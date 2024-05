Blinken vyjadril podporu Ukrajine s gitarou v ruke, zahral si v kyjevskom bare

Vyhlásenie šéfa americkej diplomacie sa ale od iných prejavov podpory Kyjevu líšilo tým, že ho urobil na pódiu pivničného baru v ukrajinskej metropole, a to krátko predtým, než si s tamojšou kapelou zaspieval a zahral na gitaru.

Americký minister Blinken ako gitarista. Takto 'vystrihol' bluesovú klasiku Video Zábery zo septembra 2023

Blinken, ktorý tento týždeň prišiel do Kyjeva uistiť tamojšiu vládu o americkej podpore krajiny v čase zosilneného tlaku ruských vojsk, sa v podniku Barman Dictat pripojil ku kapele 19.99. Tá ho pozvala na pódium a predstavila ako „veľkého priateľa Ukrajiny“. Spoločne s Blinkenom potom zahrala skladbu Rockin' in the Free World od americko-kanadského pesničkára Neila Younga.

„Minister zahraničia Blinken sa pripojil k nášmu zoznamu celebrít. Haló, prezident, čakáme na vás,“ napísala kapela na sociálnych sieťach s odkazom na amerického prezidenta Joea Bidena.

„Vaši vojaci, vaši občania – hlavne tí na severovýchode, v Charkove – nesmierne trpia. Musia ale vedieť, vy musíte vedieť, že Spojené štáty sú s vami, veľká časť sveta stojí s vami a bojuje nielen za slobodnú Ukrajinu, ale za slobodný svet,“ povedal Blinken návštevníkom baru.

Minister zahraničných vecí je prvým americkým predstaviteľom, ktorý na Ukrajinu prišiel odvtedy, čo americký Kongres v apríli po mesiacoch prieťahov schválil miliardový balík vojenskej pomoci pre Kyjev. Rusko medzitým získalo iniciatívu na bojisku, napísala agentúra Reuters a pripomenula, že vojská Moskvy minulý týždeň začali pozemnú ofenzívu a otvorili nový front na severe Charkovskej oblasti.