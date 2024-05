ONLINE: Bolestná strata pre Rusov: Ukrajinci im odpálili hlavný muničný sklad na Kryme, prišli aj o stíhačky

Čítajte viac 812. deň: Zelenskyj pre zlú situáciu na fronte ruší všetky zahraničné cesty. Rusi dobyli Robotyne, tvrdia

19:39 Ruská armáda nedisponuje dostatočným počtom vojakov na dosiahnutie strategického prielomu v oblasti Charkova na severovýchode Ukrajiny. Podľa agentúry Reuters to vyhlásil americký generál Christopher Cavoli, ktorý je vrchným veliteľom síl Severoatlantickej aliancie v Európe, po rokovaní šéfov generálnych štábov členských krajín NATO v Bruseli. Ukrajinské sily podľa neho udržia v regióne svoje pozície.

Rusko minulý týždeň obnovilo pozemnú ofenzívu na severe Charkovskej oblasti, a otvorilo tým nový front. Podľa skorších informácií agentúry AP sa tam následne zmocnilo územie s rozlohou približne 100 až 125 kilometrov štvorcových, čo zahŕňa približne sedem dedín. Rusko podľa Reuters tvrdí, že obsadilo 12 obcí.

Kyjev potom oznámil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kvôli situácii na fronte zrušil plánované zahraničné návštevy. Zelenskyj dnes uviedol, že šiel do Charkova, kde rokoval s veliteľmi ukrajinskej armády. Situácia je podľa neho k dnešnému dňu všeobecne pod kontrolou, ale zostáva extrémne zložitá.

Rusko postupuje pri zvyšovaní svojich priemyselných kapacít v obrannom sektore rýchlejšie ako Európa a Severná Amerika, povedal po rokovaní Vojenského výboru NATO v Bruseli jeho predseda, admirál Rob Bauer.

19:20 Poľský premiér Donald Tusk hovoril s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským o aktuálnej situácii v Charkovskej oblasti, kde Rusko minulý týždeň spustilo ofenzívu. O telefonáte vo štvrtok informovala kancelária poľského premiéra, informuje TASR podľa správy agentúry PAP.

„Prezident (Zelenskyj) zavolal, aby opísal situáciu v Charkove, kde sa dnes pred poludním stretol s veliteľmi jednotiek brániacich mesto,“ uviedla Tuskova kancelária v príspevku na sociálnej sieti X. Dodala, že telefonát trval takmer hodinu a týkal sa aj nadchádzajúceho summitu NATO vo Washingtone.

Rusko spustilo 10. mája novú ofenzívu na Charkovskú oblasť, ktorá sa nachádza pri spoločnej hranici na severovýchode Ukrajiny. Do ofenzívy je nasadených asi 30 000 vojakov ruskej armády, ktorí zamerali svoje úsilie na pohraničné lokality Lypcy a Vovčansk. Zelenskyj vzhľadom na situáciu zrušil svoje návštevy Belgicka a Španielska.

18:25 Lotyšské bezpečnostné úrady vo štvrtok uviedli, že zadržali dvoch ľudí podozrivých z vykonávania špionáže v prospech Ruska, píše TASR na základe správy agentúry DPA.

Obe osoby sú vyšetrované v súvislosti so zhromažďovaním a poskytovaním dôverných informácií ruským špeciálnym službám, informovala lotyšská Štátna bezpečnostná služba (VDD). Jeden zo zadržaných, Sergejs Sidorovs, bol obvinený zo špionáže pre Rusko aj v minulosti, dodala.

Lotyšsko, členská krajina EÚ a NATO, má spoločné hranice s Ruskom a Bieloruskom a od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa cíti svojimi susedmi ohrozené. Táto pobaltská krajina získala nezávislosť v roku 1991 po rozpade Sovietskeho zväzu – pod nadvládou Moskvy bola takmer 50 rokov.

16:36 Na Ukrajine sa tento štvrtok oslavuje Deň vyšyvanky, čo je tradičná vyšívaná košeľa, ktorá je súčasťou ľudového kroja. Prezident Volodymyr Zelenskyj pri tejto príležitosti zverejnil na sociálnych sieťach fotografiu, na ktorej sú aj s manželkou Olenou vo vyšívanom odeve.

Kým Zelenskyj má čiernu košeľu s bielou krížikovou výšivkou, jeho manželka má bielu blúzku s čiernymi kvetinovými motívmi.

V statuse na sociálnych sieťach Zelenskyj napísal, že „vyšyvanku“ poznajú deti na Ukrajine od detstva, pretože „symbolizuje jednotu všetkých generácií Ukrajincov v priebehu storočí“. Dodal, že za roky odporu voči agresii sa odev s ľudovou výšivkou stal „neformálnou uniformou pre všetkých, ktorí bránia ľudskosť, slobodu a právo na identitu“.

