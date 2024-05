Vykúpi sa časť Ukrajincov z odchodu na front? Bývalý veliteľ slávneho pluku vystríha, že vojna by bola len pre chudobných

Ukrajinská armáda počíta s výraznými posilami, štátu však chýba dosť peňazí, aby ďalších vojakov zaplatil. Politici preto začali uvažovať, že oslobodenie od mobilizácie by sa dalo spoplatniť. Peniaze za bojaschopných mužov vo veku 25 - 60 rokov, ktorí by nerukovali, by sa použili pre príslušníkov ozbrojených síl.

Debatuje sa o dvoch možnostiach. Diskutujú o nich medzi sebou členovia vlády, predstavitelia prezidentskej kancelárie a poslanci. Zjavne sa však ešte nepriblížili k finálnej predstave. „V súčasnosti nie sú na stole také návrhy zákonov, ktoré by sme mali na programe rokovania, neexistuje ani ich príprava v záverečnej podobe," ozrejmil podľa agentúry UNIAN podpredseda parlamentu Oleksandr Kornijenko. Poukázal na to, že k tvorbe právnej úpravy výnimiek od mobilizácie za finančnú odplatu treba pristupovať citlivo, aby nevznikol rozkol v spoločnosti. Ide o to, aby sa chudobnejší necítili neprimerane znevýhodnení v porovnaní s bohatšími.

Prvá možnosť spočíva v tom, že vstupu do armády by sa vyhli Ukrajinci, ktorí zaplatia zo svojej mzdy daň najmenej 35-tisíc hrivien, čo je v prepočte 815 eur. „Toľko peňazí stačí pre jedného vojaka," objasnil podľa serveru RBK-Ukrajina poslanec David Arachamija. Uvedenú daň z príjmu by odvádzali tí, čo mesačne zarábajú minimálne 85-tisíc hrivien (v prepočte bezmála 2-tisíc eur).

S touto možnosťou jednoznačne nesúhlasí poslankyňa Irina Frizová, ktorá ju považuje za nemorálnu, podľa nej to nemá nič spoločné so spravodlivosťou. „Vyzvalo by to odpor, je to ohrozenie jednoty spoločnosti počas vojny," citoval ju server TSN. Frizová upozornila, že by vznikla regionálna diskriminácia: v zvýhodnenom postavení by sa ocitli Ukrajinci vo veľkých mestách, pretože inde sú zárobky nižšie.

Ďalšia vec je, že tento nápad by sa v praxi dal pomerne ľahko zneužívať. Napríklad bohatý podnikateľ by vypočítavo mohol podať pomocnú ruku svojmu bratovi, ktorý veľa nezarába: počas platnosti vojnového stavu by ho u seba zamestnal tak, aby na dani z príjmu odvádzal najmenej 35-tisíc hrivien mesačne, čím by sa vyhol mobilizácii.

Dôrazne nesúhlasne sa ozval aj bývalý veliteľ slávneho pluku Azov, ktorý zvádzal najťažšie boje v Mariupole. „Poslanci sa rozhodli uzákoniť princíp vojny len pre chudobných," napísal Maksym Žorin na sociálnej sieti Telegram. Podobne sa vyjadril jeden z poslancov, ktorí túto ideu viacerých svojich kolegov v parlamentu odmietajú: „Budeme mať vojnu chudobných a normálny život bohatých Ukrajincov," citovala UNIAN Dmytra Razumkova.

V parlamente debatujú o možnej právne úprave vo výbore pre obranu. Arachamija, jeden z jeho členov, naznačil, že napriek tomu, že finálna zhoda ešte nie je, určite bude potrebné uzákoniť finančné výnimky pri povolávacích rozkazoch do armády. „Z medzinárodnej pomoci nemôžeme použiť ani jeden dolár na platy príslušníkov ozbrojených síl. Všetky ich príjmy sú z našich peňazí – z daní a z colných poplatkov," povedal pre TSN. Arachamija je presvedčený, že tento model oslobodenia od mobilizácie má svoju logiku: štát potrebuje dobre fungujúcu ekonomiku, ktorá mu zabezpečuje príjmy z daní, preto by bolo pochopiteľné, že na front by neši tí, čo veľa zarábajú.

Druhá možnosť, o ktorej sa uvažuje, je postavená na tom, že zamestnávatelia by fakticky mohli vykúpiť časť svojich pracovníkov od odchodu na front. „Mohlo by to byť napríklad desať percent zamestnancov," podotkol Arachamija. Za každého muža oslobodeného od vstupu do armády by firma platila mesačne špeciálnu daň vo výške minimálneho platu vojaka.

O platených výnimkách v rámci mobilizácie sa prezident Volodymyr Zelenskyj zmienil už pred niekoľkými týždňami. Zdôraznil, že v čase, keď sa Ukrajina bráni proti ruskej armáde, musí platiť zásada „bojuj alebo pracuj pre štát". Odhadol pritom, že obrovská mobilizácia si vyžiada až 500 miliárd hrivien, čo v prepočte vychádza na 12,6 miliardy eur. Takú závratne vysokú sumu vláda nenájde teraz v štátnej kase.

Na Ukrajine sa chystá mobilizácia možno až okolo 500-tisíc bojaschopných mužov. Časť z nich budú tvoriť posily, ďalší nahradia vojakov, ktorí slúžia na fronte už dlhé mesiace. Pochopiteľne, že už sú unavení a môže sa znižovať ich bojová morálka. Oddych si nepochybne zaslúžia aj s prihliadnutím na to, že za dlhý čas sa s priepustkou dostali domov dovedna len na málo dní.

Ukrajinských mužov vo veku 25 – 60 rokov je približne 11,1 milióna. Podľa údajov hospodárskeho výboru parlamentu ich oveľa menej spĺňa podmienky mobilizácie: zhruba 3,7 milióna.