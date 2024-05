ONLINE: Nový ruský minister obrany: Máme za úlohu zvíťaziť, ale s minimálnymi stratami

Čítajte viac 811. deň: Prerazili sme obranné línie Ukrajincov, hlási Rusko. Kyjev oznámil ústup z obce Lukianci

6:00 Hlavnou úlohou Ruska je dosiahnuť víťazstvo na bojisku na Ukrajine s minimálnymi stratami vojakov, uviedol v utorok nový ruský minister obrany Andrej Belousov podľa agentúry Reuters.

Belousov, ekonóm, ktorého prezident Vladimir Putin v nedeľu nečakane nominoval ako náhradu za Sergeja Šojgua, uviedol, že vojenský sektor potrebuje väčšiu efektivitu a inovácie, aby dosiahol svoje ciele.

„Kľúčovou úlohou, samozrejme, zostáva dosiahnutie víťazstva. Zabezpečiť dosiahnutie vojensko-politických cieľov špeciálnej vojenskej operácie, ktoré si stanovil prezident. Zároveň – to chcem osobitne zdôrazniť – s minimálnymi ľudskými stratami,“ dodal počas vypočutia v ruskej Dume.

Jeho komentáre boli prekvapujúce, pretože ruskí predstavitelia len zriedka diskutovali o obetiach vo vojne, okrem chvály hrdinstva padlých vojakov, uviedla agentúra Reuters.

Podrobnosti o svojich mŕtvych a zranených Rusko ani Ukrajina nezverejňujú. Západní vojenskí analytici však tvrdia, že Rusko, ktoré má viac ako trikrát väčšiu populáciu než Ukrajina, ukázalo, že je oveľa ochotnejšie zniesť ťažké straty v záujme čo i len malých prírastkov. Ruskí predstavitelia tvrdia, že takáto analýza, keďže pochádza zo Západu, nie je ani objektívna, ani presná.

Belousov sa prezentoval ako čestný muž a poslancom povedal: „Vždy som sa riadil a budem riadiť železobetónovým princípom ‚Môžete robiť chyby (ale) nemôžete klamať‘.“

To bola ostrá poznámka vzhľadom na to, že vedie ministerstvo zapletené do rozsiahleho vyšetrovania korupcie, ktoré poškodilo jeho predchodcu Šojgu. Škandál sa v utorok rozšíril po zadržaní ďalšieho vysokého predstaviteľa podozrivého z úplatkárstva.

Belousov, ktorý nemá žiadne vojenské skúsenosti, dostal od Putina za úlohu maximalizovať efektivitu vo vojnovom hospodárstve Ruska, keďže jeho jednotky sa po opätovnom získaní iniciatívy pokúšajú preniknúť hlbšie na Ukrajinu.

Povedal, že výdavky na obranu treba optimalizovať tak, aby „každý rubeľ z rozpočtových peňazí, ktorý v konečnom dôsledku zaplatia naši občania, priniesol maximálny efekt“.

Ďalšie hromadné povolávanie do ruských vojenských jednotiek však podľa neho nie je potrebné. Putin koncom roka 2022 nariadil mobilizáciu 300 000 záložníkov, čo je nepopulárny krok, ktorý prinútil státisíce Rusov utiecť z krajiny, aby sa vyhli odvodu, uviedol Reuters.

Belousov povedal, že Rusko potrebuje vypracovať „nové metódy vedenia vojny“, aby si udržalo náskok.

„Nepriateľ sa rýchlo učí. Situácia súvisiaca s používaním nových technológií sa mení doslova každý týždeň. A tu sa nemôžeme len učiť, ale aj predstihnúť nepriateľa,“ povedal podľa agentúry Reuters Belousov.