Pôvodná „vyšyvanka“ je biela, ale v súčasnosti už sú dostupné v akejkoľvek farbe. Napríklad Zelenskyj si vlani vybral zelenú.

16:22 Odstávky dodávok elektriny na Ukrajine môžu trvať až do augusta. Ako uvádza web Kyiv Independent, na štvrtkovej tlačovej konferencii v Kyjeve to povedal poradca ukrajinského premiéra Denysa Šmyhaľa Jurij Bojko.

Ukrajina zaviedla v stredu kontrolované odstávky prúdu v dôsledku nedostatku elektriny, ktorý spôsobili ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.

Obmedzenia sa nebudú vzťahovať na kritickú infraštruktúru, zatiaľ čo obmedzenia na iné zariadenia a obytné budovy v celej krajine budú „rozložené rovnomerne“, uviedol ukrajinský štátny energetický operátor Ukrenerho.

„Ak hovoríme o obmedzeniach (dodávok elektriny), ktoré začali včera, v týchto podmienkach budeme musieť podľa mojich odhadov žiť až do augusta,“ povedal Bojko, ktorý je tiež členom dozornej rady Ukrenerho.

Ukrajinský premiér Šmyhaľ pred niekoľkými dňami povedal, že ukrajinská energetická infraštruktúra potrebuje väčšiu pomoc zahraničných partnerov. Pri problémoch sa preto obracia na susedov – Poľsko, Rumunsko či Slovensko.

16:00 Mobilizácia mužov vo veku od 25 rokov do 27 rokov by podľa zdrojov z ukrajinského generálneho štábu mohla zvýšiť počet príslušníkov armády krajiny o približne 100-tisíc. Konštatuje to spravodajský web Ukrajinská pravda.

Ako ďalej web poznamenáva, zákon o znížení veku na mobilizáciu z 27 na 25 rokov čakal po schválení v ukrajinskom parlamente na prezidentov podpis takmer rok. Volodymyr Zelenskyj podľa webu váhal aj pre finančné aspekty mobilizácie. V závere minulého roka ukrajinský prezident oznámil, že armáda navrhla mobilizáciu 450-tisíc až 500-tisíc ľudí, vrátane mužov vo veku od 25 do 27 rokov. Zelenskyj odhadol, že mobilizácia takého počtu ľudí by znamenala pre štátny rozpočet náklady zhruba 13,4 miliardy dolárov. Zákon však Zelenskyj napokon podpísal vzhľadom na vyčerpanie ukrajinskej armády, dodáva web.

15:48 Šéf správy Charkovskej oblasti Oleh Synehubov dnes podľa serveru Ukrajinska pravda uviedol, že ruská armáda zasiahla kazetovou muníciou obec Vovčansk, pričom zranila piatich ľudí vrátane šéfa mestskej správy a zdravotníkov. Hromada je ukrajinské označenie pre administratívnu jednotku zahŕňajúcu napríklad mesto a priľahlé dediny. Podľa vyjadrenia náčelníka regionálnej polície Volodymyra Tymoška pre stanicu Suspilne Rusi ostreľovali miesto v čase, keď sa tam odohrávala evakuácia civilistov.

15:39 Dánsko pošle Ukrajine, ktorá už viac ako dva roky čelí ruskej invázii, nový balík vojenskej pomoci v hodnote približne 5,6 miliardy dánskych korún (približne 750 miliónov eur). Zahŕňať bude predovšetkým protivzdušnú obranu a delá. Podľa agentúry Reuters to dnes napísal dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen na sociálnej sieti X.

Posledný balík vojenskej pomoci pre Kyjev Dánsko oznámilo v marci, išlo o zbrane v hodnote 2,3 miliardy dánskych korún, vrátane húfnic Caesar a munície. Vo februári zase Kodaň prisľúbila Ukrajine pomoc vo výške 1,7 miliardy dánskych korún.

Dánsko je vzhľadom na veľkosť svojej ekonomiky jedným z najväčších darcov vojenskej pomoci Ukrajine. Minister Lund Poulsen už skôr uviedol, že Dánsko bude Ukrajinu podporovať tak dlho, ako to bude potrebné.

15:12 Rusko sa naučilo obchádzať sankcie, zariadilo dodávky komponentov potrebných pre vojenskú techniku, zorganizovalo masovú výrobu zbraní, posilnilo armádu a teraz vedie ofenzívu na početných sektoroch frontu, rozťahuje ukrajinské sily a blíži sa k Charkovu. To všetko vyvoláva obavy amerických politických i vojenských lídrov, že vo vývoji bojov môže nastať zvrat, píše New York Times (NYT).

