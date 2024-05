V San Franciscu dostávajú alkoholici bez domova bezplatné pivo a vodku. Zachraňujeme životy, tvrdí radnica

Bezdomovkyňa Victoria Solomonová sa na ulici v San Franciscu hrá so svojím psom.

Bezdomovkyňa Victoria Solomonová sa na ulici v San Franciscu hrá so svojím psom.

Niektorí odborníci tvrdia, že program môže zachrániť životy, no podľa kritikov by mala mestská samospráva financovať skôr projekty, ktoré podporujú boj proti alkoholizmu.

Podstatou programu kontrolovaného prídelu piva a vodky je zabrániť potenciálne život ohrozujúcim účinkom odvykania si od alkoholu, ako sú záchvaty a zranenia. Do výdaja obmedzeného množstva alkoholu pre bezdomovcov sú zapojení kvalifikovaní asistenti – zdravotné sestry a sociálni pracovníci, informuje webový portál televízie FoxNews.

Zásah polície na párty v opustenej pôrodnici v centre Bratislavy Video Mestská a štátna polícia zasahovala na tajnej párty v opustenej pôrodnici na Zochovej ulici v Bratislave. Zamerala sa na alkohol u mladistvých a maloletých. Z 18 osôb, ktoré sa tam nachádzali, 12 nafúkalo. Bratislavská mestská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Program kontrolovaného prídelu alkoholu, odskúšaný predtým v Kanade a Austrálii, v San Franciscu otestovali už počas pandémie covidu. Cieľom bolo pomôcť ľuďom bez domova, ktorí boli v rámci karantény izolovaní v hotelových izbách, kde trpeli abstinenčnými príznakmi. Mestská samospráva bola s výsledkom do takej miery spokojná, že sa k programu vrátila aj po odznení koronavírusovej krízy. Ba čo viac, program, pôvodne spustený s desiatimi lôžkami nedávno rozšírila na viac ako dvadsať lôžok. Momentálne podľa denníka San Francisco Chronicle funguje v bývalej budove motela s ročným rozpočtom 5 miliónov dolárov.

Foto: SITA/AP, Jeff Chiu San Francisco Homeless Lawsuit Stany bezdomovcov na jednej z ulíc San Francisca.

Alice Moughamianová, manažérka programu známeho pod skratkou MAP, spresnila, že zdravotné sestry v motelových izbách poskytujú klientom tri jedlá denne a „dostatok alkoholu na uspokojenie ich potrieb v oblasti závislosti, každého však udržiavajú na bezpečnej úrovni intoxikácie“.

Podľa Brycea Bridgea, jedného zo sociálnych pracovníkov zapojených do programu, hneď ako sa u klienta zistí problém s alkoholom, posúdia sa jeho individuálne potreby a odvtedy je program pod prísnym lekárskym dohľadom. Klient má v prípade potreby nárok aj na psychiatrickú starostlivosť a relaxačné služby.

Program doteraz bežal bez toho, aby mu médiá venovali pozornosť. To sa však zmenilo potom, čo zariadenie navštívil Adam Nathan, generálny riaditeľ spoločnosti poskytujúcej služby v oblasti umelej inteligencie a šéf Armády spásy v San Franciscu.

Nathan projekt ostro kritizoval na sociálnych sieťach. Namietal okrem iného, ​​že podávaním alkoholu notorikom sa nelieči samotná závislosť. Tvrdil, že vo vestibule motela je výčap, kam si môžu bezdomovci prísť dať pivo v ľubovoľnom čase. „Je to nastavené tak, že ľudia v programe len vojdú, dajú si pivo a potom ďalšie. Celý deň,“ napísal na sieti X, bývalom Twitteri.

Líder miestnej Armády spásy tiež zdôraznil, že oveľa správnejší je prístup jeho organizácie, ktorá podporuje úplnú abstinenciu a spúšťajú bezplatné rehabilitačné programy pre alkoholikov.

Na bývalom Twitteri Nathan zverejnil aj video s opilcami potácajúcimi sa v uliciach San Francisca v nedeľu o piatej ráno s tým, že 5 miliónov dolárov, ktoré radnica dáva ročne na sporný program, zjavne doslova vyhadzuje z okna.

Podľa miestneho úradu verejného zdravotníctva sú však viaceré Nathanove vyhlásenia zavádzajúce: V zariadení pacientom zapojeným do programu podáva alkohol zdravotná sestra a tí, ktorí do programu nie sú zapojení, nemôžu do budovy ani vkročiť, a už vôbec nie dostať pivo zadarmo.

Alarmujúci stav kriminality v Petržalke: Narkomani a asociáli. Kto zlyháva? Video Za zvýšenú kriminalitu v Petržalke môže dlhodobé zlyhanie sociálnej politiky Hlavného mesta a mestských častí, ktoré sa aktívne nezaoberali prácou s bezdomovcami, drogovo závislými či s pijúcou mládežou. Problém však chce najväčšia mestská časť Petržalka riešiť.

Mimochodom, program kritizoval aj London Breed, starosta San Francisca, ktorý povedal, že program sa nezameriava na rehabilitáciu, takže situáciu iba zhoršuje.

O vyliečenie zo závislosti však podľa Alice Moughamianovej nejde. „Naším cieľom nie je znížiť množstvo konzumovaného alkoholu alebo nasmerovať niekoho k abstinencii, hoci obe tieto veci sa klientom v našom programe stali,“ vysvetlila.

„Cieľom je znížiť množstvo zdravotných, právnych a medziľudských škôd spojených s nebezpečnou konzumáciou alkoholu.“ Program podľa nej ušetril za 6 mesiacov 1,7 milióna dolárov, a umožnil znížiť počet lekárskych i policajných zásahov.

Foto: SITA/AP, Sherry LaVars Homeless Camp-Sausalito Policajti zasahujú v tábore bezdomovcov v San Franciscu.

Pozitívne sa o programe vyjadrilo aj sanfranciské hasičské oddelenie, podľa ktorého sa kontrolovaný alkoholový program „ukazuje ako neskutočne účinný zásah“ pri znižovaní využívania pohotovostných služieb zo strany „malej, no mimoriadne zraniteľnej skupiny“.

V iných krajinách, vrátane Kanady, Portugalska či Veľkej Británie, začali s podobnými programami kontrolovaného podávania alkoholu oveľa skôr. Štúdia alkoholových programov v Kanade z roku 2022 ukázala, že u ľudí bez domova trpiacich ​​ťažkým alkoholizmom sa po vstupe do programu znížilo riziko úmrtia a skrátil pobyt v nemocnici.