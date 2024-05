Japonskí seniori zomierajú doma a osamote, ročne ide o desaťtisíce prípadov

Podľa predbežných údajov v prvej štvrtine tohto roku takzvanou „osamelou smrťou“ zomrelo viac ako 21 000 Japoncov, vyše 17 000 z nich v dôchodkovom veku. Očakáva sa, že policajná agentúra bude v zbere dát o osamelých smrtí pokračovať.

Japonsko dlhodobo zápasí s problémom starnúcej populácie a nízkej pôrodnosti. Z teraz viac ako 120-miliónovej krajiny by sa podľa štúdie z roku 2020 mohla do konca storočia stať krajina s 53 miliónmi obyvateľmi. Premiér Fumio Kišida minulý rok vyhlásil, že Japonsko sa nachádza na pokraji krízy. „Stojíme na hrane toho, či môžeme ako spoločnosť ďalej fungovať,“ povedal.

Japonská vláda sa v posledných rokoch viac zamerala na boj so spoločenskou izoláciou a samotou. V čase, keď na vrchole koronavírusovej pandémie výrazne stúpli počty samovrážd, v ázijskej krajine vznikol vládny úrad, ktorý sa problémom izolácie a osamelosti venuje. Minulý rok schválený zákon tiež regionálnym vládam ukladá povinnosť „vynaložiť úsilie“ na zriadenie podporných skupín pre osamelých.

Osamelú smrť orgány japonskej vlády minulý rok definovali ako prípad, keď smrti človeka nie je nikto prítomný a k nálezu tela dôjde až za určitú dobu. Policajné dáta zozbierané od januára do marca a zahŕňajúce aj prípady samovrážd ukázali, že najviac v osamení umierali ľudia starší ako 85 rokov. Vo vekovom rozpätí od 70 do 74 rokov to bolo 3 204 osôb. Vo veku 65–69 rokov osamelou smrťou zomrelo 2080 seniorov.