14:38 Ruské jednotky berú do zajatia ukrajinských civilistov a bránia ich evakuácii z dobytej severnej časti mesta Vovčansk v Charkovskej oblasti na severozápade Ukrajiny. V statuse na platforme Telegram to vo štvrtok uviedol ukrajinský minister vnútra Ihor Klymenko, ktorý dodal, že ukrajinské úrady vedia „o prvých prípadoch popráv civilistov ruskou armádou“.

Ako vo svojej správe pripomenula agentúra AFP, ukrajinské ministerstvo obrany v stredu (15. mája) potvrdilo, že ruské jednotky vstúpili do severných častí mesta Vovčansk, pričom im však ukrajinská armáda údajne zabránila opevniť sa tam.

Klymenko v statuse napísal, že podľa správ tajných služieb ruská armáda, ktorá sa snažila vo Vovčansku opevniť, nedovolila evakuáciu miestnych obyvateľov: jej vojaci začali unášať ľudí a zvážať ich do pivníc. Podľa Klymenka sú k dispozícii už aj správy o prípadoch zastrelenia civilistov ruskou armádou.

Ako príklad uviedol jedného z obyvateľov Vovčanska, ktorý sa pokúsil utiecť pešo, odmietol plniť príkazy okupačných vojakov a „Rusi ho zabili“. V súvislosti s podozrením zo spáchania „vojnových zločinov“ sa týmto prípadom zaoberajú príslušné ukrajinské úrady.

Od prekvapivého pozemného útoku ruských jednotiek v Charkovskej oblasti ukrajinské úrady z lokalít ohrozených bojmi evakuovali takmer 9000 ľudí.

14:17 Rusko a Čína vo štvrtok uviedli, že je potrebné vyhnúť sa ďalšej eskalácii konfliktu na Ukrajine. V spoločnom vyhlásení, ktoré zverejnil Kremeľ, sa tiež zhodli na prehĺbení svojho strategického partnerstva a odsúdili podľa nich stále agresívnejšie správanie Spojených štátov.

„Strany poukázali na potrebu zastaviť akékoľvek kroky, ktoré prispievajú k predlžovaniu bojov a ďalšej eskalácii konfliktu (na Ukrajine),“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení vydanom po stretnutí čínskeho lídra Si Ťin-pchinga a ruského prezidenta Vladimira Putina v Pekingu.

„Vzťahy Číny a Ruska sú pracne vybudované a obe strany si ich cenia a starajú sa o ne,“ povedal Si Putinovi.

14:05 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok navštívil Charkov. Deje sa tak niekoľko dní po tom, ako Rusko otvorilo nový front vo vojne vpádom cez hranice do Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. Referuje o tom web The Guardian.

Zelenskyj na Telegrame napísal, že mal v druhom najväčšom ukrajinskom meste stretnutie s vedúcimi predstaviteľmi, pričom uviedol: „K dnešnému dňu je situácia v Charkovskej oblasti vo všeobecnosti pod kontrolou, naši vojaci spôsobujú okupantom značné straty. Tento smer je však naďalej mimoriadne ťažký… Posilňujeme naše jednotky.“

Líder Ukrajincov povedal, že počas stretnutia, na ktorom sa zúčastnil aj vrchný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Syrskyi, sa diskutovalo „podrobne o vyhliadkach bojovej situácie, hrozbách v najbližších dňoch a týždňoch a o našich, ukrajinských možnostiach čeliť ruským útočným plánom“.

13:25 Ukrajinská štátna správa trpí „katastrofálnym nedostatkom“ ľudí na štátnej aj miestnej úrovni. Referuje o tom web Kyiv Independent s odvolaním sa na šéfku Národnej agentúry pre štátnu službu Nataliu Aľušynovú. Podľa nej sa momentálne reformuje systém odmeňovania štátnych zamestnancov s cieľom prilákať a udržať kvalifikovaný personál.

Minulý rok ukrajinská vláda schválila zákon, ktorý obmedzuje príplatky pre tých, ktorí pracujú v štátnej službe. „Máme katastrofálny nedostatok špecialistov… Naším cieľom je prilákať kvalifikovaný personál a dokázať si ho udržať prostredníctvom konkurencieschop­ných miezd,“ povedala Aľušynová na online konferencii s názvom „Dva roky vojny: Dopady a vyhliadky“.

12:55 Štyria ukrajinskí civilisti zahynuli a 41 ďalších utrpelo zranenia pri ruských útokoch na Ukrajinu počas uplynulého dňa. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent, ktorý cituje štvrtkovú správy regionálnych úradov.

