä stroje Šáhid-136 z Iránu. Miera zneškodnenia týchto bezpilotných lietadiel bola v sledovanom období od mája 2023 do konca apríla 2024 viac ako 80 percent. No v prípade rakiet je to úplne iný príbeh. Vlani v máji ich Ukrajinci ešte dokázali zachytiť tiež viac ako 80 percent, teraz sú na 30 percentách.

Wall Street Journal pripomenul, že štatistiky nie sú kompletné a že Kyjev ich používa aj na propagandistické účely. Analytici, ktorých denník oslovil, si však myslia, že tieto dáta odrážajú realitu.

„Podľa údajov Rusko za posledného pol roka vypálilo približne o 45 percent viac bezpilotných lietadiel a rakiet ako za šesť mesiacov predtým. Hovorca ukrajinských vzdušných síl uviedol, že zachytávanie väčšieho počtu útokov ukrajuje zo zásob munície, zatiaľ čo veľké ruské akcie môžu zahltiť obranu, pričom systémy protivzdušnej obrany sa niekedy nedokážu dostatočne rýchlo nabiť,“ napísal Wall Street Journal.

Odborníci tiež tvrdia, že Rusi drony do istej miery používajú na testovanie protivzdušnej obrany pred využitím rakiet. Za posledných šesť mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim časovým obdobím okupanti vyslali na Ukrajinu takmer dvojnásobný počet bezpilotných lietadiel Šáhid. Na základe získaných dát Wall Street Journal informoval, že Rusi od novembra 2023 do apríla 2024 vypálili 114 balistických a 46 hypersonických rakiet Kinžal a Zirkon. V období od mája do októbra 2023 ich bolo 33, respektíve 27. Za posledných šesť mesiacov zostrelila Ukrajina iba 10 percent balistických striel.

Problémy s ničením vzdušných cieľov majú, samozrejme, vplyv na celkovú situáciu na fronte. „Čím menšiu hrozbu predstavuje ukrajinská obrana pre ruské letectvo, tým väčšia hrozba je ono pre ukrajinské sily na zemi a kritickú infraštruktúru,“ povedal pre Wall Street Journal Douglas Barrie, expert na vzdušné sily z Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie.

Ukrajina stále pomerne úspešne ničí riadené strely, ako sú Ch-55. No Patrioty ako jediné spoľahlivo zostreľujú balistické a hypersonické rakety, no i tie odpaľované zo systémov S-300 či S-400. A to je pre Kyjev problém. Patriotov má málo a chýba mu aj munícia. Nemecko pred mesiacom uviedlo, že jeden tento systém protivzdušnej obrany Ukrajine pošle a Berlín sa usiluje nájsť ďalšie.

Kyjev musel strely do Patriotov šetriť aj preto, že v USA sa polroka nevedeli dohodnúť na schválení balíka vojenskej pomoci pre Ukrajinu za 60 miliárd dolárov. Wall Street Journal tvrdí, že teraz už strely do protivzdušnej obrany prídu, no kým niektoré budú pravdepodobne pochádzať zo skladových zásob, iné je potrebné objednať, pričom výroba môže trvať až niekoľko rokov.

Zbrane v čarovnom hrade?

Napriek tejto zložitej situácii, keď Rusko získava taktické úspechy v Donecku či Charkovskej oblasti, pred niekoľkými dňami povedal americký poradca pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan, že so zbraňami z USA by Ukrajina mohla v roku 2025 spustiť ofenzívu. Na Ukrajinu v utorok pricestoval minister zahraničných vecí Antony Blinken. V súvislosti s jeho návštevou sa americkí predstavitelia pre západné médiá vyjadrili, že Washington už Kyjevu posiela delostreleckú muníciu, strely ATACMS, ktoré môžu zasiahnuť ciele všade na Ukrajine, a tiež ďalšie spôsobilosti protivzdušnej obrany. Tieto zbraňové systémy majú pomôcť v boji s Rusmi aj pri Charkove.

Pred optimizmom však varuje vojenský analytik Gustav Gressel z Európskej rady pre zahraničné vzťahy. „Neviem, s čím by Ukrajinci mohli spustiť ofenzívu. Nerozumiem, kde chodia ľudia ako Sullivan na takéto nápady. Keby sme aj zrazu v čarovnom ružovom hrade v Hollywoode našli všetko, čo Ukrajinci potrebujú, a okamžite by sme to Kyjevu poslali na lietajúcom koberci, je tu problém s ľudmi. Ukrajina musí pred veľkou ofenzívou riešiť organizačné veci. Musí mať vojenskú kvalitu rozloženú v čo najviac brigádach, nielen v niekoľkých,“ pripomenul pre Pravdu Gressel.

Podľa experta je to v podstate práca na roky. „Odkiaľ zoberie Ukrajina všetkých potrebných dôstojníkov, ktorí budú dostatočne kvalitní? Toto sa nedá zázračne vyriešiť a, samozrejme, si to vyžaduje čas. Západ na to musí myslieť pri podpore Ukrajiny. Bolo by skvelé, keby sa podarilo vytvoriť priestor pre novú ofenzívu. Ale musíme si uvedomiť, že to nie je niečo, čo Ukrajinci môžu spraviť len preto, že na to majú chuť alebo sa im to páči. Vyžaduje si to prípravu,“ zdôraznil Gressel.