V Doneckej oblasti v dedine Karlivka ruskí vojaci zabili dvoch ľudí, uviedol jej gubernátor Vadym Filaškin. Ďalších dvoch mužov vo veku 48 a 51 rokov zabili úlomky zostrelenej ruskej rakety v meste Dnipro, uviedol gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Serhij Lysak. Ruský útok podľa neho poškodil infraštruktúrne zariadenie, administratívnu budovu, jeden päťposchodový a jeden dvojposchodový dom, šesť rodinných domov a elektrické vedenie.

12:30 Pri útoku na vojenské letisko Belbek na Ruskom okupovanom ukrajinskom polostrove Krym boli v noci na stredu zničené dve ruské stíhačky MiG-31. Napísal to dnes server Meduza s odvolaním sa na portál Astra. Na základňu podľa neho zaútočila ukrajinská armáda strelami dlhého doletu ATACMS. Ruské ministerstvo obrany v stredu uviedlo, že protivzdušná obrana vtedy zničila desať striel rovnakého typu.

Podľa satelitných snímok z 15. mája vypukol na letisku požiar, píše Meduza. Pri údere na vojenské letisko bol podľa zdrojov Astry zničený tiež sklad pohonných hmôt a zranenia utrpelo 11 vojakov. Portál ďalej uvádza, že v stredu ráno strela zasiahla na Kryme rovnako systém protivzdušnej obrany S-400, pričom prišli o život dvaja ruskí vojaci a dvaja boli zranení. Ruské ministerstvo obrany, ktoré v stredu informovalo o nočnom zostrelení desiatich striel ATACMS nad Krymom, škody ani obete nespomenulo.

Neskôr sa stal Belbek terčom vzdušného útoku – zrejme pomocou striel ATACMS – podľa Astry znovu a zničená bola čerpacia stanica. Ruské ministerstvo obrany dnes uviedlo, že v noci na dnes ruská protivzdušná obrana zničila päť striel ATACMS nad Krymom. O škodách sa nezmieňuje. Moskva neposkytla žiadne dôkazy o tom, že by Ukrajina používala strely ATACMS, ktoré Kyjevu poskytli Spojené štáty, poznamenala agentúra Reuters.

12:27 Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) vo štvrtok oznámila, že na anektovanom Krymskom polostrove zadržala dvoch údajných agentov ukrajinských tajných služieb.

Jeden z dvojice – muž – sa počas výsluchu priznal, že ukrajinskej rozviedke odovzdal informácie o systémoch protivzdušnej obrany chrániacich Krymský most, píše sa v oznámení. S odvolaním sa na ruskú štátnu tlačovú agentúru RIA o ňom informovala agentúra Reuters.

Podľa FSB muža naverbovala Hlavná správa rozviedky (HUR) ukrajinského ministerstva obrany v októbri 2023. Neskôr sa zapojil do plnenia úloh od ukrajinskej tajnej služby, pričom spolu so svojou partnerkou pre HUR fotografovali a posielali súradnice miest, kde sa zdržiava ruský vojenský personál, ako aj pozície ruských systémov protivzdušnej obrany, skladov pohonných látok a objektov energetickej infraštruktúry.

12:19 Na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym bol v stredu večer zasiahnutý hlavný raketový a delostrelecký sklad ruských síl. Referuje o tom web Kyiv Independent s odvolaním sa na partizánske hnutie Ukrajincov a Krymských Tatárov Ateš.

Telegramové konto Krymský vietor ešte predtým tvrdilo, že ruské vojenské letisko Belbek pri Sevastopoli bolo terčom útoku a podľa očitých svedkov v dôsledku toho začal horieť sklad paliva. Výbuchy tiež hlásili aj v Sevastopoli, Simferopoli, Džankoji a Hvardijskom.

Partizáni tvrdia, že v poškodenom sklade sa nachádzala „väčšina rakiet“ pre ruské stíhačky Su-27 a Su-30 a tiež lietadlá MiG-31, a tiež nosič balistických rakiet Kinžal, ktoré Rusko používa na útoky na Ukrajinu. Partizáni výslovne nepovedali, či sa medzi skladovanou muníciou nachádzali aj rakety Kinžal.

„V dôsledku sekundárnej detonácie došlo aj k značnému poškodeniu infraštruktúry letiska,“ uviedla skupina Ateš.

12:10 Podľa vojenského veliteľa NATO admirála Roba Bauera „nie je neskoro na to, aby Ukrajina zvíťazila“. „Sloboda Ukrajiny nemôže a nesmie zomrieť,“ dodal s tým, že svet je teraz na historickej križovatke, keď na jednej strane stojí beztrestnosť a na druhej zodpovednosť. „Ruské velenie si vybralo beztrestnosť,“ doplnil šéf Vojenského výboru NATO.

Moskva podľa neho obetuje nielen životy stoviek tisíc vlastných ľudí, ktorých vyslala do bojov, ale vojna zasahuje do životov miliónov ďalších obyvateľov celého sveta, či už ide o nárast migrácie či nedostatok dodávok potravín. „Je na nás v tejto miestnosti zabezpečiť, aby to už ďalej nepokračovalo,“ uzavrel admirál počas vyhlásenia, ktoré vysielali médiá. Následne začali alianční náčelníci generálnych štábov rokovať za zatvorenými dverami. Cez videohovor sa mali spojiť práve s vedením ukrajinskej armády a rovnako budú riešiť ďalšie obranné plány NATO a prípravy na summit Severoatlantickej aliancie, ktorý sa koná v júli vo Washingtone.

Admirál Rob Bauer dnes tiež poďakoval súčasnému šéfovi NATO Jensovi Stoltenbergovi, ktorý by mal čoskoro vo funkcii skončiť. Medzi štátmi aliancie teraz prebiehajú záverečné zákulisné rokovania o jeho nástupcovi. „Ukazujete svetu, ako by mal vyzerať skutočný demokratický vodca, rozhodný, keď je potrebný, inokedy zdržanlivý, keď to prinesie lepší výsledok pre všetkých,“ uviedol na adresu Stoltenberga, ktorý sedel vedľa neho.

11:50 Ukrajinskí vojaci nestratili územie pri dedine Robotyne v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny. Uviedol to vo štvrtok pre ukrajinskú štátnu televíziu hovorca generálneho štábu Ukrajiny Dmytro Lychovij. Jeho vyhlásenie prišlo po tom, ako ruské ministerstvo obrany v stredu vyhlásilo, že Rusi Robotyne obsadili. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

Podľa hovorcu ukrajinského generálneho štábu ruské jednotky počas uplynulého dňa na ukrajinskú obrannú líniu pri obci Robotyne zaútočili štyrikrát, ale vyhlásil, že „svoje pozície sme nestratili".

10:50 Čína je pripravená posilniť svoje vzťahy s Ruskom, povedal podľa agentúry AFP na úvod rokovania čínsky prezident Si Ťin-pching svojmu ruskému náprotivku Vladimirovi Putinovi, ktorý je na dvojdňovej štátnej návšteve tejto ázijskej krajiny. Podľa Putina majú oba štáty pevný základ pre praktickú spoluprácu, píšu ruské médiá. V Pekingu zároveň po stretnutí prezidentov začali rokovania za účasti širších delegácií oboch krajín, píše agentúra TASS. Zároveň sa lídri zhodli, že je potrebné dosiahnuť politické riešenie konfliktu na Ukrajine.

10:25 Ukrajinské jednotky zastavili ruský postup v niektorých zónach Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny, kde vedie Rusko novú ofenzívu, oznámila ukrajinská armáda.

Ruské jednotky postupujú vo všetkých smeroch, vyhlásil vo štvrtok počas návštevy Pekingu tajomník Rady bezpečnosti Ruskej federácie Sergej Šojgu. Ukrajinská armáda toto tvrdenie poprela.

„Situácia v charkovskom sektore je naďalej zložitá, no dynamicky sa vyvíja. Naše obranné sily ju čiastočne stabilizovali a postup nepriateľa v niektorých zónach a na niektorých miestach zastavili,“ vyhlásil hovorca ukrajinskej armády.

10:15 Ukrajinci ukázali svetu, že majú schopnosť dosiahnuť úspechy na bojisku, neexistuje nič, čo by nedokázali, jediné, čo potrebujú, je naša pomoc. Na úvod rokovania Vojenského výboru NATO v Bruseli to vyhlásil jeho predseda, admirál Rob Bauer. Zdôraznil, že Ukrajina bude mať aj naďalej podporu Severoatlantickej aliancie.

„Dnes je 813. deň toho, čo sa Rusko domnievalo, že bude trojdňová vojna,“ uviedol admirál Rob Bauer. „Čas na Ukrajine sa nemeria v dňoch, týždňoch alebo mesiacoch, ale v ľudských životoch,“ dodal.

V tejto súvislosti admirál Bauer zopakoval nedávne vyhlásenie generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga, že ak sa teraz členské štáty NATO rozhodnú, či plniť aliančné ciele, pokiaľ ide o potrebné vojenské vybavenie, alebo či poskytnúť viac pomoci Ukrajine, rozhodnutie má byť jasné: Pomôžte Ukrajine. „Zásoby môžu byť a budú obnovené, stratené ľudské životy sú stratené navždy,“ dodal.

9:58 Americký vojak Gordon Black zadržiavaný v ruskom meste Vladivostok sa cíti vinný z krádeží, z ktorých ho obvinili, a spolupracuje s vyšetrovateľmi, uviedla vo štvrtok ruská štátna tlačová agentúra RIA s odvolaním na miestneho zástupcu ministerstva vnútra.

Seržanta Blacka zadržali 2. mája v prístavnom meste Vladivostok. Slúžil v Južnej Kórei a na záver svojho vyslania sa z vlastnej iniciatívy a bez povolenia nadriadených zastavil v Rusku, aby sa stretol so ženou, s ktorou mal pomer. Súd nariadil jeho väzbu až do 2. júla. Agentúre Reuters sa nepodarilo získať jeho vyjadrenie.

9:52 Čínsky líder Si Ťin-pching vo štvrtok uviedol, že spolu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sa zhodli, že je potrebné dosiahnuť politické riešenie konfliktu na Ukrajine.

„Obe strany sa zhodli, že správny smer pre ukrajinskú krízu je politické riešenie,“ uviedol čínsky prezident na spoločnej tlačovej konferencii s Putinom po ich stretnutí v Pekingu.

„Pozícia Číny v tejto záležitosti bola vždy jasná,“ uviedol Si Ťin-pching. Dodal, že táto pozícia zahŕňa rešpektovanie suverenity a územnej celistvosti všetkých krajín, ako aj rešpektovanie odôvodnených bezpečnostných obáv všetkých strán.

Čína vlani predstavila mierový plán pre Ukrajinu, v ktorom načrtla základné princípy pre ukončenie vojny na Ukrajine. Peking však v pláne nešpecifikoval, ako je pripravený sa na oboch stranách konfliktu angažovať, píše agentúra AP.

„Čína dúfa, že do Európy sa čoskoro vráti mier a stabilita a bude v tomto ďalej zohrávať konštruktívnu úlohu,“ dodal čínsky líder.

Moskva je Číne vďačná za jej snahu vyriešiť konflikt na Ukrajine, povedal na tlačovej konferencii šéf Kremľa. Dodal, že svojho čínskeho kolegu bude informovať o situácii na Ukrajine.

Putin zároveň označil rokovania so Si Ťin-pchingom za priateľské a vymenoval oblasti, v ktorých by mohli Rusko a Čína posilniť svoje vzájomné ekonomické vzťahy. Podľa čínskych štátny médií lídri tiež podpísali spoločné vyhlásenie o prehĺbení strategického partnerstva medzi svojimi krajinami.

9:42 Kremeľ vo štvrtok odsúdil atentát na slovenského premiéra Roberta Fica ako absolútne neprijateľný a zaželal mu skoré uzdravenie.

„Prirodzene tento útok najdôraznejšie odsudzujeme,“ uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre ruský denník Izvestija. „Považujeme ho za absolútne neprijateľný. Je to obrovská tragédia. Dúfame, že sa z toho pán Fico dostane a čo najskôr sa zotaví. Želáme mu skoré uzdravenie,“ dodal Peskov.

Ruský aj ukrajinský prezident odsúdili útok na slovenského premiéra ešte v stredu. Putin počas príprav na cestu do Číny pristúpil k zriedkavému kroku, keď zaslal telegram slovenskej prezidentke Zuzane Čaputovej.

9:37 Americký zákaz útokov na vojenské ciele v Rusku pomocou zbraní poskytnutých Spojenými štátmi podkopáva schopnosť Ukrajiny brániť sa voči ruským útočným operáciám na severe Charkovskej oblasti. V najnovšej správe o vojne na Ukrajine to konštatujú analytici amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW).

Helsinská komisia Spojených štátov amerických uviedla, že USA by mali Ukrajine povoliť zasiahnuť vojenské ciele v pohraničných oblastiach Ruska počas prebiehajúcej ruskej ofenzívy v Charkovskej oblasti, hoci predstavitelia USA naďalej vyjadrujú neochotu podporovať takéto útoky.

Podľa spomenutej komisie by Spojené štáty mali „nielen dovoliť, ale povzbudiť“ ukrajinské sily, aby zasiahli ruské sily, ktoré strieľajú a sú rozmiestnené v pohraničných oblastiach Ruska. Komisia zároveň dodala, že Ukrajina by sa mala sama rozhodnúť, ako bude túto vojnu viesť.

Ukrajina niekoľko týždňov sledovala, ako sa Rusi zhromažďujú pri hraniciach, zatiaľ čo jej sily neboli schopné použiť zbrane dodané USA na začatie preventívneho útoku pre politiku Washingtonu. Bidenova administratíva si dala podmienku, aby Ukrajina dostala zbrane s dlhým doletom, ktoré nemôžu byť použité na zasiahnutie cieľov na ruskom území.

9:22 Plánovaný júnový summit, pri ktorom Švajčiarsko dúfa, že vydláždi cestu pre mierový proces, je podľa Kremľa bez ruskej účasti zbytočný, informuje agentúra Reuters.

„Bez Ruska sú diskusie o bezpečnostných otázkach, ktoré sa nás týkajú, absolútne zbytočné,“ vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. „Je nanajvýš pravdepodobné, že to budú len prázdne akademické diskusie bez nádeje na dosiahnutie aspoň nejakého hmatateľného výsledku,“ dodal.

Konferencii by podľa Kremľa mohla dodať vážnosť účasť Číny, no účinnosť summitu to nezvýši, dodala ruská štátna agentúra RIA.

Švajčiarsko v stredu uviedlo, že účasť na júnovom mierovom summite o Ukrajine potvrdilo už niekoľko desiatok krajín.

8:33 Dvaja zamestnanci ukrajinskej železničnej spoločnosti Ukrzaliznycia prišli v stredu o život v dôsledku ruského ostreľovania civilnej železničnej infraštruktúry v Dnipropetrovskej oblasti. O život prišiel železničný inšpektor a opravár. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent, ktorý sa odvoláva na stredajšiu správu spoločnosti.

Ruská armáda podniká útoky proti Dnipropetrovskej oblasti už od začiatku vojny, ktorú odštartovala v roku 2022. Mesto Dnipro, ktoré je administratívnym centrom oblasti, je štvrtým najväčším ukrajinským mestom. V ostatnom období sa stalo kľúčovým logistickým centrom.

7:30 Počas uplynulého dňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 1 520 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na 488 460, uviedol vo štvrtok na Facebooku ukrajinský generálny štáb. Za uplynulý deň Moskva podľa neho prišla aj o 19 tankov, 30 obrnených bojových vozidiel pechoty a 27 delostreleckých systémov.

Od začiatku invázie na Ukrajinu Rusko podľa Kyjeva celkovo stratilo už 7 529 tankov, 14 538 obrnených bojových vozidiel pechoty a 12 565 delostre­leckých systémov.

7:05 Rusko v stredu zatvorilo svoju vojenskú základňu v meste Chodžali v odštiepeneckom regióne Náhorný Karabach, na ktorej malo umiestnených takmer 2 000 príslušníkov mierových síl.

Azerbajdžan obsadil Náhorný Karabach vlani v septembri počas bleskovej ofenzívy, následkom čoho túto oblasť opustilo 100 000 etnických Arménov, pripomína Reuters.

„Prítomnosť ruských mierových síl umožnila dosiahnuť mier na azerbajdžanskej pôde,“ uviedol pri odchode vojakov ruský generál Jevgenij Nikiforov. Náčelník azerbajdžanského generálneho štábu povedal, že Rusko vyvinulo všemožné úsilie s cieľom dosiahnuť v Náhornom Karabachu mier a ukončiť desaťročia trvajúci konflikt medzi Azerbajdžanom a Arménskom.

Arménsko však Moskvu viní, že nevyvinula dostatočné úsilia na to, aby zabránila Azerbajdžanu zmocniť sa použitím sily Náhorného Karabachu. Arménsko vo februári pozastavilo svoje členstvo v Organizácii Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB), pripomína Reuters.

Náhorný Karabach podľa medzinárodného práva patrí Azerbajdžanu, ale obývali ho prevažne Arméni. Väčšina z nich odtiaľ však vlani ušla, keď Azerbajdžan získal nad oblasťou kontrolu. Arménsko a Azerbajdžan viedli o túto oblasť dve vojny, začiatkom 90. rokov a v roku 2020.

Rusko mierovú misiu zloženú z asi 2000 príslušníkov armády do Náhorného Karabachu vyslalo v rámci dohody o ukončení šesťtýždňovej krvavej ofenzívy v roku 2020, počas ktorej azerbajdžanské sily dobyli rozsiahle časti tohto sporného územia.

7:00 Čínsky prezident Si Ťin-pching vo štvrtok na stretnutí ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Pekingu vzťahy Číny s Ruskom označil za prospešné pre mier a prisľúbil upevnenie spolupráce.

Vzťahy medzi Čínou a Ruskom sú podľa Si Ťin-pchinga základným záujmom oboch krajín a takisto vedú k mieru. „Čína je pripravená pracovať s Ruskom s cieľom… podporovať čestnosť a spravodlivosť vo svete,“ uviedol Si vo vyhlásení, ktoré sprostredkovalo čínske ministerstvo zahraničných vecí.

Putin povedal, že vzťahy týchto dvoch krajín sú stabilizujúcim prvkom na medzinárodnej scé­ne.

Ruský prezident na dvojdňovú štátnu návštevu Číny pricestoval v stredu večer. Okrem Pekingu plánuje navštíviť aj Charbin, najväčšie mesto a správne stredisko provincie Chej-lung-ťiang na severovýchode Číny. Táto krajina je pre Rusko dôležitým hospodárskym spojencom po tom, ako Západ voči Moskve prijal sankcie z dôvodu vojny na Ukrajine, pripomína AFP.

Ide o Putinovu prvú zahraničnú cestu, odkedy bol v marci opätovne zvolený do úradu prezidenta na piate funkčné obdobie.

6:15 „Ako sa tam máte?“ – pýtajú sa v posledných dňoch Charkovčanov zo všetkých kútov sveta. Z Ukrajiny píše spisovateľka a publicistka Anna Gin.

5:55 Ruský prezident Vladimir Putin v stredu predstavil veliteľom vojenských okruhov nového ministra obrany Andreja Belousova. Putin povedal, že ruské vojská zlepšujú každým dňom svoje pozície na Ukrajine a postupujú vo všetkých smeroch.

„Čím efektívnejšie pracujete v prvej línii, tým väčšiu máme šancu vyriešiť tento problém mierovou cestou,“ povedal Putin generálom. „O tom sme vždy usilovali a vždy som o tom hovoril,“ dodal podľa agentúry Reuters.

Putin sa na tejto porade poďakoval predchádzajúcemu ministrovi Šojguovi za vykonanú prácu pri budovaní ozbrojených síl.

„Veľa vecí sme pred začiatkom bojov nepochopili ani my, ani všetci, ktorí tak či onak mali čo do činenia s budovaním ozbrojených síl. To je zjavné, ale to, ako rýchlo reagujeme na požiadavky doby, posilňuje naše presvedčenie, že všetky problémy vyriešime,“ vyhlásil Putin podľa tlačových agentúr.

Vymenovanie Belousova vysvetlil snahou racionálne a efektívne vynakladať rastúce výdavky na obranu. Tvrdil však, že výdavky na obranu a bezpečnosť sa v Rusku pohybujú okolo 8,7 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) a nedosahujú výšku niekdajších sovietskych výdavkov.

„Určite to nie je 13 percent, ako to bolo v Sovietskom zväze, ale stále je to solídna suma, veľký zdroj, s ktorým musíme hospodáriť starostlivo a efektívne,“ povedal Putin. Dodal, že pomer „medzi delami a maslom“ by mal byť organicky začlenený do celkovej stratégie rozvoja ruského štátu.

The Moscow Times v apríli odhadol, že každý tretí rubeľ z ruského štátneho rozpočtu sa tento rok vynaloží na armádu a výrobu zbraní. Štátny rozpočet ale ešte musí zaplatiť aj Putinove sľuby z kampane pred marcovým znovuzvolením do čela štátu.

V minulosti býval každý tretí rubeľ zo štátnej pokladnice určený na sociálne výdavky.

5:50 Jednotkám ukrajinských obranných síl sa počas stredy podarilo čiastočne stabilizovať situáciu v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny, kde pokračujú obranné operácie v pohraničných oblastiach a pri meste Vovčansk. Uviedol to v stredu ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky, informuje TASR s odvolaním sa na jeho vyjadrenia na sociálnej sieti X a agentúru DPA.

„Okupanti, ktorí prenikli do Charkovskej oblasti, sú ničení všetkými dostupnými prostriedkami,“ povedal Zelenskyj prostredníctvom videokonferencie. Ukrajinské delostrelectvo, drony a pechota pracujú podľa jeho slov dostatočne a situáciu sa podarilo čiastočne stabilizovať.

Situácia v Charkovskej oblasti je v posledných týždňoch mimoriadne napätá, pripomína DPA. Ruská armáda tam minulý týždeň spustila ofenzívu a ruské ministerstvo obrany už oznámilo dobytie viacerých tamojších obcí.

Zelenskyj uviedol, že Kyjev bude pokračovať v obranných činnostiach najmä v meste Vovčansk, ktoré sa nachádza v blízkosti hraníc s Ruskom. Zdôraznil, že Ukrajine musia byť poskytnuté všetky možné prostriedky, aby mohla odvrátiť protivníka. „Svet má silu, má zbrane, má schopnosť zatlačiť Rusko k mieru – k spravodlivému mieru,“ povedal.